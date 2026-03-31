Perú Deportes

Universitario vs Alianza Lima: se confirmó el árbitro para el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ chocarán por la fecha 9 en el estadio Monumental de Ate

Guardar
Universitario vs Alianza Lima: se confirmó el árbitro para el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026.
Universitario vs Alianza Lima: se confirmó el árbitro para el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026.

Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán el encuentro más destacado de la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos equipos buscarán sumar para mantenerse en la pelea por la primera fase del campeonato peruano tras el receso por la fecha FIFA.

La relevancia del clásico ha generado gran expectativa en torno a cada aspecto del partido. En ese contexto, se confirmó la designación arbitral, lo que provocó polémica en redes sociales. Jordi Espinoza será el encargado de dirigir el encuentro, según informó el periodista Kevin Pacheco.

Jordi Espinoza será el árbitro del primer clásico del año entre Universitario vs. Alianza Lima”, publicó Pacheco en su cuenta de X. Este anuncio generó reacciones negativas entre los seguidores de ambos equipos, quienes manifestaron su desacuerdo con la elección.

Hasta ahora, la Conar no ha oficializado la programación arbitral para los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. Por ello, aún no se conoce la terna completa que dirigirá el Universitario vs Alianza Lima, tanto en el campo del estadio Monumental como en la sala VAR.

Jordi Espinoza dirigirá el Universitario vs Alianza Lima por fecha 9 del Torneo Apertura 2026
Jordi Espinoza dirigirá el Universitario vs Alianza Lima por fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

El último clásico de Jordi Espinoza

El último clásico en el que Jordi Espinoza se desempeñó como árbitro principal tuvo lugar en 2025, durante el Torneo Clausura, y se jugó en el estadio Monumental. En aquella ocasión, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en un partido con alta tensión, bajo la conducción del menor de los Espinoza, quien debió tomar decisiones determinantes a lo largo del encuentro.

El juez peruano expulsó a Kevin Quevedo a los 63 minutos luego de que el jugador cometiera una patada peligrosa al rostro de José Carabalí, acción que generó protestas dentro del campo y en las tribunas. Más adelante, Espinoza volvió a ser protagonista al mostrar la tarjeta roja a Renzo Garcés a los 98 minutos, tras una falta fuerte sobre José ‘Tunche’ Rivera. Ambas expulsiones marcaron el desarrollo del partido y fueron muy comentadas tras el pitazo final.

Ese clásico finalizó con empate sin goles, resultado que permitió a Universitario conservar la ventaja en la tabla de posiciones. Los ‘cremas’ extendieron su invicto en el torneo, mientras que Alianza Lima dejó pasar la oportunidad de recortar distancia y acercarse en la lucha por la segunda fase del campeonato peruano.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Programación del Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate, que estará colmado tras agotarse todas las entradas.

L1 Max, titular de los derechos exclusivos de la Liga 1 2026, transmitirá el partido en vivo. El canal está disponible en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, y también permite seguir el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú brindará una cobertura integral, con información previa, relato minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles en su plataforma digital.

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Créditos: LOF.

¿Los jugadores de la selección peruana llegarán al clásico?

Varios futbolistas de Universitario y Alianza Lima integran la selección peruana que actualmente realiza una gira por Europa. Entre ellos se encuentran Jairo Concha, Jairo Vélez, Diego Romero, Marco Huamán, César Inga y Alex Valera, quienes disputarán su último partido este martes 31 de marzo ante Honduras en España.

Tras este compromiso, ambos clubes acordaron que sus jugadores no regresen a París, sino que viajen directamente a Lima para llegar a tiempo al clásico del sábado. La inclusión de estos futbolistas en el once titular quedará a criterio de los cuerpos técnicos.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportesJordi Espinoza

Más Noticias

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

El volante ecuatoriano nacionalizado peruano convirtió su primera anotación con la ‘bicolor’ luego de una excepcional acción del extremo de Sparta Praga en la que también participó Yoshimar Yotún

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ buscará vencer en el segundo partido de Mano Menezes contra un elenco centroamericano que no consiguió su boleto al Mundial. Sigue las incidencias

Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Perú buscará levantarse con Honduras, Bolivia se juega su pase al Mundial frente Irak, Argentina seguirá preparándose para la Copa del Mundo, y mucho más

Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El elenco dirigido por Sebastián Beccacece buscará dar el golpe en Eindhoven ante un cuadro holandés que viene invicto desde hace dos años. Sigue las incidencias

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026

La ‘verde’ está ante la gran posibilidad de volver a un Mundial después de 32 años. Será todo o nada ante los asiáticos en la ciudad de Monterrey. Conoce los horarios del partidazo internacional

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros de José María Balcázar se preparan para el voto de confianza: iniciaron las coordinaciones con bancadas

Ministros de José María Balcázar se preparan para el voto de confianza: iniciaron las coordinaciones con bancadas

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del evento que reúne a 12 candidatos hoy martes 31 de marzo

Ministro César Quispe desmiente a la Cámara de Comercio de Lima: “En nuestro mar no hubo pesca ilegal china”

Jorge Montoya denuncia al juez Jorge Chávez Támariz: pide su destitución ante la JNJ por inaplicar ley de lesa humanidad

PJ renueva orden de captura contra Vladimir Cerrón por organización criminal y lavado de activos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt incursiona en la cumbia junto a la Orquesta Candela, presentan ‘Sigo enamorado de ti’

Daniela Darcourt incursiona en la cumbia junto a la Orquesta Candela, presentan ‘Sigo enamorado de ti’

Alejandra Baigorria se quiebra por críticas de Magaly Medina a su nuevo negocio de rifas y labor social: “Quiere destruirme”

La repudiada reacción de Piero Arenas tras ser consultado sobre denuncia de abuso sexual

Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”

Piero Arenas, de ‘Esto es Guerra’, es denunciado por abuso sexual y divulgación de imágenes íntimas: “Podría ir 20 años a prisión”

DEPORTES

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026