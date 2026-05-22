Megaoperativo en Huancayo, Lima y Callao golpea red acusada de trasladar ilegalmente migrantes peruanos a EE.UU.

Megaoperativo simultáneo en Huancayo, Lima y Callao desde la madrugada del 21 de mayo. (InfoAndes)

Los allanamientos ejecutados en Huancayo, Lima y Callao pusieron bajo investigación a una presunta red dedicada al traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. Las diligencias se desarrollaron desde la madrugada del jueves 21 de mayo y abarcaron viviendas ubicadas en distintos distritos de Junín, como parte de una operación coordinada entre unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

La intervención se centró en la organización criminal denominada “Los Coyotes de Monterrey”, investigada por presunto tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos y lavado de activos. Según información policial, la red operaría desde 2021 mediante trámites fraudulentos y el uso de documentación adulterada para sacar ciudadanos peruanos del país con destino al territorio estadounidense.

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Las autoridades informaron que el operativo incluyó acciones simultáneas en Huancayo, Lima y Callao. Agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado ingresaron a siete inmuebles ubicados en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, además de viviendas intervenidas en Chupaca y Concepción. La Policía precisó que las diligencias correspondieron únicamente a allanamientos y que, hasta el cierre de la operación, no existían personas detenidas.

Operativo simultáneo en Junín, Lima y Callao

Duro golpe a la delincuencia en Huancayo. La Policía Nacional del Perú desarticuló a la organización criminal 'Los Coyotes de Monterrey', incautando una gran cantidad de dinero en efectivo, vehículos, celulares y tarjetas bancarias. Altavoz.pe

Las diligencias comenzaron durante las primeras horas del jueves con participación de efectivos especializados de Lima y Huancayo. Cinco viviendas fueron allanadas en Huancayo y El Tambo, mientras que otros inmuebles quedaron bajo intervención en Chupaca y Chilca. Durante las acciones policiales también se registró el ingreso a una vivienda ubicada en la calle Manchego Muñoz, en El Tambo.

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La Policía Nacional informó que el megaoperativo formó parte de una investigación contra una presunta red trasnacional con presencia en Perú y Estados Unidos. Las pesquisas apuntan a que los integrantes de la organización captaban personas interesadas en viajar al extranjero mediante falsas promesas y procedimientos migratorios irregulares.

El operativo contó con participación de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, representantes del Ministerio Público y agentes de la oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la organización.

Durante los allanamientos, la Policía decomisó diversos objetos vinculados a las investigaciones. Entre los bienes incautados figuran tres vehículos, una motocicleta lineal, teléfonos celulares, laptops, pasaportes adulterados, tarjetas de crédito, cámaras fotográficas y documentos falsificados.

Las autoridades también encontraron sellos de entidades estatales, elemento que forma parte de las indagaciones relacionadas con una posible falsificación de trámites oficiales. Además, se decomisó dinero en efectivo en moneda peruana y extranjera.

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Según el reporte policial, en las viviendas intervenidas se hallaron monedas mexicanas y billetes de cien soles que superan los nueve mil soles. Parte de las diligencias se concentró en revisar documentación vinculada con movimientos migratorios y trámites presuntamente irregulares.

Investigación por tráfico ilícito de migrantes

La Policía Nacional sostiene que “Los Coyotes de Monterrey” operaría desde 2021. Las investigaciones preliminares señalan que la organización trasladó ilegalmente a más de mil personas desde Huancayo hacia Estados Unidos durante los últimos cinco años.

Las autoridades investigan presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos. La hipótesis policial incluye la posible participación de trabajadores de instituciones públicas relacionados con la salida irregular de personas del país.

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El coronel PNP Martín Cruz, jefe de Crimen Organizado de Lima, indicó que la organización habría obtenido ganancias superiores a 19 millones de dólares mediante estas actividades ilícitas. También señaló que la operación contó con apoyo de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

La Policía informó que las diligencias buscan reunir más evidencias sobre la estructura y funcionamiento de la presunta red criminal. Las investigaciones continúan en Junín, Lima y Callao para identificar responsabilidades y establecer el grado de participación de los involucrados.