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Evitan una tragedia: conoce para qué sirve el pequeño agujero en la tapa de los lapiceros y cómo puede salvar tu vida

Millones de lapiceros en el mundo incorporan actualmente este mecanismo de seguridad presente en útiles escolares y de oficina

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Primer plano de un bolígrafo azul de plástico transparente con su tapa azul separada y con agujero, colocado sobre una mesa de cristal con documentos.
Un lapicero azul con su tapa colocada al lado, mostrando el pequeño agujero superior, reposa sobre una mesa de cristal junto a documentos y un teclado en un ambiente de oficina moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque pasa desapercibido para la mayoría de personas, el pequeño agujero ubicado en la tapa de muchos lapiceros cumple una función de seguridad que podría evitar casos de asfixia y salvar vidas. Este detalle, presente en millones de bolígrafos alrededor del mundo, fue incorporado por fabricantes como BIC tras la adopción de normas internacionales de seguridad aplicadas a productos de uso cotidiano.

El diseño no formaba parte del primer modelo de bolígrafo desarrollado por Ladislao José Biró, inventor húngaro reconocido por crear uno de los sistemas de escritura más utilizados del mundo. Sin embargo, décadas después, las compañías comenzaron a modificar el diseño tradicional para reducir riesgos asociados al uso accidental de las tapas de los lapiceros.

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La principal razón detrás de este pequeño orificio está relacionada con la prevención de ahogamientos. Expertos y fabricantes explican que, en caso de que una persona —especialmente un niño— inhale o trague accidentalmente la tapa del lapicero, el agujero permite el paso de una pequeña cantidad de aire mientras se brinda atención médica. De esta manera, disminuye el riesgo de asfixia total.

Pocos lo saben: el agujero de la tapa del lapicero fue diseñado para prevenir asfixias. (Foto: Difusión)
Pocos lo saben: el agujero de la tapa del lapicero fue diseñado para prevenir asfixias. (Foto: Difusión)

Diseñado para reducir accidentes

El sistema fue incorporado a mediados de los años 90 como parte de las exigencias de seguridad internacional para instrumentos de escritura. Diversos fabricantes comenzaron a adaptar sus diseños a normas como la ISO 11540, que establece medidas para minimizar riesgos de asfixia en artículos escolares y de oficina.

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La utilidad del agujero no solo está dirigida a niños pequeños. Muchas personas adultas tienen la costumbre de morder o jugar con las tapas de los lapiceros mientras trabajan, estudian o realizan otras actividades. En situaciones accidentales, el capuchón podría quedar atrapado en la garganta y bloquear parcialmente las vías respiratorias.

En ese escenario, el pequeño orificio funciona como una vía mínima de ventilación que permite el ingreso de aire hasta que la persona reciba ayuda. Especialistas señalan que este detalle puede marcar la diferencia entre una obstrucción parcial y una asfixia total, especialmente durante los primeros segundos de una emergencia.

¿Para qué sirve el agujero en la tapa del lapicero? La función que podría salvar vidas. (Foto: Difusión)
¿Para qué sirve el agujero en la tapa del lapicero? La función que podría salvar vidas. (Foto: Difusión)

También cumple otras funciones

Además de su función de seguridad, el orificio de la tapa también ayuda a regular la presión del aire dentro del bolígrafo. Esto permite que el capuchón encaje correctamente y evita deformaciones ocasionadas por cambios de presión, como los que pueden producirse durante viajes en avión o en lugares de gran altitud.

Otra de sus funciones está relacionada con la conservación de la tinta. Algunos fabricantes explican que la ventilación generada por el agujero contribuye a mantener equilibrado el flujo de aire dentro del bolígrafo, ayudando a evitar que la tinta se seque rápidamente.

Asimismo, muchos lapiceros cuentan con un segundo agujero ubicado en el cuerpo del instrumento de escritura. Este pequeño orificio cumple una función distinta: ayuda a equilibrar la presión interna del tubo de tinta y favorece el correcto funcionamiento del sistema de escritura.

Primer plano de un lapicero azul con tapa transparente y orificio de ventilación, colocado sobre una mesa de cristal con reflejos de papeles y un teclado.
Un lapicero azul con su tapa puesta y el orificio de seguridad visible descansa sobre una mesa de cristal, reflejando documentos y un teclado en un ambiente de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalle presente en millones de lapiceros

Aunque millones de personas utilizan bolígrafos todos los días en oficinas, colegios y universidades, pocas conocen la verdadera utilidad de este pequeño detalle de diseño. En muchos casos, el agujero pasa inadvertido pese a estar presente en productos usados de manera cotidiana desde hace décadas.

El diseño se ha convertido en un estándar dentro de la industria de útiles escolares y de oficina debido a las exigencias internacionales de seguridad. Fabricantes de distintas marcas incorporan actualmente estos orificios en las tapas de sus lapiceros para reducir riesgos asociados a accidentes domésticos o escolares.

El pequeño agujero de los lapiceros tiene una función clave para evitar tragedias. (Foto: Difusión)
El pequeño agujero de los lapiceros tiene una función clave para evitar tragedias. (Foto: Difusión)

De esta manera, un elemento aparentemente insignificante termina cumpliendo una función clave dentro del diseño moderno de los bolígrafos. Lo que para muchos parece solo un pequeño agujero decorativo, en realidad fue creado para proteger vidas y disminuir el peligro de asfixia en situaciones accidentales.

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