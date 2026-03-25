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Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Los elencos de Francisco Hervás y Horacio Bastit se citan por un boleto a las semifinales del certamen nacional luego de un dramático juego de vuelta que forzó el tercer y definitivo duelo sobre la pista del Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes

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05:12 hsHoy

¡Ganar o ganar! Universitario de Deportes volverá a citarse con Regatas Lima por ‘extra game’ de los cuartos de final en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este duelo definirá al clasificado a las semifinales, el cual se enfrentará a la Universidad San Martín.

05:12 hsHoy

¿Cómo quedó el partido de vuelta?

El Coliseo de Villa El Salvador fue testigo de una batalla épica el último fin de semana. En un encuentro cargado de suspenso, Regatas Lima logró una dramática victoria por 3-2 ante Universitario de Deportes en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Femenino 2026. El equipo ‘chorrillano’, bajo la dirección técnica de Horacio Bastit, selló su triunfo con parciales de 19-25, 28-26, 18-25, 25-21 y un infartante 16-18 en el set definitivo.

Este resultado permitió que la escuadra de Chorrillos igualara la serie tras la caída en el primer partido. Ahora, las máximas campeonas nacionales y el elenco ‘merengue’, liderado por Francisco Hervás, definirán el pase a la siguiente ronda en un decisivo ‘extra game’. El choque de todo o nada quedó pactado para este miércoles 25 de marzo, donde se conocerá finalmente quién continúa en la carrera por el título nacional en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Mientras Regatas y la ‘U’ agotan sus energías en esta llave extendida, la Universidad San Martín de Porres aguarda plácidamente en las semifinales. El conjunto ‘santo’ aseguró su lugar en la instancia previa a la final tras superar sin despeinarse al Circolo Sportivo Italiano. Las dirigidas por Guilherme Schmitz dejaron en el camino a su rival con absoluta comodidad y ahora cuentan con una valiosa ventaja de descanso frente al ganador del duelo extra entre las pupilas de Bastit y las de Hervás.

Las chorrillanas superaron 18-16 y lograron el 'extra game' para definir al rival de San Martín - Crédito: Latina.
05:11 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: canal TV del partido por ‘extra game’ de cuartos de final vuelta

Latina TV posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley y emitirá el partido entre Universitario y Regatas Lima por los cuartos de final a través de su señal abierta (canal 2), así como en su sitio web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrecerá el encuentro a través de su página oficial “www.fpvorg.pe”. Asimismo, la Liga Peruana de Vóley difundirá el partido en su cuenta de Facebook. De este modo, los aficionados podrán seguir el primer duelo entre ‘celestes’ y ‘cremas’ por diversas plataformas.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura completa del partido de ida, con la previa, el desarrollo punto a punto y todas las novedades, declaraciones y detalles relevantes en su sitio web.

Regatas Lima vs Universitario EN
Regatas Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de cuartos de final de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Universitario.
05:11 hsHoy

Horarios de Universitario vs Regatas Lima por ‘extra game’ de cuartos de final

La definición del pase a semifinales entre Universitario vs Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador el miércoles 25 de marzo. Este partido, correspondiente al ‘extra game’ de cuartos de final, resulta clave para completar el cuadro de equipos que competirán por el título de la temporada.

La organización ha dispuesto horarios diferenciados para facilitar el acceso de aficionados en varios países. El encuentro podrá verse a las 17:00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 18:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 19:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. De esta manera, se busca que la mayor cantidad posible de seguidores tenga la oportunidad de presenciar el desenlace entre las dos escuadras que buscan mantenerse en carrera hacia las semifinales.

Regatas Lima vs Universitario EN
Regatas Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de cuartos de final de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Regatas Lima.
05:11 hsHoy

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus.

  • General: S/.20.00 soles
  • Preferente Norte: S/. 30.00 soles
  • Preferente Sur: S/. 30.00 soles
  • Preferente Oriente: S/. 40.00 soles
  • Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

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