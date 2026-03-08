Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Franco Torres recibió un gran pase y definió al primer palo de Diego Romero, quien pudo hacer más - Crédito: L1MAX.

Los Chankas no se dejaron intimidar por la condición de tricampeón del oponente. No bien empezó el lance, con un enorme marco de público local, se puso adelante en el tablero electrónico ante Universitario con un gol al primer poste capitalizado por Franco Torres, su mayor valor dentro del plantel.

El primer ataque de los ‘guerreros’ acabó en anotación. A los 5′ minutos de iniciado el encuentro, en la ciudad de Andahuaylas, una marca débil en el centro del campo de la ‘U’ fue aprovechada por el conjunto local a partir de un servicio preciso y rasante sobre la espalda de Anderson Santamaría.

Franco Torres emprendió una veloz carrera por el costado derecho hacia el área y recibió en diagonal el servicio. Tuvo como marcador a Williams Riveros, pero no llegó correctamente al cruce. El tiro del argentino, para sorpresa de todos, acabó en el primer poste de un Diego Romero que poco o nada pudo hacer con su estirada.

Al momento que el esférico cruzó la línea de meta del arco de Universitario, el ‘10′ argentino salió despedido hacia un lado del campo para celebrar con los andahuaylinos presentes. Tampoco dejó pasar la oportunidad para agradecer, con una arrodillada de por medio, a la vida por su nueva presencia goleadora en Liga 1.

Fixture

Fecha 1 : Sport Boys 1-1 Los Chankas | Estadio Miguel Grau

Fecha 2 : Los Chankas 1-0 Alianza Atlético | Estadio Los Chankas

Fecha 3 : Comerciantes Unidos 1-1 Los Chankas | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Fecha 4 : Los Chankas 3-2 Sport Huancayo | Estadio Los Chankas

Fecha 5 : FBC Melgar 1-2 Los Chankas | Estadio Monumental de la UNSA

Fecha 6 : Los Chankas vs Universitario | Estadio Los Chankas

Fecha 7 : Juan Pablo II vs Los Chankas | Estadio Chongoyape

Fecha 8 : Los Chankas vs Sporting Cristal | Estadio Los Chankas

Fecha 9 : FC Cajamarca vs Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 10 : Los Chankas vs Cienciano | Estadio Los Chankas

Fecha 11 : Los Chankas vs Atlético Grau | Estadio Los Chankas

Fecha 12 : ADT vs Los Chankas | Estadio Tarma

Fecha 13 : Los Chankas vs Deportivo Garcilaso | Estadio Los Chankas

Fecha 14 : Cusco FC vs Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 15 : CD Moquegua vs Los Chankas | Estadio 25 de noviembre

Fecha 16 : Alianza Lima vs Los Chankas | Estadio Alejandro Villanueva

Fecha 17: Los Chankas vs UTC | | Estadio Los Chankas