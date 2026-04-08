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Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

La armadora mexicana y la punta brasileña terminaron con complicaciones físicas en el partido anterior. Este miércoles, la USMP buscará su lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

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Paola Rivera y Fernanda Tomé se alistan para el duelo decisivo ante Universitario por semifinales.
Paola Rivera y Fernanda Tomé se alistan para el duelo decisivo ante Universitario por semifinales. Crédito: Prensa USMP

La Universidad San Martín se juega este miércoles 8 de abril su pase a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en un ‘extra game’ ante Universitario de Deportes, pero llega con algunas preocupaciones en torno al estado físico de dos de sus principales figuras: Paola Rivera y Fernanda Tomé.

Las ‘santas’ afrontan este compromiso decisivo luego de caer en el último encuentro, resultado que dejó la serie de semifinales igualada con una victoria por lado. Todo esto en un contexto donde las lesiones han generado incertidumbre en el equipo dirigido por Guilherme Schmitz.

La preocupación en San Martín se instaló en el último cruce cuando Paola Rivera protagonizó una acción que terminó pasándole factura. La armadora mexicana impactó con fuerza su hombro contra la estructura de la red, generando inmediata inquietud en el banco y sus compañeras por la magnitud del golpe.

A pesar del evidente dolor, la jugadora intentó mantenerse en cancha por algunos minutos, evidenciando su compromiso con el equipo. No obstante, la molestia terminó por impedirle continuar, obligando su salida y dando paso a Shiamara Almeida, quien tomó las riendas en la distribución del juego durante el cierre del encuentro.

Con una actuación dominante, las 'Pumas' de Universitario vencieron en sets corridos a San Martín y desataron la euforia de su hinchada. El pase a la gran final se definirá en un partido extra.

A la situación de Rivera se suma la de Fernanda Tomé, quien ya arrastraba molestias en los dedos de la mano izquierda antes del segundo partido de la serie. Esta condición física terminó afectando su rendimiento, especialmente en momentos clave del duelo ante Universitario.

La punta brasileña es una de las principales armas ofensivas de San Martín, por lo que cualquier limitación en su juego representa un factor a tener en cuenta de cara al enfrentamiento decisivo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game contra Universitario?

A pesar de las dudas generadas en el último partido, Infobae Perú pudo conocer que tanto Paola Rivera como Fernanda Tomé estarán aptas para disputar el ‘extra game’ de este miércoles frente a Universitario. Ambas jugadoras se perfilan como titulares en un encuentro que definirá al segundo finalista del campeonato.

No obstante, el comando técnico se mantiene en alerta. El entrenador Guilherme Schmitz seguirá de cerca la evolución de ambas voleibolistas durante el desarrollo del encuentro decisivo, consciente de que las molestias podrían reaparecer y condicionar su rendimiento en cualquier momento.

San Martín se enfrenta a un partido determinante ante Universitario, donde no hay espacio para equivocaciones. Con la serie igualada 1-1, el ganador avanzará a la final para enfrentar a Alianza Lima, mientras que el perdedor deberá conformarse con disputar el tercer lugar.

En ese contexto, la presencia de Rivera y Tomé podría ser decisiva para inclinar la balanza. Sin embargo, también será clave la gestión del cuerpo técnico para evaluar si ambas están en condiciones óptimas o si será necesario dosificar sus minutos dentro del campo.

San Martín busca su pase a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26
San Martín busca su pase a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Todo se define en la cancha

El ‘extra game’ promete ser un duelo de alta intensidad en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde cada detalle marcará la diferencia. San Martín confía en recuperar a sus figuras y competir al máximo nivel, mientras Universitario buscará aprovechar cualquier ventaja en un partido que definirá mucho más que un finalista.

Con incertidumbre en torno a sus piezas clave, pero con la convicción intacta, las ‘santas’ se alistan para un reto que pondrá a prueba su carácter en el momento más importante de la temporada.

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