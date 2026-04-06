A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario visita Ibagué con la única consigna de asestarle el golpe a Deportes Tolima. - Crédito: Menéndez Sports

Universitario de Deportes tiene por delante el reto más estimulante de la primera parte del año. En condición de visitante, desafiará a Deportes Tolima, uno de los líderes en Colombia, en el marco de la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. El estadio que acogerá el atractivo lance será el Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

De acuerdo con la programación de la CONMEBOL, el choque que protagonizarán los ‘cremas’ contra el ‘vinotinto y oro’ se realizará este martes 7 de abril a partir de las 21:00 horas de Perú y Colombia. La transmisión internacional, entretanto, correrá por cuenta de ESPN / Disney +.

Universitario enfrentará a Tolima en su debut en la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa clubes

Universitario de Deportes ha entrado, exactamente, a una etapa de maduración después de reaccionar a tiempo en el clásico del fútbol en Perú. El ajustado y trabajado triunfo contra Alianza Lima ha insuflado de confianza a los equipistas del tricampeón para llegar en las mejores condiciones al debut en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

No es una opción claudicar en Ibagué. Para ello, el entrenador Javier Rabanal, quien ha vuelto a ganarse la confianza de la afición aunque con algunas observaciones en cuanto a la modalidad de juego, ha seleccionado a sus mejores puntuales. Incluso ha dado un paso más allá al valorar en la expedición de la Copa a un pequeño contingente de juveniles.

Mejor, eso sí, llega el Deportes Tolima, que de un tiempo a esta parte se ha hecho un equipo fuerte, aguerrido y corajudo en el estadio Murillo Toro, aunque en su última presentación en la Liga BetPlay no pudo imponerse frente a Independiente de Santa Fe, otro contrincante que está en la Copa.

Con el calendario completo en el certamen colombiano, los ‘pijaos’ se han estacionado en la tercera posición de la clasificación con una puntuación nada despreciable y tan solo está detrás del sorprendente Deportivo Pasto y el histórico Atlético Nacional.

Universitario confía en arrancar con el pie derecho la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

A qué hora juega Universitario vs Tolima por Copa Libertadores 2026

El partido se disputará el 7 de abril en el estadio Murillo Toro, en Ibagué, con inicio programado a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 22:00 horas.

Por su parte, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arrancará a las 23:00 horas, mientras que en México está previsto para las 20:00 horas.

Canales para ver Universitario vs Tolima por Copa Libertadores 2026

El duelo por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se podrá seguir en vivo en Perú y toda Latinoamérica a través de ESPN. Además, las plataformas de streaming Disney+ y Pluto TV ofrecerán la cobertura en toda la región, ampliando las opciones para los aficionados.

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Alineaciones probables del Universitario vs Tolima por Copa Libertadores 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Andy Polo, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Lisandro Alzugaray, Alex Valera.

- Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Adrián Parra, Luis Sandoval.