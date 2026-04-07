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Oshiro Takeuchi pide no desmerecer el buen presente de Los Chankas en Liga 1: “Uno es libre de opinar, pero no es suerte”

El cuadro ‘guerrero’ acumula seis triunfos al hilo tras superar a FC Cajamarca en condición de visita. Con dicho resultado, es el único líder del Torneo Apertura

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Oshiro Takeuchi – Walter Paolella – Adrián Quiroz – Los Chankas – Perú – deportes – 7 abril
Una dirección que apuesta por el paso a paso se combina con el aporte de figuras inesperadas. Entre disciplina y compromiso, el club alcanza su mejor momento en el Apertura (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

La reciente actuación de Los Chankas en la Liga 1 ha reavivado la confianza de su plantel y la expectativa de sus hinchas, luego de imponerse por la mínima ante FC Cajamarca como visitantes.

La solidez táctica y el aporte decisivo de Adrián Quiroz, autor del único tanto en el estadio Héroes de San Ramón, permitieron al conjunto de Andahuaylas mantenerse en la primera posición, con 23 puntos, y distanciarse de sus principales perseguidores.

De acuerdo con Oshiro Taekeuchi, una de las principales voces del vestuario, el grupo exhibe una mentalidad enfocada en el trabajo diario y los objetivos a largo plazo, sin dejarse llevar por la euforia del momento.

Las claves del presente según Oshiro Takeuchi

Oshiro Takeuchi – Walter Paolella – Adrián Quiroz – Los Chankas – Perú – deportes – 7 abril
Oshiro Takeuchi destacó que el liderazgo de Los Chankas responde a un proceso sostenido de trabajo, disciplina y compromiso colectivo, alejando cualquier idea de que el buen momento sea producto del azar. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

Para Oshiro Takeuchi, pieza fundamental en el mediocampo, el liderazgo de Los Chankas no es casualidad. “Seguimos ahí, lo tomamos con mucha calma, la gente está muy motivada a seguir ahí arriba y dependemos de nosotros”, señaló el futbolista, subrayando el compromiso interno del plantel. Takeuchi destacó la importancia de mantener una base sólida desde la temporada anterior y la confianza transmitida por el cuerpo técnico. “Es un grupo muy sano y humilde que siempre va para adelante, muy contentos por el momento que estamos pasando”, puntualizó.

En cuanto a la percepción externa sobre el rendimiento del equipo, el jugador fue claro: “Respetamos, sabemos que uno es libre de opinar. Sabemos que no es suerte, es esfuerzo, trabajo y dedicación y vamos a demostrar de qué estamos hechos”. La respuesta de la afición también fue resaltada por Takeuchi, quien reconoció el aliento constante en cada estadio y la identificación colectiva que ha despertado la campaña actual.

Walter Paolella: “Nuestro objetivo es ir partido a partido”

Oshiro Takeuchi – Walter Paolella – Adrián Quiroz – Los Chankas – Perú – deportes – 7 abril
El técnico de Los Chankas insistió en la importancia de mantener la concentración jornada a jornada, destacando el esfuerzo colectivo como base del rendimiento del equipo. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

El entrenador Walter Paolella optó por enfocar sus declaraciones en la prudencia y la planificación progresiva. “Nuestro objetivo tiene que ser de ahora en adelante ir partido a partido. Somos un equipo que trabaja mucho, hay mucho esfuerzo no solo de los jugadores, de la directiva y el cuerpo técnico”, explicó Paolella. El técnico resaltó que aún resta un largo camino en el torneo y que los rivales directos mantienen aspiraciones legítimas. “Es importante darse cuenta donde estamos pero no pensar que ya somos campeones cuando faltan todavía muchas fechas. Hay rivales importantes que pretenden también salir campeón y hay que respetarlos como queremos que nos respeten a nosotros”, advirtió.

Respecto al desempeño de Adrián Quiroz, Paolella mostró su satisfacción por el aporte individual y el compromiso del mediocampista. “Contento por él porque es una gran persona y un gran jugador, todo es mérito de él. Tuvo un viaje largo y tuvo que salir porque estaba acalambrado, pero hizo un gran esfuerzo”, mencionó el estratega, en alusión a la reciente convocatoria del futbolista a la selección nacional.

El triunfo ante FC Cajamarca y el aporte de Adrián Quiroz

Oshiro Takeuchi – Walter Paolella – Adrián Quiroz – Los Chankas – Perú – deportes – 7 abril
La victoria en Cajamarca tuvo como protagonista a Quiroz, cuyo tanto aseguró tres puntos clave para que Los Chankas se mantengan en la cima del torneo. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

En la novena jornada del Apertura 2026, Los Chankas lograron una victoria significativa en el estadio Héroes de San Ramón, con un tanto de Adrián Quiroz a los 10 minutos del primer tiempo. El mediocentro, que regresó tras participar con la selección peruana, ejecutó un disparo de zurda desde fuera del área que resultó inatajable para el arquero rival.

“Gracias a Dios se dio el gol, que venía buscando fechas atrás. Estoy feliz porque hemos sumado tres puntos y así aprovechamos esta linda oportunidad que teníamos. Ahora toca pensar lo que viene”, expresó Quiroz tras el encuentro.

Con este resultado, Los Chankas se consolidaron en la cima de la tabla, acumulando 23 unidades y manteniendo el invicto, mientras que sus inmediatos perseguidores —Alianza Lima, Cienciano y Universitario— se mantienen a distancia. El plantel también ha destacado por la presencia goleadora de Franco Torres y Abdiel Ayarza, quienes, desde la línea de volantes, han contribuido de manera decisiva a la campaña del equipo andahuaylino.

La plantilla prevé regresar a Andahuaylas para preparar los próximos compromisos, concentrada en sostener el nivel mostrado y extender la racha positiva que los mantiene como protagonistas de la Liga 1.

El volante de la selección peruana se lució con definición para ratificar su gran momento futbolístico - Crédito: L1MAX.

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