Perú Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán cerrar su clasificación a las semifinales frente las de Puente Piedra tras ganar el primer cotejo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Guardar
05:53 hsHoy

¡Domingo de definición! Alianza Lima volverá a medirse con Deportivo Soan en el partido de vuelta que determinará al ganador de la llave de cara a las semifinales. Las ‘blanquiazules’ llegarán con ventaja tras el triunfo en la ida.

05:53 hsHoy

¿Qué pasa si se iguala la llave de los cuartos de final?

Aunque Alianza Lima se quedó con el triunfo en el partido de ida de los cuartos de final, la serie en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 sigue sin resolverse. Deportivo Soan aún tiene posibilidades de empatar la llave si logra vencer en el duelo de vuelta.

En caso de que el equipo de Puente Piedra supere a las ‘blanquiazules’ en ese encuentro, el pase a semifinales se definirá en un tercer partido, denominado ‘extra game’. La Federación Peruana de Voleibol (FPV) será la responsable de informar la programación de estos partidos clave, que decidirán qué equipos acceden a la siguiente ronda del torneo.

Liga Peruana de Vóley continúa
Liga Peruana de Vóley continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: FPV
05:53 hsHoy

Así quedó el partido de ida entre Alianza Lima vs Deportivo Soan

El equipo de Alianza Lima aseguró su lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley al vencer por tres sets a cero a Deportivo Soan en el Polideportivo de Villa El Salvador. Desde el inicio, las blanquiazules impusieron condiciones, llevándose el primer set por 25-17 con protagonismo de Yllescas y una defensa firme.

En el segundo set, Deportivo Soan mostró una respuesta más sólida y llegó a estar arriba en el marcador, pero las victorianas igualaron el tanteador y cerraron el parcial con un ajustado 26-24.

El tercer set comenzó equilibrado, con ambos equipos alternando la ventaja. Sin embargo, los ataques de ‘Chabela’ Sánchez y la eficacia en el bloqueo inclinaron la balanza a favor de Alianza Lima.

En el cierre, las bicampeonas alcanzaron el set point con seis puntos de diferencia y sellaron la victoria por 25-20. El equipo dirigido por Facundo Morando avanzó de ronda de manera invicta.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias
05:53 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los seguidores del vóley dispondrán de múltiples alternativas para ver el enfrentamiento entre Alianza Lima y Deportivo Soan por los cuartos de final. Latina Televisión emitirá el partido en señal abierta (canal 2), además de ofrecer la transmisión en su sitio web y aplicación móvil, gracias a sus derechos exclusivos sobre la Liga Peruana de Vóley.

La Federación Peruana de Vóley retransmitirá el encuentro en directo desde su portal oficial “www.fpvorg.pe”. De forma paralela, la Liga Peruana de Vóley permitirá el acceso desde su cuenta de Facebook, facilitando el seguimiento desde cualquier dispositivo.

El sitio digital de Infobae Perú brindará una cobertura total del evento: análisis previo, minuto a minuto, declaraciones y los momentos destacados, asegurando que los aficionados no se pierdan detalle alguno del partido entre las ‘blanquiazules’ y el cuadro de Puente Piedra.

05:53 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Deportivo Soan por cuartos de final

El segundo enfrentamiento entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto de Puente Piedra tendrá lugar hoy, domingo 22 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este partido corresponde a la fase de ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes sigan la transmisión en Venezuela, Bolivia o Miami, el inicio será a las 18:00 horas. En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el partido arrancará a las 19:00 horas.

Alianza Lima se enfrentará a
Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Soan por cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley. (Alianza Lima)
05:53 hsHoy

Precios de entradas

Todavía quedan entradas para el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Soan, los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Preferente Norte: S/. 30.00 soles

- Preferente Sur: S/. 30.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyDeportivo SoanLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del derbi madrileño por fecha 29 de LaLiga 2026

El conjunto dirigido por Arbeloa está obligado a ganar como local frente a los ‘colchoneros’ para mantener sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona en la cima del torneo español

Dónde ver Real Madrid vs

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: partido por derbi de la fecha 29 de LaLiga 2026

El derbi de Madrid está marcado por una cantidad considerable de bajas por lesión. Frente a ello, Álvaro Arbeloa tirará de la clásica Fábrica y Diego Simeone hará la propio con efectivos jóvenes de su gusto. Fede Valverde y Julián Álvarez están aptos

A qué hora juega Real

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Apertura

Se inicia una nueva jornada, previa a la fecha FIFA, con duelos emocionantes: Universitario no pudo con Comerciantes Unidos, Sporting Cristal cayó frente a Los Chankas y Alianza Lima se impuso ante Juan Pablo II

Tabla de posiciones de la

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tras lo ocurrido el sábado, solo se puede confirmar a un equipo en semifinales. Esto porque la segunda llave se definirá en un ‘extra game’. Hoy, domingo, se jugarán los otros cruces de clasificación

Resultados de los cuartos de

Universitario vs Regatas Lima 2-3: resumen del triunfazo chorrillano por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Con este resultado, la serie quedó igualada, por lo que definirán el pase a semifinales en un ‘extra game’, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo. El ganador se medirá con San Martín

Universitario vs Regatas Lima 2-3:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuidado ARMY: El peligroso link

Cuidado ARMY: El peligroso link que promete ‘contenido inédito’ de BTS y está robando cuentas de WhatsApp

Trágico accidente en San Juan: murieron una beba de casi un año y sus padres en un choque frontal de dos autos

La autenticidad y la vulnerabilidad, claves para sentirse más valorado en las relaciones

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 22 de marzo

Los Andes necesitan una arquitectura científica para su gobernanza

INFOBAE AMÉRICA

Cada vez más pasajeros de

Cada vez más pasajeros de talla grande acusan a la aerolínea Southwest por discriminación

Giorgia Meloni afronta un referéndum clave sobre la reforma judicial en Italia

Un accidente de helicóptero militar dejó al menos seis muertos y un desaparecido en Qatar

Israel suma más de 300 heridos en menos de 24 horas tras una nueva oleada de ataques iraníes

El uso de drones para contrabando reaviva debate sobre seguridad carcelaria en Nueva York

DEPORTES

Revolución en el tenis: Wimbledon

Revolución en el tenis: Wimbledon anunció que usará el VAR por primera vez en la historia

La pelea en la NBA que recorre el mundo: jugadores sobre el público, un camarógrafo agredido y cuatro expulsados

La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

Jugó en la Selección y fue campeón con River Plate, aunque confiesa: “No lo disfruté como debía, me faltó patear el tablero”

Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12