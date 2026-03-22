Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

¡Domingo de definición! Alianza Lima volverá a medirse con Deportivo Soan en el partido de vuelta que determinará al ganador de la llave de cara a las semifinales. Las ‘blanquiazules’ llegarán con ventaja tras el triunfo en la ida.
Aunque Alianza Lima se quedó con el triunfo en el partido de ida de los cuartos de final, la serie en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 sigue sin resolverse. Deportivo Soan aún tiene posibilidades de empatar la llave si logra vencer en el duelo de vuelta.
En caso de que el equipo de Puente Piedra supere a las ‘blanquiazules’ en ese encuentro, el pase a semifinales se definirá en un tercer partido, denominado ‘extra game’. La Federación Peruana de Voleibol (FPV) será la responsable de informar la programación de estos partidos clave, que decidirán qué equipos acceden a la siguiente ronda del torneo.
El equipo de Alianza Lima aseguró su lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley al vencer por tres sets a cero a Deportivo Soan en el Polideportivo de Villa El Salvador. Desde el inicio, las blanquiazules impusieron condiciones, llevándose el primer set por 25-17 con protagonismo de Yllescas y una defensa firme.
En el segundo set, Deportivo Soan mostró una respuesta más sólida y llegó a estar arriba en el marcador, pero las victorianas igualaron el tanteador y cerraron el parcial con un ajustado 26-24.
El tercer set comenzó equilibrado, con ambos equipos alternando la ventaja. Sin embargo, los ataques de ‘Chabela’ Sánchez y la eficacia en el bloqueo inclinaron la balanza a favor de Alianza Lima.
En el cierre, las bicampeonas alcanzaron el set point con seis puntos de diferencia y sellaron la victoria por 25-20. El equipo dirigido por Facundo Morando avanzó de ronda de manera invicta.
Los seguidores del vóley dispondrán de múltiples alternativas para ver el enfrentamiento entre Alianza Lima y Deportivo Soan por los cuartos de final. Latina Televisión emitirá el partido en señal abierta (canal 2), además de ofrecer la transmisión en su sitio web y aplicación móvil, gracias a sus derechos exclusivos sobre la Liga Peruana de Vóley.
La Federación Peruana de Vóley retransmitirá el encuentro en directo desde su portal oficial “www.fpvorg.pe”. De forma paralela, la Liga Peruana de Vóley permitirá el acceso desde su cuenta de Facebook, facilitando el seguimiento desde cualquier dispositivo.
El sitio digital de Infobae Perú brindará una cobertura total del evento: análisis previo, minuto a minuto, declaraciones y los momentos destacados, asegurando que los aficionados no se pierdan detalle alguno del partido entre las ‘blanquiazules’ y el cuadro de Puente Piedra.
El segundo enfrentamiento entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto de Puente Piedra tendrá lugar hoy, domingo 22 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este partido corresponde a la fase de ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes sigan la transmisión en Venezuela, Bolivia o Miami, el inicio será a las 18:00 horas. En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el partido arrancará a las 19:00 horas.
Todavía quedan entradas para el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Soan, los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus.
- General: S/. 20.00 soles
- Preferente Norte: S/. 30.00 soles
- Preferente Sur: S/. 30.00 soles
- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles
- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles