Partidos de hoy, sábado 28 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 28 de marzo, la jornada tendrá partidos que harán que no te muevas de casa: la selección peruana iniciará oficialmente la ‘Era Menezes’, Alianza Lima iniciará la llave de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, y mucho más.

El amistoso de Perú contra Senegal se presenta como una oportunidad clave para observar la dirección que tomará la selección bajo el mando de su nuevo técnico brasileño. La convocatoria refleja una apuesta por la renovación, donde futbolistas jóvenes se integran con figuras de experiencia para enfrentar el reto de la próxima clasificación al Mundial 2030.

En este partido, el plantel busca no solo sumar minutos de juego, sino también consolidar una nueva identidad táctica bajo las órdenes de Menezes. El entrenador ha sido claro: su meta es fomentar una transición generacional que garantice la continuidad y estabilidad del proyecto deportivo.

La atención de aficionados y especialistas se centra en dos frentes. Por un lado, la estrategia que propondrá Menezes en su debut y, por otro, la respuesta táctica de los ‘leones’, seleccionados que recientemente se coronaron campeones en la Copa Africana de Naciones. La combinación de estos factores genera un escenario de incertidumbre y expectativa para ambos equipos.

Mano Menezes debutará enfrentándose al cuadro africano en amistoso por fecha FIFA. Créditos: América TV.

Por otro lado, Alianza Lima iniciará su camino de semifinales: chocará con Deportivo Géminis en duelo de ida que se jugará en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ ganaron la llave de cuartos de final eliminando a Deportivo Soan, mientras que el equipo de Natalia Málaga hizo lo suyo con Atlético Atenea en un reñido enfrentamiento que llegó al ‘extra game’.

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Partidos amistosos internacionales

- San Marino vs Islas Feroe (09:00 horas / Disney+)

- Escocia vs Japón (12:00 horas / Disney+)

- Hungría vs Eslovenia (12:00 horas / Disney+)

- Estados Unidos vs Bélgica (14:30 horas / Disney+)

Partidos de FIFA Series

- Namibia vs Comora (06:00 horas / DAZN)

- Samoa Americana vs Guam (15:00 horas / DAZN)

- Islas Vírgenes Estadounidense vs Puerto Rico (19:00 horas / DAZN)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Soan vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Partidos de Segunda División España

- Ceuta vs Cádiz (08:00 horas / Disney+)

- Real Valladolid vs Burgos (10:15 horas / Disney+)

- Granada vs Huesca (10:15 horas / DSports 6, DGO)

- Málaga vs Leganés (12:30 horas / DSports 6, DGO)

- Sporting Gijón vs Deportivo La Coruña (15:00 horas / DSprots, DGO)

- Albacete vs CD Castellón (15:00 horas / Disney+)

Partido de fútbol argentino

- Racing vs San Martín Formosa (19:15 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs CA Cerro (14:00 horas / Disney+, Antel TV)

- Montevideo City Torque vs Nacional (17:30 horas / Disney+, Antel TV)

Partidos de fútbol colombiano

- Cúcuta vs Boyacá Chicó (16:00 horas / RCN)

- Deportes Tolima vs Jaguares FC (18:10 horas / RCN)

- Deportivo Cali vs Deportivo Pereira (21:20 horas / RCN)