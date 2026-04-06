Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del extra game que define al finalista de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y San Martín definen al segundo finalista de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en su etapa más decisiva con un duelo de alto voltaje: Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se enfrentarán en el esperado ‘extra game’ de semifinales, un partido que definirá al último clasificado a la gran final del campeonato. En juego no solo está el pase a la definición, sino también la oportunidad de disputar el título ante Alianza Lima, que ya aseguró su lugar tras superar a Géminis.

El enfrentamiento entre ‘pumas’ y ‘santas’ ha estado marcado por la paridad y la intensidad desde el inicio. En el primer partido de la serie, la USMP impuso condiciones con claridad y se llevó la victoria por 3-0, tomando ventaja en la eliminatoria y dejando la sensación de tener el control del cruce.

Sin embargo, Universitario reaccionó con carácter en el segundo encuentro. El equipo ‘crema’ mostró una versión sólida y efectiva, logrando imponerse en sets corridos para igualar la serie y forzar este duelo definitivo. Ese triunfo no solo revitalizó sus aspiraciones, sino que también confirmó que la llave está completamente abierta.

Con un triunfo por lado, todo se resolverá en este tercer enfrentamiento, donde no hay margen de error. El equipo que logre imponer su juego avanzará a la gran final del campeonato, mientras que el perdedor quedará a un paso de la definición y deberá conformarse con disputar la eliminatoria por el tercer lugar ante Géminis.

Con una actuación dominante, las 'Pumas' de Universitario vencieron en sets corridos a San Martín y desataron la euforia de su hinchada. El pase a la gran final se definirá en un partido extra.

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partido definitivo

De acuerdo a la programación oficial, el decisivo encuentro entre Universitario y San Martín se llevará a cabo este miércoles 8 de abril, a partir de las 17:00 horas de Perú. El escenario será el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, que se prepara para recibir un partido de alta tensión.

Se espera una gran presencia de público en las tribunas, teniendo en cuenta la importancia del compromiso y la rivalidad entre ambos equipos.

La transmisión del ‘extra game’ estará a cargo de Latina TV, que emitirá el partido a través de su señal abierta (canal 2). Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante el sitio web oficial del canal y su aplicación móvil, lo que permitirá acceder al contenido desde distintos dispositivos de manera gratuita.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro, con todos los detalles desde la previa hasta el pitazo final. Los lectores podrán seguir el minuto a minuto, las principales incidencias, los puntos clave del partido y las declaraciones de las protagonistas.

Universitario y San Martín se juegan el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Alianza Lima espera por su rival

Mientras Universitario y San Martín se juegan el todo por el todo, Alianza Lima sigue de cerca la definición desde la otra llave. El conjunto ‘blanquiazul’ aseguró su clasificación tras superar a Géminis en semifinales, sin necesidad de disputar un ‘extra game’, y ahora aguarda por su rival en la lucha por el título.

El equipo que comanda Facundo Morando llega con la ilusión de alcanzar el tricampeonato, por lo que el ganador de esta serie entre ‘pumas’ y ‘santas’ tendrá el desafío de medirse ante un rival sólido, acostumbrado a este tipo de instancias decisivas.

Este ‘extra game’ no solo definirá al último finalista, sino que también pondrá a prueba la capacidad de reacción, el carácter y la jerarquía de dos equipos que han demostrado ser protagonistas a lo largo de la temporada. Universitario y San Martín llegan con argumentos para quedarse con la victoria, pero solo uno logrará dar el paso decisivo hacia la gran final.