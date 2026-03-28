Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

El volante puso tener debut soñado con la selección peruana en París - Crédito: Movistar Deportes.

Adrián Quiroz debutó con la selección peruana en la derrota ante Senegal durante el amistoso de la fecha FIFA. El mediocampista de Los Chankas ingresó en la segunda mitad y sorprendió al generar una clara ocasión de gol con un remate de larga distancia.

En una entrevista con Depor, Quiroz relató sus sensaciones tras cumplir el sueño de vestir la camiseta nacional y se refirió al reto que significó enfrentar al actual campeón africano.

“Estoy agradecido con Dios por este momento. Gloria y honra para Dios. Obviamente queríamos obtener un triunfo, sabíamos que era un rival duro, último campeón de África, pero feliz de poder debutar y agradecer a todos los compañeros y cuerpo técnico por la confianza que me brindan”, señaló.

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo en amistoso por fecha FIFA 2026.

Quiroz también explicó las indicaciones recibidas de Mano Menezes antes de entrar al campo del Stade de France. “El profesor me dijo que entre con confianza, que juegue como lo estoy haciendo en el club y que analice las jugadas. Que piense rápido porque ellos presionan mucho y me deseó lo mejor, que sea el inicio de una estupenda carrera”.

El futbolista valoró la oportunidad y el respaldo del comando técnico en su primera experiencia internacional, destacando la importancia de adaptarse al ritmo de un rival exigente como Senegal.

Adrián Quiroz no fue el único jugador que tuvo su primer partido con la selección peruana frente a Senegal. Jairo Vélez, nacido en Ecuador y recientemente nacionalizado peruano, debutó en el mediocampo, mientras que Alfonso Barco sumó su primera aparición en la defensa. Ambos futbolistas iniciaron el encuentro como titulares.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Quiroz habló de su casi golazo con Perú

Adrián Quiroz estuvo a punto de anotar su primer gol con la selección peruana en su debut. El mediocampista intentó un remate desde el borde del área que tomó altura y amenazó con ingresar al arco, pero el portero Mory Diaw logró despejar el balón con una destacada intervención.

El futbolista de 26 años describió la jugada que pudo darle su primer tanto con la camiseta nacional. “Yo iba picando y vi al arquero un poco salido, entonces no dudé en pegarle de primera. Mérito del arquero que llegó a sacar ese tiro. Con la bendición de Dios ya llegará”, comentó.

Adrián Quiroz estuvo cerca de descontar para la selección peruana ante Senegal. Crédito: Captura Movistar Deportes.

Su opinión del Perú vs Honduras

Por otro lado, Adrián Quiroz se refirió al segundo y último amistoso de la selección peruana en esta fecha FIFA, que será ante Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00 en el estadio Municipal de Butarque, en Madrid.

“Sí, obviamente la mentalidad de nosotros es ganar siempre y darle esa alegría a los peruanos. También sé que con la bendición de Dios se logrará”, concluyó el jugador de Los Chankas.

Perú chocará con Honduras en su segundo amistoso de la fecha FIFA.

El amistoso entre Perú y Honduras se podrá seguir en señal abierta mediante América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que en televisión por cable estará disponible a través de Movistar Deportes, en los canales 3 y 703 HD.

El partido también estará accesible en línea y mediante la aplicación América TV GO, permitiendo su visualización desde computadoras y dispositivos móviles.

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