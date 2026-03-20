Pablo Guede se queda en Alianza Lima: ¿qué pasó con la propuesta de San Lorenzo?

Pablo Guede confía en que Alianza Lima sacará adelante su primera llave en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

Mientras Alianza Lima se concentraba en su preparación para el enfrentamiento ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, surgió desde Argentina una información que agitó el ambiente en el club limeño. Diversos medios argentinos informaron que Pablo Guede figuraba entre los principales candidatos para asumir la conducción técnica de San Lorenzo, tras la salida de Damián Ayude por una racha negativa de resultados.

La versión cobró mayor fuerza tras las declaraciones del presidente interino del ‘Ciclón’, quien reconoció públicamente el interés por el actual técnico. No obstante, la posibilidad de que la operación se concretara dependía de la capacidad de San Lorenzo para afrontar la cláusula de rescisión, estimada por la prensa argentina en USD 210.000.

Finalmente, el escenario dio un giro. Fuentes cercanas a la institución dieron cuenta de que Guede optó por cumplir su compromiso con el área deportiva del club peruano y continuará al frente del equipo, desechando la propuesta del cuadro argentino y respetando los términos de su contrato vigente.

“Pablo Guede se queda en Alianza Lima. Más allá del ofrecimiento de San Lorenzo, DT argentino priorizó el proyecto que tiene con el cuadro blanquiazul y seguirá en institución victoriana”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Información sobre Pablo Guede en Alianza Lima.

¿Por qué se cayó la llegada de Pablo Guede a San Lorenzo?

El sorpresivo cambio en el tema de Pablo Guede y San Lorenzo llamó mucho la atención porque los medio argentinos daban por hecho su llegada al ‘Ciclón’. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas y el DT se quedará en Alianza Lima cumpliendo su contrato.

¿Cuál fue el verdadero motivo por el que se cayó lo de Guede? ESPN Argentina dio detalles del frustrado arribo del estratega.

“Ayer en el mismísimo sorteo, el presidente de San Lorenzo se va de la reunión y ahí empezó a complicarse la situación, Guede. Por un lado, el tema de la cláusula, yo sé que no es el único motivo. La cláusula de la que en principio se iba a hacer cargo Guede y después dijo: ‘Yo no tengo que poner esta plata. No pongo nada, que la pongan ustedes’. Y le respondieron: ‘No, nosotros no la tenemos’”, se informó en el medio argentino.

Además, se precisó que uno de los motivos que hizo cambiar de opinión a Guede fue que el ‘Ciclón’ haya filtrado la información.

“Es que eso fue lo que pautaron en una primera charla. Ahora, si hay algo más que después Guede, como tantas veces ocurrió, dice una cosa y hace otra, y se arrepintió y no quiso quedar mal con Alianza Lima. A Guede no le gustó que la información haya trascendido”, se añadió.

Medios argentinos informaron sobre el contundente motivo que no permitió el arribo del DT. (ESPN Argentina)

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Juan Pablo II este sábado 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, en duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura 2026. El compromiso comenzará a las 18:30 para Perú, Colombia y Ecuador.

El reciente empate 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco impidió que el equipo dirigido por Pablo Guede mantuviera el liderazgo exclusivo del torneo, situación que ahora lo obliga a compartir la punta con Los Chankas. De cara al esperado clásico ante Universitario, que tendrá lugar después de la fecha FIFA, la escuadra blanquiazul necesita vencer al conjunto de Chongoyape para recuperar la ventaja en la clasificación y llegar fortalecida al enfrentamiento estelar.