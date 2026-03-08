Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los Chankas no se dejaron intimidar por la condición de tricampeón del oponente. No bien empezó el lance, con un enorme marco de público local, se puso adelante en el tablero electrónico ante Universitario con un gol al primer poste capitalizado por Franco Torres, su mayor valor dentro del plantel.
El primer ataque de los ‘guerreros’ acabó en anotación. A los 5′ minutos de iniciado el encuentro, en la ciudad de Andahuaylas, una marca débil en el centro del campo de la ‘U’ fue aprovechada por el conjunto local a partir de un servicio preciso y rasante sobre la espalda de Anderson Santamaría.
Franco Torres emprendió una veloz carrera por el costado derecho hacia el área y recibió en diagonal el servicio. Tuvo como marcador a Williams Riveros, pero no llegó correctamente al cruce. El tiro del argentino, para sorpresa de todos, acabó en el primer poste de un Diego Romero que poco o nada pudo hacer con su estirada.
Al momento que el esférico cruzó la línea de meta del arco de Universitario, el ‘10′ argentino salió despedido hacia un lado del campo para celebrar con los andahuaylinos presentes. Tampoco dejó pasar la oportunidad para agradecer, con una arrodillada de por medio, a la vida por su nueva presencia goleadora en Liga 1.
Fixture
- Fecha 1: Sport Boys 1-1 Los Chankas | Estadio Miguel Grau
- Fecha 2: Los Chankas 1-0 Alianza Atlético | Estadio Los Chankas
- Fecha 3: Comerciantes Unidos 1-1 Los Chankas | Estadio Juan Maldonado Gamarra
- Fecha 4: Los Chankas 3-2 Sport Huancayo | Estadio Los Chankas
- Fecha 5: FBC Melgar 1-2 Los Chankas | Estadio Monumental de la UNSA
- Fecha 6: Los Chankas vs Universitario | Estadio Los Chankas
- Fecha 7: Juan Pablo II vs Los Chankas | Estadio Chongoyape
- Fecha 8: Los Chankas vs Sporting Cristal | Estadio Los Chankas
- Fecha 9: FC Cajamarca vs Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón
- Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano | Estadio Los Chankas
- Fecha 11: Los Chankas vs Atlético Grau | Estadio Los Chankas
- Fecha 12: ADT vs Los Chankas | Estadio Tarma
- Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso | Estadio Los Chankas
- Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Fecha 15: CD Moquegua vs Los Chankas | Estadio 25 de noviembre
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | Estadio Alejandro Villanueva
- Fecha 17: Los Chankas vs UTC | | Estadio Los Chankas