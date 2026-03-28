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Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ y ‘guerreras’ se medirán en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue todas las incidencias

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02:15 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima se enfrentará hoy, sábado 28 de marzo, a Deportivo Géminis en la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

02:12 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se clasificó a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras vencer en ambos partidos a Deportivo Soan, evitando así la necesidad de un duelo de desempate.

En el primer cruce, el equipo dirigido por Facundo Morando se impuso con un claro 3-0 ante el conjunto de Puente Piedra. En el segundo encuentro, volvió a superar a su rival por 3-1, con intervenciones decisivas de Ysabella Sánchez en la punta y de María Alejandra Marín en la distribución del juego.

A lo largo de la temporada, Alianza mantuvo el dominio sobre Géminis en todos sus enfrentamientos. En la primera fase, las ‘íntimas’ lograron una victoria contundente por 3-0, con Maeva Orlé, en la posición de opuesta, como la jugadora más destacada del encuentro.

En la segunda vuelta, ambos conjuntos disputaron un encuentro más equilibrado, aunque nuevamente Alianza se llevó el triunfo, esta vez por 3-1. La central Maricarmen Guerrero fue determinante para asegurar la victoria de las actuales bicampeonas.

El cuadro 'blanquiazules' superó 25-17 y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.
02:11 hsHoy

¿Cómo llega Géminis?

En una llave más reñida, Deportivo Géminis logró acceder a las semifinales luego de medirse con Atlético Atenea en una serie que se extendió a tres partidos. El equipo dirigido por Natalia Málaga ganó el primer enfrentamiento por 3-1, pero cayó 3-0 en el segundo duelo.

Esa derrota generó dudas en el plantel y la afición, aunque en el partido definitorio Géminis recuperó su mejor versión y se impuso por 3-0. Destacaron las actuaciones de las jugadoras dominicanas Katielle Alonzo, Vielka Peralta y Florangel Terrero.

Terrero se refirió al duelo con Alianza Lima y dejó una advertencia: “Bueno, es complicado, pero no imposible. Que sea lo que papá Dios diga. Vamos arriba, porque lo que estamos haciendo es entrenando y lo que salga eso es”, expresó para las cámaras de La Cátedra Deportes.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.
02:10 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Géminis

Este partido iniciará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

02:05 hsHoy

Dónde ver el Alianza Lima vs Géminis: semifinal de ida

Latina cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley y emitirá el encuentro entre Alianza Lima y Géminis a través de la señal de canal 2, su sitio web y su aplicación, ofreciendo diversas opciones para seguir el partido.

La Federación Peruana de Vóley también dispondrá de la cobertura de los partidos en su portal oficial. Además, la Liga Peruana de Vóley transmitirá los encuentros en vivo desde su página oficial de Facebook, facilitando el acceso a los aficionados.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de esta primera semifinal en su web, con información previa, seguimiento punto a punto, declaraciones y todos los detalles del enfrentamiento entre ‘blanquiazules’ y ‘guerreras’.

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