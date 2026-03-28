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Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

El delantero de Universitario tuvo el descuento, pero falló en el control dentro del área

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El delantero tuvo el descuento en el amistoso por fecha FIFA. Créditos: América / X.

Perú perdió 2-0 ante Senegal el sábado 28 de marzo en su primer amistoso por la fecha FIFA 2026. La selección nacional tuvo la oportunidad de descontar, pero Alex Valera falló una clara ocasión de gol al quedar solo frente al arco sin portero.

Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026.
Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026.

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