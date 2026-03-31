Dónde ver Ecuador vs Países Bajos HOY: Canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Países Bajos por amistoso FIFA 2026.

La selección de Ecuador se medirá contra su similar de Países Bajos hoy, martes 31 de marzo, en un amistoso FIFA 2026. El Philips Stadion de Eindhoven será el escenario de dos equipos que buscan afinar detalles con miras a sus participaciones en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

El cuadro ‘tricolor’ atraviesa por un presente irregular, ya que de sus últimos cinco partidos amistosos, ganó en una oportunidad y empató en las cuatror restantes. Justamente, los dirigidos por Sebastián Beccacece vienen de igualar 1-1 con Marruecos en Madrid. John Yeboah abrió la cuenta, pero Neil El Aynaoui puso la paridad sobre el final.

Dónde ver Ecuador vs Países Bajos

El amistoso entre Ecuador y Países Bajos tendrá lugar el martes 31 de marzo en el Philips Stadion El partido amistoso entre Ecuador y Países Bajos se disputará en el Philips Stadion de Eindhoven. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney+. En Ecuador, la señal oficial corresponde a El Canal del Fútbol.

Asimismo, en Infobae Perú ofrecerá cobertura completa del encuentro y minuto a minuto, con información previa, seguimiento en directo y detalles relevantes del evento.

Jugadores de la selección de Ecuador se abrazan en el campo de juego, previo a la transmisión del partido amistoso contra Países Bajos por el canal ECDF. (@LaTri)

¿Cómo llega Ecuador al partido con Países Bajos?

Esta escasez de victorias ha hecho que exista un cuestionamiento sobre el técnico argentino en suelo ecuatoriano, por lo que el ambiente no es tan alentador pensando en la cita mundialista. A ello se le suma que el elenco sudamericano no se presentará con el plantel completo a este encuentro por las lesiones de Piero Hincapié, Denil Castillo y Nilson Angulo.

Desde Eindhoven, una reportera nos informa sobre la posible formación de Ecuador, destacando el regreso de Pervis Estupiñán y la esperada inclusión de Jordy Caicedo en el ataque | DSports Ecuador

Por otro lado, la selección de Países Bajos solo disputó un amistoso desde que culminaron las Eliminatorias Europeas y fue una victoria 2-1 sobre Noruega con los goles de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders. Eso sí, no pierde desde octubre del 2024 (derrota 1-0 con Alemania), por lo que asoma como un rival de consideración.

Cabe mencionar, que la ‘naranja mecánica’ accedió a la Copa del Mundo luego de liderar el grupo G en la clasificación europea de forma invicta: seis triunfos y dos empates. La consigna del DT Ronald Koeman es que su equipo llegue en las mejores condiciones a la cita mundialista, donde en la fase de grupos chocará con Japón, Túnez y Suecia o Polonia.

Moisés Caicedo saluda a la afición durante el amistoso internacional de la selección de Ecuador contra Países Bajos, en un estadio lleno de seguidores. (@LaTri)

Historial de enfrentamientos

Ecuador y Países Bajos se han visto las caras en tres ocasiones a lo largo de la historia del fútbol. En esa línea, el historial resulta ligeramente a favor de los europeos con un triunfo y dos empates.

El último compromiso se dio el 25 de noviembre del 2022, en el marco de la fecha 2 del grupo A del Mundial de Qatar. El Khalifa International Stadium fue testigo de una igualdad 1-1 con las anotaciones de Cody Gakpo (6′) y Enner Valencia (49′).

Qatar 2022 - Paises Bajos Vs Ecuador - Resumen Del Partido

Horarios de Ecuador vs Países Bajos por amistoso de fecha FIFA 2026

El duelo entre las selecciones de Ecuador y Países Bajos está programado para las 13:45 en los horarios de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 14:45 horas.

La transmisión comenzará a las 15:45 horas en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que en México el partido se verá desde las 12:45 horas. En España, el inicio está previsto para las 19:45 horas.

Ecuador vs Países Bajos: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda, Gonzalo Plata, John Yeboah y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece

Países Bajos: ​Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Kees Smit, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo y Donyell Malen. DT: Ronald Koeman