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Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Esta jornada marcará el debut de los representantes peruanos: la ‘U’ visitará a Deportes Tolima, Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño y Cusco FC se medirá con Flamengo en Cusco

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Resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.
Resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.

Hoy, martes 7 de abril, inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 que marca una jornada de alta expectativa para Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, quienes se preparan para enfrentar desafíos cruciales en sus respectivos grupos.

Resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Martes 7 de abril

  • 17:00 horas | Deportivo La Guaira vs. Fluminense (Grupo C)
  • 17:00 horas | Independiente Rivadavia vs. Bolívar (Grupo C)
  • 19:00 horas | Barcelona vs. Cruzeiro (Grupo D)
  • 19:00 horas | Always Ready vs. LDU Quito (Grupo G)
  • 19:30 horas | Universidad Católica vs. Boca Juniors (Grupo D)
  • 21:00 horas | Deportes Tolima vs. Universitario de Deportes (Grupo B)

Miércoles 8 de abril

  • 17:00 horas | Coquimbo Unido vs. Nacional (Grupo B)
  • 17:00 horas | Mirassol vs. Lanús (Grupo G)
  • 19:00 horas | Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata (Grupo A)
  • 19:30 horas | Cusco FC vs. Flamengo (Grupo A)
  • 19:30 horas | Junior vs. Palmeiras (Grupo F)
  • 21:00 horas | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (Grupo F)

Jueves 9 de abril

  • 17:00 horas | Universidad Central vs. Libertad (Grupo H)
  • 17:00 horas | Rosario Central vs. Independiente del Valle (Grupo H)
  • 19:00 horas | Platense vs. Corinthians (Grupo E)
  • 21:00 horas | Santa Fe vs. Peñarol (Grupo E)
Los 32 equipos, entre ellos Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC, que participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Los 32 equipos, entre ellos Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC, que participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Así jugarán Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC sus partidos

La semana inaugural de la Copa Libertadores 2026 representa una verdadera prueba para Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, clubes que buscarán consolidar el protagonismo del fútbol peruano desde la primera fecha. Las tres instituciones afrontan realidades distintas, pero comparten el mismo objetivo: competir y sumar en el inicio de la fase de grupos.

El debut de la ‘U’ se da en un contexto especial tras haber ganado el clásico frente Alianza Lima, lo que impulsa el ánimo del plantel. El equipo crema visitará a Deportes Tolima en Ibagué, abriendo su participación en el Grupo B. De lograr una victoria, el equipo de Javier Rabanal podría convertirse en el primer club peruano en conseguir triunfos en todos los países de la Conmebol. Sin embargo, el reto es alto: Tolima suele mostrar fortaleza cuando juega como local y exigirá máxima atención desde el pitazo inicial.

Universitario visitará a Deportes Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.
Universitario visitará a Deportes Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.

Luego será el turno de Sporting Cristal, que abrirá el Grupo F recibiendo a Cerro Porteño en estadio Miguek Grau del Callao. La zona que comparten los celestes incluye rivales de peso como Palmeiras y Junior, lo que obliga a sumar puntos en casa desde el primer partido. Zé Ricardo hará su debut al mando de los rimenses y sabe que cada resultado en este grupo puede ser decisivo para avanzar a la siguiente ronda.

Martín Távara no tuvo un buen rendimiento e intentó lanzando balones largos en los minutos finales del partido. - créditos: Sporting Cristal
Martín Távara no tuvo un buen rendimiento e intentó lanzando balones largos en los minutos finales del partido. - créditos: Sporting Cristal

En esa misma jornada, Cusco FC vivirá su estreno en la fase de grupos frente al vigente campeón, Flamengo. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde la altitud de la ciudad puede ser un factor determinante frente a un rival que parte como favorito en los papeles. Para la escuadra cusqueña, este debut representa tanto el mayor desafío como una oportunidad única de sorprender en el Grupo A.

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