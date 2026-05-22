Perú alcanza el segundo lugar mundial en el Global Big Day 2026 tras registrar más de 1.400 especies de aves en un solo día

Global Big Day 2026 posiciona a propuesta de ACR de Junín como destino clave para el aviturismo. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Peru Women Birders)

Perú volvió a colocarse entre los países más destacados del planeta en observación de aves tras alcanzar el segundo lugar mundial en el Global Big Day 2026, la mayor jornada internacional de registro de aves promovida por eBird, la plataforma científica del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. El resultado consolida al territorio peruano como uno de los espacios con mayor biodiversidad del mundo y fortalece su atractivo como destino para el turismo de naturaleza.

La edición 2026 del evento reunió a más de 80.000 observadores de 203 países, quienes documentaron especies mediante listas, fotografías, audios y videos subidos a eBird. En ese escenario global, Perú destacó por la enorme cantidad de especies registradas en un solo día y por la participación masiva de ciudadanos, especialistas y viajeros vinculados al aviturismo.

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Según informó el Mincetur, el país logró registrar 1.438 especies de aves durante la jornada, ubicándose solo por detrás del primer puesto mundial. El resultado posiciona al Perú como referente en conservación y observación de aves.

Junín supera las 100 especies de aves registradas durante el Global Big Day 2026. (Foto: FB/@Peru Women Birders)

Perú registró 1.438 especies en un día y reafirmó su diversidad aviar

El dato central del resultado peruano fue el registro de 1.438 especies en una sola jornada, según el Mincetur. El ministerio consideró que esa marca vuelve a situar al país como uno de los territorios con mayor diversidad de aves del planeta y como referencia en aviturismo.

El alcance de ese registro se explica por la variedad de ecosistemas presentes en el país y por la capacidad de movilizar observadores en todo el territorio, de acuerdo con la nota oficial. El ministerio enmarcó el resultado dentro de una estrategia para fortalecer el turismo de naturaleza con base en la biodiversidad peruana.

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Más de 40 observadores participan en jornada del Global Big Day en propuesta de ACR de Junín.(Foto: FB/@Peru Women Birders)

En la convocatoria previa para la edición de 2025, el Mincetur definió al aviturismo como una estrategia de desarrollo regional. En ese texto oficial señaló que esta actividad tiene impacto económico y ecológico, al atraer visitantes hacia zonas de alto valor natural y promover la conservación de ecosistemas.

Cusco, Madre de Dios y otras regiones concentraron diversidad y participación

Según el Mincetur, Cusco, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Junín y Pasco sobresalieron en el Global Big Day 2026 por la cantidad de especies registradas. El ministerio identificó estos destinos como especialmente valorados por quienes practican observación de aves y turismo de naturaleza.

La movilización ciudadana se reflejó en la cantidad de listas cargadas en eBird. De acuerdo con la misma fuente, Madre de Dios, Lima y Cusco superaron cada una las 700 listas, un indicador de actividad sostenida durante la jornada y de participación tanto turística como local.

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San Cristóbal de Pucutá-Menkori fortalece su potencial turístico tras registrar más de 100 aves.(Foto: FB/@Peru Women Birders)

El ministerio atribuyó el resultado al trabajo conjunto de instituciones públicas, organizaciones de conservación e investigación, operadores turísticos, comunidades locales, clubes de observadores de aves y ciudadanía en general. Esa articulación permitió ampliar el registro, sostener la participación en todo el país y reforzar el conocimiento sobre la fauna.

El Global Big Day reúne a 203 países y fortalece el posicionamiento internacional del Perú

El Global Big Day es presentado por el Mincetur como la mayor jornada de observación de aves del mundo y es promovido por eBird, una plataforma del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. En la información difundida por el ministerio, se recordó que el evento existe desde 2015 y que Perú obtuvo el primer lugar en 2015, 2016 y 2021, además de segundos puestos en años posteriores.

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Ese antecedente da contexto al resultado de 2026: el país mantuvo presencia entre los líderes del evento, participando en una competencia global. La convocatoria oficial de 2025 señalaba que el objetivo peruano era superar sus registros recientes y recuperar el primer puesto.

Perú se prepara para recuperar el primer puesto en el Global Big Day 2025. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para el Mincetur, el efecto del logro excede la clasificación del día. La entidad sostuvo que estos resultados refuerzan el perfil internacional del país como destino de biodiversidad y observación de aves, al tiempo que abren oportunidades para las economías locales y respaldan modelos de turismo asociados a la conservación de los ecosistemas naturales.