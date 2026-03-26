Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV. Crédito: Difusión.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 entra en su etapa más emocionante con la definición de las cuatro escuadras que lucharán por el trofeo nacional. Tras una serie de cuartos de final cargada de adrenalina, los equipos de Alianza Lima, Deportivo Géminis, Universidad San Martín de Porres y Universitario de Deportes aseguraron su presencia en las semifinales del torneo. Este grupo selecto de clubes mantiene viva la ilusión de sus aficionados en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Alianza Lima, el vigente bicampeón, ratificó su favoritismo al superar con autoridad a Deportivo Soan en una llave que resolvió por la vía rápida. Por otro lado, Deportivo Géminis enfrentó un panorama mucho más complejo ante Atlético Atenea. El conjunto de Comas necesitó disputar los tres juegos reglamentarios para inclinar la balanza a su favor y sellar su clasificación tras un intenso partido de desempate.

En la otra acera del cuadro, la Universidad San Martín de Porres impuso su jerarquía sobre el Circolo Sportivo Italiano para avanzar sin mayores sobresaltos. En contraste, Universitario de Deportes protagonizó la serie más reñida de esta fase frente a Regatas Lima. Las ‘pumas’ tuvieron que llegar hasta el ‘extra game’ para vencer y eliminar al equipo ‘chorrillano’.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.

Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

sábado 28 de marzo

Alianza Lima vs Deportivo Géminis / 19:00 horas

Domingo 29 de marzo

San Martín vs Universitario / 17:00 horas

Formato de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las semifinales de la Liga Peruana de Vóley mantienen la intensidad competitiva de las fases previas mediante un sistema de eliminación directa. En esta instancia, los equipos se enfrentan en una serie al mejor de dos partidos para determinar quiénes lucharán por el título nacional.

Si la paridad persiste tras los dos primeros encuentros —con una victoria para cada club—, la clasificación no se decidirá por diferencia de sets o puntos. En su lugar, el reglamento estipula la disputa de un ‘extra game’ o tercer partido definitivo. Este duelo de desempate asegura que el pase a la gran final se defina bajo las mismas condiciones de la ronda anterior.

Semifinales definidas en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV.

Dónde ver los partidos de semifinales

La definición de los encuentros de semifinales de la Liga Nacional de Voleibol Superior 2025/2026 contará con un despliegue multiplataforma para asegurar el alcance nacional. Latina Televisión, como dueña de los derechos de transmisión, llevará la emoción de los partidos a señal abierta a través del canal 2. Asimismo, la cadena habilitará su portal web y aplicación móvil, garantizando que los aficionados puedan seguir cada punto desde cualquier dispositivo digital.

Por su parte, la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) reforzará la oferta digital mediante la emisión en directo desde su portal oficial en web. Esta alternativa se consolida como una solución estratégica para aquellos usuarios que prefieren el consumo de contenido vía streaming, ampliando las opciones de visualización en línea.

En simultáneo, la Liga Peruana de Vóley transmitirá las incidencias a través de su cuenta oficial de Facebook. Esta modalidad busca democratizar el acceso al deporte al derribar barreras técnicas y geográficas, permitiendo que la comunidad voleibolística se conecte con la competencia desde cualquier lugar con acceso a internet.

Finalmente, Infobae Perú complementará la experiencia con una cobertura periodística exhaustiva. Su plataforma digital no solo ofrecerá el seguimiento minuto a minuto, sino que enriquecerá la jornada con análisis previos, testimonios de las jugadoras y un recuento de las jugadas más determinantes, ofreciendo así un panorama informativo completo para la audiencia nacional.