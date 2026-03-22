Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

¡Domingo de definición! Alianza Lima volverá a medirse con Deportivo Soan en el partido de vuelta que determinará al ganador de la llave de cara a las semifinales. Las ‘blanquiazules’ llegarán con ventaja tras el triunfo en la ida.

En caso de que el equipo de Puente Piedra supere a las ‘blanquiazules’ en ese encuentro, el pase a semifinales se definirá en un tercer partido, denominado ‘extra game’ . La Federación Peruana de Voleibol (FPV) será la responsable de informar la programación de estos partidos clave, que decidirán qué equipos acceden a la siguiente ronda del torneo.

Aunque Alianza Lima se quedó con el triunfo en el partido de ida de los cuartos de final, la serie en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 sigue sin resolverse. Deportivo Soan aún tiene posibilidades de empatar la llave si logra vencer en el duelo de vuelta.

¿Qué pasa si se iguala la llave de los cuartos de final?

05:53 hs

Así quedó el partido de ida entre Alianza Lima vs Deportivo Soan

El equipo de Alianza Lima aseguró su lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley al vencer por tres sets a cero a Deportivo Soan en el Polideportivo de Villa El Salvador. Desde el inicio, las blanquiazules impusieron condiciones, llevándose el primer set por 25-17 con protagonismo de Yllescas y una defensa firme.

En el segundo set, Deportivo Soan mostró una respuesta más sólida y llegó a estar arriba en el marcador, pero las victorianas igualaron el tanteador y cerraron el parcial con un ajustado 26-24.

El tercer set comenzó equilibrado, con ambos equipos alternando la ventaja. Sin embargo, los ataques de ‘Chabela’ Sánchez y la eficacia en el bloqueo inclinaron la balanza a favor de Alianza Lima.

En el cierre, las bicampeonas alcanzaron el set point con seis puntos de diferencia y sellaron la victoria por 25-20. El equipo dirigido por Facundo Morando avanzó de ronda de manera invicta.