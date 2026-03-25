Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Ganar o ganar! Universitario de Deportes volverá a citarse con Regatas Lima por ‘extra game’ de los cuartos de final en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este duelo definirá al clasificado a las semifinales, el cual se enfrentará a la Universidad San Martín.

05:12 hs

¿Cómo quedó el partido de vuelta?

El Coliseo de Villa El Salvador fue testigo de una batalla épica el último fin de semana. En un encuentro cargado de suspenso, Regatas Lima logró una dramática victoria por 3-2 ante Universitario de Deportes en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Femenino 2026. El equipo ‘chorrillano’, bajo la dirección técnica de Horacio Bastit, selló su triunfo con parciales de 19-25, 28-26, 18-25, 25-21 y un infartante 16-18 en el set definitivo.

Este resultado permitió que la escuadra de Chorrillos igualara la serie tras la caída en el primer partido. Ahora, las máximas campeonas nacionales y el elenco ‘merengue’, liderado por Francisco Hervás, definirán el pase a la siguiente ronda en un decisivo ‘extra game’. El choque de todo o nada quedó pactado para este miércoles 25 de marzo, donde se conocerá finalmente quién continúa en la carrera por el título nacional en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Mientras Regatas y la ‘U’ agotan sus energías en esta llave extendida, la Universidad San Martín de Porres aguarda plácidamente en las semifinales. El conjunto ‘santo’ aseguró su lugar en la instancia previa a la final tras superar sin despeinarse al Circolo Sportivo Italiano. Las dirigidas por Guilherme Schmitz dejaron en el camino a su rival con absoluta comodidad y ahora cuentan con una valiosa ventaja de descanso frente al ganador del duelo extra entre las pupilas de Bastit y las de Hervás.