Mano Menezes resumió así la derrota de Perú a manos de Senegal: “El centro vino de un jugador del PSG y el gol lo hizo uno del Bayern Múnich”

El técnico brasileño analizó el desempeño de la 'bicolor' y se refirió a la distancia económica con los africanos - Crédito: Movistar Deportes.

Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la derrota de los suyos (2-0) a manos de Senegal, en el Stade de France. Ha respondido a cada una de las dudas de los periodistas, ratificando la diferencia de niveles y actualidades de los presentes en el escenario.

En principio, Menezes indicó que “esperábamos un partido con este nivel de dificultad. Hoy, un equipo clasificado en el puesto 53 del ranking FIFA se enfrentaba a un equipo clasificado en el puesto 14 o 12. Así que, eso ya resalta la diferencia de forma entre los dos equipos”.

Marcos López en una acción dividida ante Senegal. - Crédito: FPF

Al hilo mencionó: “Cuando encajamos el primer gol, el centro vino de un jugador del PSG, y el gol lo marcó un jugador del Bayern Múnich. Esto muestra las diferencias y las etapas en las que se encuentran los jugadores”.

El técnico de Perú, en esa línea, compartió su desilusión por haber caído en su estreno oficial como líder nacional, aunque matizó las circunstancias. “Perder en el fútbol nunca es bueno, nunca es agradable. No nos gusta, como a todos. Pero hay que entender ciertos momentos. Sé que el equipo rindió bien en este partido considerando el nivel de dificultad”, dijo.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

“Tomamos ese aspecto positivo. Si mantenemos este nivel de rendimiento, y siempre lo haremos, porque si lo hicimos contra Senegal, es una señal de lo que podemos hacer contra todos los demás. Y luego cometimos errores en detalles que considero normales para un debut, para jugadores, algunos de ellos también jóvenes”, sumó.

Finalmente, Menezes reflexionó a la interrogante relacionada a la diferencia económica de las escuadras: “El fútbol es quizás uno de los pocos deportes donde se puede minimizar la diferencia económica, pero cuando es muy grande, es bastante significativa y a veces decisiva”.

Nicolas Jackson, sujetado por Álvaro Barco y Marcos López. - Crédito: AFP

Perú desaprueba

A Perú le costó más de la cuenta sacar adelante su presentación contra Senegal, en París. A pesar de que llegó con ánimos y saltó al gramado del Stade de France con una alineación distintas conformada por futbolistas jóvenes, sufrió mucho en el trámite del lance y acabó cayendo con goles de Nico Jackson e Ismaila Sarr.

Claro está que no todo fue malo en el examinatorio. Hubo algunas ocasiones puntuales para sumar en el score. Un lanzamiento de Erick Noriega, con notable recuperación en salida, fue muy claro y posteriormente un tiro de Jairo Vélez, uno de los más observado por su calidad de naturalizado, rozó el poste.

El volante puso tener debut soñado con la selección peruana en París - Crédito: Movistar Deportes.

Aunque, definitivamente, lo mejor fue el segundo apartado de cambios que realizó Mano Menezes. El ingreso de Joao Grimaldo revolucionó el ataque de Perú. Ofreció frescura y ritmo en 3/4 de cancha. Incluso contó con una chance manifiesta de gol que pasó cerca del arco de Senegal.

No obstante, la exhibición tanto superior como fugaz llegó con la entrada del desconocido Adrián Quiroz, quien en el poco tiempo que estuvo sobre la hierba cuajó un rendimiento sobresaliente, que pudo verse coronado con un debut espléndido de no ser porque su excelso remate fue conjurado, a tiempo, por Mory Diaw.

La primera alineación de Mano Menezes con Perú. - Crédito: FPF

La próxima evaluación de Perú tendrá lugar en pocos días frente a Honduras en la ciudad de Leganés. Ambas selecciones utilizarán este encuentro para experimentar con alineaciones y jugadores, con miras a fortalecer su rendimiento.

Posteriormente, la ‘bicolor’ detendrá su actividad oficial hasta junio. En ese mes se enfrentará a España, el que será su último rival antes del inicio del Mundial 2026, cerrando así su preparación previa al torneo internacional.