El comentarista deportivo se refirió a la suplencia de Joao Grimaldo y el nivel de los delanteros. Créditos: Movistar Deportes.

La selección peruana disputó su primer partido bajo la dirección de Mano Menezes y perdió 2-0 ante Senegal en el inicio de la fecha FIFA. El comentarista Diego Rebagliati analizó el desempeño del equipo y las primeras decisiones del técnico brasileño.

Rebagliati destacó la suplencia de Joao Grimaldo, quien ingresó en el segundo tiempo y mostró un rendimiento positivo. El exjugador de Sporting Cristal protagonizó una jugada asociada con Jesús Pretell y estuvo cerca de marcar el descuento.

Sobre el planteamiento táctico, Rebagliati explicó: “Perú jugó en defensa con un 4-4-2. Cabrera es más un volante que Grimaldo; Grimaldo es más un delantero y, cuando entra, el equipo pasa a un 4-3-3. Mano lo tiene como un jugador de banda”.

El comentarista señaló que Grimaldo podría ocupar el lugar de Jairo Vélez en el once titular para el segundo amistoso frente a Honduras, programado para el martes 31 de marzo a las 13:00 en el estadio Municipal Butarque, en Madrid.

“Podría jugar donde estuvo Jairo Vélez, quien también tuvo un buen desempeño. En el segundo tiempo, Vélez tuvo más dificultades”, agregó Rebagliati.

Diego Rebagliati reveló por qué Joao Grimaldo no fue titular en Perú vs Senegal, y dejó duro mensaje sobre los delanteros.

Su crítica a Valera y Ugarriza

Posteriormente,Diego Rebagliati advirtió sobre las dificultades que enfrenta la selección peruana en la posición de centrodelantero. “Esto no es una novedad, la posición donde más nos va a costar encontrar soluciones es en la del centro delantero”, señaló.

Diego Penny, exarquero de la ‘blanquirroja’, coincidió con Rebagliati y apuntó que tanto Alex Valera como Adrián Ugarriza tuvieron problemas ante la defensa de Senegal, caracterizada por su fortaleza física y velocidad.

“Alex Valera tuvo dificultades frente a dos centrales muy altos y fuertes. Participó más en el juego físico que en la búsqueda de oportunidades. Incluso en algunas pelotas aéreas, no intentaba ganar la segunda jugada. En el caso de Ugarriza, en su primera intervención recibió una entrada fuerte”, comenzó.

Frente a este panorama, el exportero sugirió ampliar las opciones en el ataque. “Es una tarea complicada para los delanteros, porque en partidos como este, donde el rival es superior físicamente, se necesita mucha movilidad en el área. Perú, en ese aspecto, muestra carencias y es necesario buscar alternativas para esa posición en el torneo local o entre jugadores que vayan surgiendo”, afirmó.

Valera tuvo la oportunidad de descontar en el encuentro entre Perú y Senegal, pero desperdició una clara ocasión de gol. El atacante de Universitario quedó solo frente al arco, sin portero, y un mal control impidió que concretara el 2-1 al inicio del segundo tiempo.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Programación del Perú vs Honduras, amistoso por fecha FIFA

Mano Menezes afrontará su segundo compromiso como entrenador de la selección peruana este martes 31 de marzo frente a Honduras, en el estadio Municipal de Butarque, en Madrid. El partido está programado para las 13:00 horas de Perú.

El duelo amistoso se podrá ver en señal abierta por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que en televisión por cable estará disponible a través de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD).

El encuentro también podrá seguirse en línea por la web y la aplicación América TV GO, facilitando el acceso desde computadoras y dispositivos móviles.

Infobae Perú realizará una cobertura especial con actualizaciones en tiempo real, información previa, videos de los goles y reacciones posteriores, para que quienes no sigan la transmisión en vivo puedan acceder a los momentos más relevantes del partido.