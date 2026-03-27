Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Alineaciones:
Ecuador: Hernan Galíndez, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordoñez, Alan Minda, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia.
Marruecos: Yassine Bounou, Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Mohamed Rabie Hrimat, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Ismael Saibari, I. Saibari
Durante estas dos semanas, el calendario internacional de selecciones estará protagonizado por la primera fecha FIFA de 2026. Diversos conjuntos de Conmebol ajustan su preparación para la Copa del Mundo, mientras que otros inician nuevos procesos con la vista puesta en la siguiente edición del certamen. A continuación, el listado de los encuentros programados.
Ecuador quedó listo para enfrentar a Marruecos en el Estadio Metropolitano de Madrid, por la fecha FIFA. La ‘tri’ liderada por jugadores como Hernán Galíndez en el arco, Piero Hincapié y William Pacho en la defensa, Moisés Caicedo y Kendry Páez en el mediocampo, y Enner Valencia en la delantera, enfrenta a Marruecos como parte de su preparación para el Mundial 2026. El equipo ecuatoriano ya conoce a sus rivales de grupo: Alemania,Curazao y Costa de Marfil en el Grupo E.
¡Viernes de amistoso! La selección de Ecuador se medirá con Marruecos por la fecha FIFA. El equipo de Sebastián Beccacece se alista para su participación al Mundial 2026.
La Selección de Ecuador, bajo la conducción de Sebastián Beccacece, afronta su próximo compromiso internacional tras finalizar en la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas con un total de 29 puntos. Este desempeño le permitió ubicarse por encima de equipos históricos como Brasil y Uruguay. El balance de la campaña incluye ocho victorias, ocho empates y solo dos derrotas, además de destacarse por ser la selección que menos goles recibió durante la competencia.
En la lista de convocados resaltan nombres como William Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán, jugadores que ya cuentan con experiencia mundialista con la ‘Tri’. El objetivo colectivo es claro: avanzar a la siguiente fase del torneo y reafirmar el crecimiento del equipo en el panorama internacional.
La Selección de Marruecos afronta el duelo ante Ecuador con el reciente antecedente de la final de la Copa Africana de Naciones, donde inicialmente se quedaron con el subcampeonato tras caer ante Senegal en un partido rodeado de controversia. No obstante, la situación dio un giro inesperado luego de que la federación marroquí presentara un reclamo formal ante la Confederación Africana de Fútbol.
Tras analizar el caso, el organismo decidió modificar el resultado y otorgó la victoria por 3-0 a Marruecos, decisión que despertó distintas reacciones entre las selecciones participantes. Este cambio no solo alteró el desenlace del torneo, sino que también provocó debates sobre la legitimidad del resultado y la gestión de los reclamos en competencias internacionales.
La transmisión del partido entre Ecuador y Marruecos estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, los canales que poseen los derechos para difundir los amistosos de la selección ecuatoriana. Los aficionados también tendrán la posibilidad de ver el encuentro en línea, ya que tanto ECDF Web como la aplicación oficial permitirán el acceso al compromiso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles del vibrante amistoso con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, y mucho más.
El partido entre Ecuador y Marruecos tendrá lugar hoy, viernes 27 de marzo, con inicio a las 15:15 horas para quienes se encuentren en Perú, Ecuador y Colombia. En México, el duelo arrancará a las 14:15 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguayel pitazo inicial será a las 17:15 horas. Para la audiencia de España, el encuentro está programado para las 21:15 horas.
- Arqueros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, David Cabezas, Gonzalo Valle.
- Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Yaimar Medina.
- Mediocampistas: Alan Franco, Alan Minda, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Mercado, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Patrik Mercado, Pedro Vite.
- Delanteros: Enner Valencia, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Jeremy Arévalo, Nilson Angulo, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana.