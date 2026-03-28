Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026.

Perú perdió 2-0 ante Senegal el sábado 28 de marzo en su primer amistoso por la fecha FIFA 2026 . La selección nacional tuvo la oportunidad de descontar, pero Alex Valera falló una clara ocasión de gol al quedar solo frente al arco sin portero.

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Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026 El centrocampista de Los Chankas estrelló su disparo en el travesaño luego que el guardameta Mory Diaw desviara el cuero y lo enviara al tiro de esquina

Mano Menezes resumió así la derrota de Perú a manos de Senegal: “El centro vino de un jugador del PSG y el gol lo hizo uno del Bayern Múnich” El entrenador de la selección nacional ofreció un análisis particular de la caída ante los discutidos campeones de África y matizó el resultado: “Perder en el fútbol nunca es bueno, nunca es agradable. No nos gusta, como a todos. Pero hay que entender ciertos momentos”

Conmebol asignó árbitros para los debuts de Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 El máximo ente del fútbol sudamericano nombró a los colegiados que impartirán justicia en el estreno de los equipos peruanos en el torneo más relevante del continente a nivel de clubes

Golazo de Senegal tras error de Jairo Vélez ante Perú en amistoso por fecha FIFA Ismaila Sarr anotó el segundo tanto del cuadro africano en el debut de Mano Menezes al mando de la ‘blanquirroja’