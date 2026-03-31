Universitario vs Alianza Lima: se confirmó el árbitro para el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026.

Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán el encuentro más destacado de la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos equipos buscarán sumar para mantenerse en la pelea por la primera fase del campeonato peruano tras el receso por la fecha FIFA.

La relevancia del clásico ha generado gran expectativa en torno a cada aspecto del partido. En ese contexto, se confirmó la designación arbitral, lo que provocó polémica en redes sociales. Jordi Espinoza será el encargado de dirigir el encuentro, según informó el periodista Kevin Pacheco.

“Jordi Espinoza será el árbitro del primer clásico del año entre Universitario vs. Alianza Lima”, publicó Pacheco en su cuenta de X. Este anuncio generó reacciones negativas entre los seguidores de ambos equipos, quienes manifestaron su desacuerdo con la elección.

Hasta ahora, la Conar no ha oficializado la programación arbitral para los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. Por ello, aún no se conoce la terna completa que dirigirá el Universitario vs Alianza Lima, tanto en el campo del estadio Monumental como en la sala VAR.

Jordi Espinoza dirigirá el Universitario vs Alianza Lima por fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

El último clásico de Jordi Espinoza

El último clásico en el que Jordi Espinoza se desempeñó como árbitro principal tuvo lugar en 2025, durante el Torneo Clausura, y se jugó en el estadio Monumental. En aquella ocasión, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en un partido con alta tensión, bajo la conducción del menor de los Espinoza, quien debió tomar decisiones determinantes a lo largo del encuentro.

El juez peruano expulsó a Kevin Quevedo a los 63 minutos luego de que el jugador cometiera una patada peligrosa al rostro de José Carabalí, acción que generó protestas dentro del campo y en las tribunas. Más adelante, Espinoza volvió a ser protagonista al mostrar la tarjeta roja a Renzo Garcés a los 98 minutos, tras una falta fuerte sobre José ‘Tunche’ Rivera. Ambas expulsiones marcaron el desarrollo del partido y fueron muy comentadas tras el pitazo final.

Ese clásico finalizó con empate sin goles, resultado que permitió a Universitario conservar la ventaja en la tabla de posiciones. Los ‘cremas’ extendieron su invicto en el torneo, mientras que Alianza Lima dejó pasar la oportunidad de recortar distancia y acercarse en la lucha por la segunda fase del campeonato peruano.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Programación del Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate, que estará colmado tras agotarse todas las entradas.

L1 Max, titular de los derechos exclusivos de la Liga 1 2026, transmitirá el partido en vivo. El canal está disponible en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, y también permite seguir el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú brindará una cobertura integral, con información previa, relato minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles en su plataforma digital.

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Créditos: LOF.

¿Los jugadores de la selección peruana llegarán al clásico?

Varios futbolistas de Universitario y Alianza Lima integran la selección peruana que actualmente realiza una gira por Europa. Entre ellos se encuentran Jairo Concha, Jairo Vélez, Diego Romero, Marco Huamán, César Inga y Alex Valera, quienes disputarán su último partido este martes 31 de marzo ante Honduras en España.

Tras este compromiso, ambos clubes acordaron que sus jugadores no regresen a París, sino que viajen directamente a Lima para llegar a tiempo al clásico del sábado. La inclusión de estos futbolistas en el once titular quedará a criterio de los cuerpos técnicos.