Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Día de partido! Alianza Lima se enfrentará hoy, sábado 28 de marzo, a Deportivo Géminis en la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

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¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se clasificó a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras vencer en ambos partidos a Deportivo Soan, evitando así la necesidad de un duelo de desempate.

En el primer cruce, el equipo dirigido por Facundo Morando se impuso con un claro 3-0 ante el conjunto de Puente Piedra. En el segundo encuentro, volvió a superar a su rival por 3-1, con intervenciones decisivas de Ysabella Sánchez en la punta y de María Alejandra Marín en la distribución del juego.

A lo largo de la temporada, Alianza mantuvo el dominio sobre Géminis en todos sus enfrentamientos. En la primera fase, las ‘íntimas’ lograron una victoria contundente por 3-0, con Maeva Orlé, en la posición de opuesta, como la jugadora más destacada del encuentro.

En la segunda vuelta, ambos conjuntos disputaron un encuentro más equilibrado, aunque nuevamente Alianza se llevó el triunfo, esta vez por 3-1. La central Maricarmen Guerrero fue determinante para asegurar la victoria de las actuales bicampeonas.