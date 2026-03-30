Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

El mediocentro argentino se ha establecido como el artillero de los 'guerreros' con exhibiciones impresionantes en el Apertura 2026. |FOTO: Frank Palomino | VIDEO: Renzo Galiano

Franco Torres ha caído de pie en Los Chankas. Ha pasado de ser el ‘10′ al goleador de un conjunto revelación en Perú que busca apoderarse del Apertura 2026. Lejos de vivir en una nube, mantiene la mente fría y los pies sobre la tierra así como el resto de sus compañeros, entre los que destaca un Adrián Quiroz ilusionante, cuyo “control de pelota y visión de juego muy buena” lo ha llevado por primera vez a la selección peruana. Por ellos, la ciudad de Andahuaylas vive una fiesta constante durante cada fin de los primeros compases del año.

- Los Chankas pasaron de ser una revelación a una realidad en tiempo récord y con usted como goleador.

La verdad que sí. Contento, muy feliz por el momento del club. Nos encontramos en una posición sorprendidos para nosotros.

- ¿Cómo han venido trabajando para llegar a la cima?

Partido a partido. Siento que el grupo da la vida en todos los entrenamientos. Entonces, después eso se ve reflejado en la cancha. Así que cada práctica la trabajamos al máximo. No hay nadie que se relaje ni nada de eso. Por eso estamos peleando arriba.

- ¿En qué momento del Apertura 2026 se percataron de que estaban en condiciones reales para poder luchar por la cumbre?

Fue un partido clave el de Melgar. Siento que fue muy clave para nosotros esa victoria. La verdad que ganarlo en el final fue muy importante, sabiendo que el año anterior habíamos perdido por mucha diferencia de goles y ahora es totalmente diferente.

- ¿Qué tan cierto es que la altura de la ciudad de Andahuaylas es un plus para ustedes como locales?

Sí, es verdad. Jugar a la altura es muy complicado. Cuando vamos a Cusco también es complicado jugar allá. De local, los equipos que vienen también se le complica. Tenemos una cancha muy bonita y, aparte de eso, con una hinchada que nos apoya siempre. Entonces, tenemos todo a favor y con el mismo césped que jugamos los partidos, lo que entrenamos, hacemos un fútbol muy dinámico y muy intenso.

Franco Torres revoluciona Los Chankas con su condición goleadora. - Crédito: Difusión

- ¿Llegó a verse, en algún momento, como el máximo artillero de los suyos nada más arrancando la temporada?

Yo siempre trabajo para dar lo mejor. Gracias a Dios me ha tocado entrar este año de la mejor manera, ya desde los amistosos, convirtiendo goles. Entonces, lo pude concretar ahora en el torneo, así que estoy súper feliz, porque sirve para no solamente lo personal, sino para el equipo, lo que ayuda mucho a que hoy estemos peleando ahí arriba.

- Y lo está logrando como ’10′. Eso habla muy bien de su capacidad de llegada y eficacia al área contraria.

Sí, siempre trato de involucrarme mucho al juego y también llegar al área. Toco y voy al área. La mayoría de nuestros goles vienen por centros o cuando abrimos la pelota afuera, tratamos de llegar con hombre al área y yo soy uno. Me gusta estar en el área, porque sé que estoy más cerca del gol. Este año también me he puesto a practicar más lo que es tiros libres. He tenido la posibilidad de marcar por esa vía, que también suma.

- Esta temporada, Los Chankas ya han superado a Universitario y Sporting Cristal. ¿Son un poco ‘matagigantes’?

No, siempre tenemos respeto a los grandes. Sabemos que son equipos muy gigantes para nosotros, que tienen nombre, que tienen historia, pero nosotros la estamos escribiendo, la verdad. Hoy en día se habla mucho de nosotros, de la institución. Entonces, agradecido con cada uno de mis compañeros, porque si no fuera por ellos no podríamos estar peleando con esos grandes.

- ¿Por dónde ha pasado el cambio en Los Chankas?

El año pasado, bueno, la mayoría del plantel era nuevo, nos costó a todos. Solamente se quedaron tres o cuatro compañeros desde el año anterior. Pero ahora tenemos una base y ya estamos acostumbrados a jugar en la altura, que es un plus para poder estar peleando ahí arriba. En lo personal, físicamente, sentía que me costaba muchísimo lo que es el control de pelota el año pasado, porque sabemos que en la altura es totalmente diferente. Bueno, este año sacamos esta diferencia que capaz son los puntos que nos faltaron el año pasado para estar en una copa internacional.

- ¿Tal vez Walter Paolella inspira más confianza? En sí, ¿qué les dice o cuál es su idea?

Él nos da mucha confianza, sobre todo en la parte ofensiva. Siempre analiza bien al rival. No todos los partidos los jugamos de la misma forma. Siempre jugamos 3-5-2, a veces jugamos 5-2-3-1. Siempre va variando la formación. Entonces, eso también habla bien de él, porque lee bien los partidos. Lo que es pelota parada también lo trabajamos. Creo que el ‘profe’ se está manejando muy bien al igual que su cuerpo técnico.

El goleador de Los Chankas inició su camino en River Plate, coincidiendo con un campeón del mundo con Argentina. Posteriormente, vivió una etapa gloriosa en Colombia. | VIDEO: Renzo Galiano

- También se aprecia un aumento de nivel en varios puntuales como Adrián Quiroz, quien incluso ha llegado a la selección peruana y debutado contra Senegal.

‘Adri’, antes que venga Walter, no sé si jugaba de la forma que está jugando ahora. Ha aumentado muchísimo su nivel, ha crecido muy rápido. Estoy súper contento por el momento que está viviendo, porque estar en selección es muy difícil. Son millones de jugadores peruanos y que te escojan, la verdad que es un sueño para él.

- ¿Qué puede ofrecerle Quiroz a Perú?

Un montón de cosas. Yo que lo vivo día a día a Adrián, tiene un control de pelota y una visión de juego muy buena. Aparte de ser zurdo y hábil, tiene una visión de juego diferente a los demás. Yo sé que solamente tengo que marcarle el pase para que la ponga ahí, para que yo pueda hacer goles. Le va a dar mucho aporte a la selección. Le va a dar otro otro plus a Perú.

- ¿Considera que habrá un antes y después en Adrián con su primer llamado internacional?

Yo tengo mucha fe que sí. Hablamos mucho, tenemos muy linda relación. Yo trato de demostrar el cariño que le tengo y también de decirle otras cosas que solo él sabe. Yo lo apoyo muchísimo. Sé que el grupo lo adaptó muy bien también. Siento que va a ser un antes y un después de él, sin duda. Va a seguir creciendo.

- ¿Y qué nos puede decir de Abdiel Ayarza?

El ‘pana’ es una gran persona. Van dos partidos que entra y a la primera que toca la mete, eso es algo extraordinario. Somos los dos goleadores del equipo y ninguno es ‘9’. Ahí se ve que el grupo está totalmente conectado y todos tiramos para adelante. A él a veces no le toca jugar titular, a veces le toca entrar del banco, pero los que ingresan, siempre lo resalto, terminan haciendo goles, terminan asistiendo.

- ¿Cree que en Panamá están siendo injustos con él al no citarlo a puertas del Mundial 2026?

Son decisiones técnicas, la verdad. Yo, por mí, que llamen a todos mis compañeros a la selección de todo el mundo, porque convivo con ellos y sé lo que le pueden dar. Si es injusto y sí, te voy a decir que sí, porque es mi compañero y porque quiero que esté ahí. Si no lo llamó en esta situación, él va a seguir demostrando que puede estar tranquilamente en su selección.

Entrevista a Franco Torres, líder y goleador de Los Chankas en Apertura 2026. - Crédito: Renzo Galiano

- Usted y Ayarza son, en teoría, los líderes de Los Chankas por experiencia y goles. ¿Cómo gestionan esa función?

Sabemos que ‘Take’ es nuestro capitán, lo respetamos mucho. Tenemos un grupo muy sano. Es mi segundo año también acá en el club, lo manejamos entre todos. Tenemos un liderazgo muy bueno entre todos y un grupo muy sano, de personas muy buenas; entonces no hay conflicto y, gracias a Dios estamos pasando un gran momento también, que las grietas son muy pequeñas y se corrigen rápido. Yo cada vez que voy al gimnasio a la tarde, de doble turno, siempre me encuentro con tres, cuatro, cinco compañeros que vos decís: «Wow». Ahí se da uno cuenta que todos quieren estar y que todos estamos peleando el mismo objetivo.

- ¿Y cómo están manejando toda la atención que reciben por ser los líderes del Apertura 2026?

Con los pies sobre la tierra, con mucha humildad. Tratamos de no relajarnos en ningún momento. Faltan muchas fechas todavía. No hemos conseguido, sinceramente, todavía nada. Sí, nos está yendo muy bien, pero siento que todavía no hemos logrado el objetivo principal, que es una copa internacional. Y vamos paso a paso. Cada partido lo tomamos con mucha humildad después de la victoria, lo tomamos con mucha tranquilidad y lo ves en los entrenamientos de día posterior, los cuales son iguales. No ves a ninguno que se relaja o que anda caminando y a los que no les tocó jugar entrenan de la misma forma y se rompen el lomo para estar.

- Cuando camina por Andahuaylas, ¿qué le dice la gente?

Obviamente que está súper feliz. La ciudad está de fiesta. Tiene una alegría inmensa, siempre demuestran el cariño que nos tienen. El apoyo de ellos es incondicional. Lo ves en todas las partes que fuimos a jugar a Perú. Siempre hay una camiseta de los Chankas, siempre hay alguien en la tribuna, siempre están.

- ¿Algo en lo que deban mejorar Los Chankas?

Partido a partido hay muchas cosas que mejorar. Por más que estemos primeros y logrando victorias, no es que hacemos todo bien. Yo soy muy autocrítico con lo mío. Siempre me miro después de cada partido. Hay veces que me quedo pensando en la jugada y llego del estadio, llegaré a mi casa seis de la tarde, ceno con mi familia y capaz que a las doce estoy viendo el partido sobre cómo me fue. Hasta que no lo termine no puedo descansar, la verdad. A veces me quedan jugadas pendientes que yo qué podría haber solucionado de la mejor manera. Siento que no me puedo relajar en ningún momento y tengo que estar ahí, seguir aprendiendo. Creo que todos en un partido de fútbol cometemos errores.

- ¿Realmente se sienten favoritos para llevarse el Apertura 2026?

No. Yo en lo personal no me siento favorito. Estamos haciendo las cosas muy bien. Para sentirse favorito faltan un montón de fechas. Sí tengo mucha fe en cada uno de mis compañeros, en el cuerpo técnico, en el plantel que tenemos, de que si seguimos por este camino, vamos a lograr un montón de cosas que no nos imaginamos.

El organizador de juego de Los Chankas reconoce que su compañero, de 26 años, ha alcanzado una madurez plena y será un aporte sustancial en el equipo nacional. | VIDEO: Renzo Galiano

- ¿El campeonato será un mano a mano con Alianza Lima hasta el final?

Y sería lindo pelear con un grande, pero nosotros vamos paso a paso, estamos escribiendo nuestra historia. Ellos tienen su nombre, tienen historia y nosotros recién arrancamos.

- Hablemos de usted. Empezó en las inferiores de River Plate. ¿Cómo recuerda esa etapa?

Una etapa muy bonita. River es mi casa, la verdad. Desde los 14 años que me fui lejos de mis padres y allí me atendieron de la mejor manera. Hablando de personas, me enseñaron muchísimos valores. Estar ahí es un privilegio, que capaz que en ese momento uno no lo ve así de esa forma, porque es niño y no se da cuenta del lugar en el que está. Siento que futbolísticamente me han enseñado un montón de cosas que hoy, gracias a Dios, las puedo exprimir un poco más.

- ¿Coincidió con alguna estrella generacional?

Con un montón. Bastante tiempo jugué con Gonzalo Montiel, campeón del mundo. Después, jugué con Martínez Quarta, Driussi, que hoy en día están en River, Tommy Andrade, que está jugando ahora en el FC Cajamarca, también jugó conmigo. Todos extraordinarios, la verdad.

- En su hoja de vida registra una marcada presencia en clubes de ascenso, pero resalta una experiencia en Deportivo Cali. ¿Cómo dio aquel gran salto?

Solo la explicación la tiene Dios, porque jugaba en tercera división de Argentina y Dios obró tanto en mi vida que de repente de un año a otro estaba jugando en, en primera división y en un equipo muy grande como es el Deportivo Cali. Yo me preparo, doy todo de mí, como lo doy aquí en los Chankas. Después entrego todo en manos de Dios para que todo se mejore y él me lleve a lugares que yo nunca me imaginé llegar

- ¿Acaso fue la mejor etapa de su carrera?

Hoy en día estoy pasando creo que mi mejor momento. Sin duda es el, el mejor torneo que he arrancado y tengo mucha fe de que voy a seguir así y voy a trabajar para seguir logrando mucho más.

El fútbol de Los Chankas pasa por Franco Torres. - Crédito: Gian Flores

- ¿Cómo podría definir su paso por el Deportivo Cali? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué amigos dejó?

Momentos extraordinarios. Me tocó campeonar con el Deportivo Cali, que hacía muchos años no lo hacía, un equipo tan grande. He compartido muy buenas amistades, Uno ve esa cantidad de personas que te va conociendo y dices: “Wow, me tocó estar ahí, me tocó salir campeón”. Es algo muy bonito que nunca me lo imaginé.

- Ahora, Pedro Gallese es el guardián de la portería del Deportivo Cali y el futbolista con mayor peso. ¿Algún consejo que quiera brindarle?

¿Yo consejo? ¿Cómo le voy a dar consejo al arquero de la selección peruana? Eso sería una falta de respeto, lo noto como tal. Que lo haga, como lo hace en todos lados que va a jugar, que lo haga de la mejor manera y que se siga preparando para jugar en ese equipo muy bonito y que trate de darle otra estrella.

- De ahí volvió a transitar por clubes de menor rango en Argentina. ¿Le duele no haber podido tener una oportunidad en la élite?

Creo que, a veces, dar un paso para abajo es para tomar más fuerza y saltar más alto Yo lo tomo de esa forma. Dios maneja mi vida, entonces yo solamente doy lo mejor de mí voy creciendo.

- Franco, ¿qué significa Dios en su vida?

¿Qué decirte? Estoy totalmente agradecido con Dios. Es todo en mi vida y en la de mi familia. Estoy entregado a él, que sea él en mi vida. Yo doy lo máximo de mí. Le agradezco por el don que me ha dado de jugar al fútbol, pero trato de dar lo mejor día a día, preparándome, que me dé la sabiduría y la fortaleza. Pero no solamente eso, que me ayude a ver las cosas de diferente forma y que mi familia sienta su presencia en mi casa. Eso es lo más bonito. Mi esposa y mis hijos, saben que caminando con Dios se puede todo.

- ¿Qué viene ahora para Franco Torres?

Viene a seguir dándolo todo. No relajarse, tomar con humildad el momento que está pasando y disfrutarlo, pero sin llegar al punto de relajarse.