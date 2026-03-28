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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

Tras la derrota con Senegal, la ‘blanquirroja’ buscará recuperarse frente los hondureños en la segunda prueba del Mano Menezes. Conoce los detalles del cotejo

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)
¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)

La selección peruana avanza en su proceso de transformación, enfrentando ahora un nuevo desafío frente a Honduras. Tras la dura derrota ante Senegal, Mano Menezes buscará corregir errores en su segunda presentación al mando de la ‘blanquirroja’.

Perú vs Honduras: día y hora del encuentro por fecha FIFA

La segunda presentación de Mano Menezes será frente Honduras este martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, en Madrid. La cita está programada para las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia el partido dará inicio a las 14:00.

Por su parte, los aficionados de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile podrán seguir el debut del técnico brasileño a partir de las 15:00 horas. Este ajuste horario busca facilitar la audiencia en Sudamérica, permitiendo que la mayor parte de los seguidores pueda ver el primer examen del plantel renovado en tiempo real.

La era Mano Menezes iniciará con un amistoso internacional frente a Senegal y luego habrá un juego de exhibición más ante Honduras. - Crédito: La Bicolor
La era Mano Menezes iniciará con un amistoso internacional frente a Senegal y luego habrá un juego de exhibición más ante Honduras. - Crédito: La Bicolor

Dónde ver Perú vs Honduras por la fecha FIFA

Los aficionados podrán ver el amistoso entre Perú y Honduras a través de varias señales. La transmisión en señal abierta estará disponible por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que quienes prefieran la opción de cable podrán sintonizar Movistar Deportes en los canales 3 y 703 HD.

Además, América TV ofrecerá el partido mediante su plataforma web y en la aplicación América TV GO, facilitando el acceso para quienes opten por dispositivos móviles o computadoras. De este modo, la cobertura se amplía más allá de la televisión tradicional y permite que una audiencia diversa siga el debut de Menezes desde cualquier lugar.

Infobae Perú tendrá a su cargo la cobertura digital en tiempo real, brindando un seguimiento minuto a minuto, contenido previo al partido, videos de los goles y las reacciones posteriores. Quienes no puedan ver el encuentro en directo tendrán la posibilidad de acceder a los momentos clave y a toda la información relevante desde la web.

Los convocados de Perú para amistosos en fecha FIFA

  • Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).
  • Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga).
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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