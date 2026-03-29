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Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ y las ‘santas’ chocarán en el primer duelo con el objetivo de sacar ventaja rumbo a la final del torneo nacional. Sigue las incidencias del partidazo

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06:02 hsHoy

¡Domingo de vóley! Universitario de Deportes se medirá con San Martín por la semifinal de ida en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las ‘pumas’ y las ‘santas’ dejarán todo en la cancha para sacar ventaja rumbo a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

06:01 hsHoy

¿Cómo llega Universitario al partido?

La clasificación de Universitario de Deportes a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026 se concretó tras superar a Regatas Lima por 3 sets a 1 en el ‘extra game’ de cuartos de final, celebrado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este triunfo permitió a las ‘cremas’ avanzar a la siguiente ronda y mantener la ilusión de conquistar el título nacional.

Los parciales —25-14, 23-25, 25-19 y 25-13— evidenciaron el control de Universitario en los momentos decisivos. El aporte de Karla Ortiz y Catherine Flood fue determinante tanto en la ofensiva como en la defensa, siendo figuras clave en la estrategia de Francisco Hervás.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.
06:01 hsHoy

¿Cómo llega San Martín al partido?

Universidad San Martín de Porres aseguró su presencia en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras vencer a Circolo Sportivo Italiano por 3 sets a 1 el sábado 21 de marzo. Con este resultado, las ‘santas’ repitieron la victoria lograda en el primer encuentro, demostrando un dominio sostenido a lo largo de la serie.

Los parciales del segundo enfrentamiento —25-16, 25-19, 19-25 y 25-21— evidenciaron la consistencia y el orden del conjunto dirigido por el cuerpo técnico de San Martín. En este partido, destacaron especialmente Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran y la armadora Paola Rivera, quienes aportaron solidez tanto en el ataque como en la construcción de las jugadas.

Las 'santas' vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano en el partido de vuelta. Créditos: Latina / web.
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Dónde ver Universitario vs San Martín por semifinal ida

La semifinal de ida entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín de Porres en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será ampliamente accesible, gracias a una cobertura multiplataforma. Latina TV transmitirá el partido por señal abierta en el canal 2, y quienes prefieran opciones digitales tendrán disponible la web y la aplicación móvil de la emisora.

La Federación Peruana de Vóley permitirá seguir el desarrollo del encuentro en tiempo real desde su portal oficial, mientras que la página de Facebook de la liga ofrecerá la transmisión en directo, sin necesidad de registro ni pagos, para que personas desde cualquier región puedan ver el partido en sus dispositivos.

De manera paralela, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento especial, con análisis previo, actualizaciones de cada punto, momentos destacados y reacciones posteriores, todo desde su plataforma digital, asegurando información constante sobre la serie entre las ‘pumas’ y las ‘santas’.

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Horarios de Universitario vs San Martín por semifinal ida

La semifinal de ida entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín de Porres acaparará la atención de la afición al vóley este fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Tanto las ‘pumas’ como las ‘santas’ llegan con el objetivo de tomar la delantera en una serie que se anticipa intensa y reñida, con jugadoras de experiencia y jóvenes promesas en ambos bandos.

El partido, programado para hoy, domingo 29 de marzo, contará con transmisión internacional en diferentes franjas horarias para la región. La organización detalló que el inicio está previsto para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los espectadores en Venezuela, Bolivia y Miami podrán sintonizar la semifinal desde las 18:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 19:00 horas.

Horarios de Universitario vs San Martín por semifinal ida
Horarios de Universitario vs San Martín por semifinal ida
06:01 hsHoy

Precios de entradas

Los hinchas todavía tiene chances de alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, solo deben ingresar al portal de Joinnus para reservar sus boletos.

- General: S/.20.00 soles

- Preferente Norte: S/. 30.00 soles

- Preferente Sur: S/. 30.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

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