Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026.

Perú perdió 2-0 ante Senegal el sábado 28 de marzo en su primer amistoso por la fecha FIFA 2026. La selección nacional tuvo la oportunidad de descontar, pero Alex Valera falló una clara ocasión de gol al quedar solo frente al arco sin portero.
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El entrenador de la selección nacional ofreció un análisis particular de la caída ante los discutidos campeones de África y matizó el resultado: “Perder en el fútbol nunca es bueno, nunca es agradable. No nos gusta, como a todos. Pero hay que entender ciertos momentos”
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