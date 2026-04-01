Alejandro Duarte se perfila como el portero titular de Alianza Lima en el clásico ante Universitario por el Torneo Apertura en Liga 1 2026

Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El plantel de Alianza Lima suda la gota gorda día a día. No hay tiempo de descansos ni relajos en los entrenamientos encabezados por Pablo Guede. Tiene mucho sentido el derroche energético, dado que en la primera semana de abril se reanuda el Apertura 2026 con un enfrentamiento fundamental: el clásico ante Universitario, en Ate.

La planificación de la oncena aún está marcha. Tal vez porque Guede quiere observar con demasiado detenimiento el nivel y denuedo de los suyos en los campos del EGB. Aunque sí existe una certeza en su pizarra: la titularidad de Alejandro Duarte, hombre que ha venido de menos a más hasta anclarse en la portería.

Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez

‘Ale’, que inicialmente llegó con la etiqueta de suplente, se ha convertido en un fijo en las alineaciones ‘blanquiazules’ de un tiempo a esta parte desplazando al habitual Guillermo Viscarra, quien tras lesionarse debió atender plenamente su recuperación pensando en la disputa del último boleto al Mundial 2026 con Bolivia.

Si bien ‘Billy’ ha completado con éxito su rehabilitación y ahora se ha asentado, una vez más, como cancerbero en la ‘verde’ en el circuito de la repesca continental, deberá volver a luchar por el puesto en Alianza Lima, ya que Duarte ha respondido con creces a la confianza extendida por Pablo Guede. Así, continuará con su labor en el clásico del fútbol peruano, que será por lejos su examinatorio más duro desde que ha llegado a La Victoria.

Con mucha plasticidad y solvencia, 'Ale' se diferencias en las prácticas en EGB. | VIDEO: Alianza Lima

Ascenso

A Alejandro Duarte lo ficharon con solo una consigna: ubicarse en el banquillo como una alternativa a Guillermo Viscarra. Sin embargo, nadie vio venir que el ‘1’ de Bolivia se lesionaría y el relevo asumiría con responsabilidad y fuerza su testigo hasta clavarse como un inamovible con intervenciones de mérito.

Si bien el arranque fue muy duro por la eliminación prematura de la Copa Libertadores 2026 en Fase Previa ante Sportivo 2 de Mayo, en Matute, ‘Ale’ no hincó la rodilla y siguió trabajando como el que más para demostrar sus condiciones como titular en el arco. Así, ofreció paradas salvadoras que contribuyeron en resultados favorables para Alianza Lima.

Alejandro Duarte se ha hecho del puesto de arquero en Alianza Lima. - Crédito: Alianza Lima

No es menos cierto que por el trabajo prolijo de Duarte, quien en más de una ocasión mantuvo su valla en cero, los ‘íntimos’ han realizado una correcta dinámica que los ha llevado a la cumbre del Torneo Apertura 2026 junto a Los Chankas. Además, por las destacadas respuestas de su portero —ya titular y no de emergencia— se presume una línea invicta tras ocho fechas jugadas.

Algo más que puede subrayarse del desempeño de Alejandro Duarte es que acumula un par reconocimientos notables que confirman su afianzamiento: ha sido premiado como el golero de febrero y marzo por la Liga Profesional de Fútbol. Con esas distinciones, sería más que una locura sacarlo de su hábitat.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-0 en Matute con doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

Cima

Alianza Lima comenzó el Torneo Apertura 2026 con problemas y dudas sobre su rendimiento, situación que generó incertidumbre en el entorno del club. A pesar de ese inicio complicado, el equipo ha logrado revertir la situación y actualmente se posiciona en la cima de la tabla, consolidando una notable recuperación.

Con Pablo Guede al mando, los ‘blanquiazules’ han desarrollado un ejercicio de eficacia a lo largo del campeonato. Si bien el estilo de juego implementado por el entrenador argentino ha sido objeto de observaciones, los resultados alcanzados reflejan la capacidad del plantel para adaptarse a las exigencias del torneo.

Renzo Garcés, uno de los fijos en las alineaciones de Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

Hasta el momento, Alianza Lima ha conseguido 21 puntos de los 24 posibles, cifra que proporciona a Guede un respaldo importante para continuar gestionando su labor en La Victoria. Este rendimiento permite al cuerpo técnico trabajar con mayor tranquilidad y afianzar la propuesta futbolística del plantel.

El momento que vive Alianza Lima ha llevado a Pablo Guede a rechazar una oferta concreta de San Lorenzo, club de la Superliga Argentina. El estratega ha dejado en claro que su prioridad es seguir al frente de Alianza Lima, reafirmando su compromiso con el equipo y el proyecto deportivo que encabeza.