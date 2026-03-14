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André Carrillo explicó por qué Al Hilal es el club de sus amores y no Alianza Lima: “La gente quedó dolida”

La ‘Culebra’ expuso el motivo por el que sitúa al club árabe en primer lugar. También aclaró si planea retirarse en el equipo ‘blanquiazul’

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La 'Culebra' se confesó sobre su hinchaje por el equipo 'blanquiazul'. Créditos: Benja Annun / Youtube.

André Carrillo volvió a hablar sobre su club favorito. El mediocampista reafirmó su identificación y aprecio por Al Hilal, dejando en segundo plano a Alianza Lima. El actual futbolista de Corinthians explicó por qué no considera al equipo ‘blanquiazul’ como su principal preferencia.

“Cuando dije que era el club de mis amores fue porque allí me trataron mejor y fui más feliz. Es un club al que le tengo un cariño especial. Si en cinco años regreso a Arabia, sé que me van a recibir muy bien por lo que hice, por cómo jugué, por mi rendimiento y por los títulos que gané. Por eso decía que es el club de mis amores”, expresó en el canal de Youtube de Benja Annun.

Carrillo también explicó por qué no coloca a Alianza Lima por encima de Al Hilal. Según detalló, en el club árabe logró títulos y reconocimiento, mientras que en La Victoria únicamente tuvo la oportunidad de debutar en Primera División, sin alcanzar el mismo nivel de éxito.

“La gente de Alianza quizá se sienta dolida porque empecé ahí, pero fue poco tiempo, solo un año. No gané ningún título ni logré algo importante para el club hasta ahora. Simplemente inicié mi carrera en ese equipo”, añadió.

André Carrillo explicó por qué
André Carrillo explicó por qué Al Hilal es el club de sus amores y no Alianza Lima.

¿Volverá a Alianza Lima?

En ese contexto, André Carrillo respondió si contempla retirarse en Alianza Lima. Señaló que es una posibilidad, aunque evitó hacer promesas y prefirió tomarlo con cautela. Explicó que prefiere evitar comprometerse para no generar expectativas o críticas entre los hinchas ‘íntimos’ si no llega a concretarlo.

“La posibilidad siempre está abierta. Por ahora estoy contento aquí. Siempre quise regresar a Perú en buen estado físico, pero ya no voy a prometer nada, porque nunca se sabe qué puede pasar”, cerró el actual volante de Corinthians en el programa de Youtube.

Hace poco, Carrillo habló sobre la posibilidad de volver a La Victoria y lanzó curiosa broma. “Algunos jugadores me han dicho (para ir), pero no... de momento, yo creo que ni Alianza está interesada en mí. Yo les he dicho, que soy un poquito caro“, declaró en Full Deporte.

La 'Culebra' habló de la chance de volver al cuadro 'blanquiazul' luego de su etapa en Corinthians. (Video: Pase Filtrado)

Sus pasos por Alianza Lima y Al Hilal

André Carrillo llegó a las divisiones menores de Alianza Lima tras su paso por EGB. En 2009 fue promovido al primer equipo y debutó como profesional ese mismo año. En la siguiente temporada disputó la Copa Libertadores Sub 20, donde alcanzó el subcampeonato internacional.

La estadía de Carrillo en el club no se prolongó demasiado. En 2010 participó en el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana y, poco después, anotó su primer gol en la máxima categoría con Alianza. Su rendimiento atrajo el interés de varios clubes europeos y finalmente optó por el Sporting de Lisboa.

Tras varias temporadas en Europa, André Carrillo decidió continuar su carrera en Arabia Saudita, motivado por una atractiva propuesta económica y el desafío de seguir desarrollándose como futbolista. Llegó a Al Hilal, donde se consolidó como una de las figuras del equipo y sumó numerosos títulos a su trayectoria.

Durante su etapa en el club, el peruano conquistó diez trofeos, entre ellos tres ediciones de la Champions League de Asia, lo que le otorgó gran prestigio en el fútbol árabe. Su ciclo en Al Hilal concluyó en la temporada 2023/2024, cuando se vio obligado a dejar el equipo y firmó por Al Qadisiyah.

André Carrillo fue despedido por
André Carrillo fue despedido por todo lo alto en Al Hilal.

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