Géminis vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

La organización ha dispuesto horarios diferenciados para facilitar el acceso de aficionados en varios países. El encuentro podrá verse a las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador ; a las 16:00 en Venezuela, Bolivia y Miami ; y a las 17:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil . De esta manera, se busca que la mayor cantidad posible de seguidores tenga la oportunidad de presenciar el desenlace entre las dos escuadras que buscan mantenerse en carrera hacia las semifinales.

La definición del pase a semifinales entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador el miércoles 25 de marzo. Este partido, correspondiente al ‘extra game’ de cuartos de final, resulta clave para completar el cuadro de equipos que competirán por el título de la temporada.

Por otra parte, Infobae Perú realizará una cobertura detallada del partido de ida. Su plataforma digital ofrecerá análisis previo, actualizaciones punto a punto, incidencias y declaraciones de las protagonistas, permitiendo a los seguidores informarse sobre cada detalle relevante de la serie.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) transmitirá el encuentro en tiempo real mediante su portal oficial, ampliando así las alternativas para quienes prefieren plataformas digitales. Además, la página oficial de Facebook de la liga emitirá el partido para que los aficionados puedan verlo desde cualquier dispositivo y sin restricciones, garantizando una cobertura accesible y libre para todos los usuarios.

La transmisión del partido decisivo entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis contará con diversas opciones para el público de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Latina TV , con los derechos exclusivos del certamen, ofrecerá la señal abierta por el canal 2, además del acceso a través de su sitio web y aplicación móvil, lo que facilita el seguimiento desde televisores, computadoras y teléfonos.

En el encuentro decisivo, Atenea se impuso en el primer set por 25-21, una reacción que descolocó a la afición y al rival. Géminis intentó equilibrar el marcador y logró adjudicarse el segundo parcial, pero Atenea recuperó el control y cerró ese set por 25-23. El tercer set resultó menos complicado para las ‘Diosas’, que ganaron 25-17 y aseguraron la necesidad de un ‘extra game’.

El pase a semifinales en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se definirá entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis en un partido extra, luego de que la serie de cuartos de final quedara igualada sorpresivamente. Aunque el conjunto dirigido por Natalia Málaga había tomado la delantera al ganar el primer partido por 3-0, las ‘Diosas’ de Atenea reaccionaron con firmeza y forzaron el desempate tras una victoria contundente en la vuelta.

¡Ganar o ganar! Deportivo Géminis volverá a estar frente a frente con Atlético Atenea por ‘extra game’ de los cuartos de final en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este duelo definirá al clasificado a las semifinales, el cual se enfrentará a Alianza Lima , quien obtuvo su pase tras eliminar a Deportivo Soan.

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