Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

La entrenadora peruana dejó mensaje a sus detractores. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Natalia Málaga regresó a la Liga Peruana de Vóley tras varias temporadas y logró clasificar a Deportivo Géminis a las semifinales, luego de superar 3-0 a Atlético Atenea en el partido de desempate disputado el miércoles 25 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Tras la victoria, Málaga dialogó extensamente con la prensa. En un primer momento, la exjugadora compartió parte de la conversación que mantuvo con el presidente del club de Comas y explicó cuál fue la clave para eliminar al equipo dirigido por Lorena Góngora del torneo nacional.

“Voy a decir lo que pensé y lo que hablé con mi dirigente, porque él había perdido un poco las esperanzas. Había muy poco tiempo para recuperar la mente después de una derrota como la que tuvimos. Jugamos mal, muy mal, sin desmerecer el logro de Atenea, que jugó muy bien y consiguió lo que quería”, señaló.

Málaga explicó que Géminis asumió el encuentro con un objetivo de revancha tras haber caído 3-0 en el partido anterior. A diferencia de Atenea, que llegaba más relajado luego de una buena actuación, esa diferencia de actitud, según la entrenadora, fue determinante para el resultado final.

“En dos días se entrenó y creo que la cabeza del equipo fue distinta. Veníamos de una derrota y dijimos: ‘Ya perdimos, ¿qué hacemos? A jugar’. Atenea salió con una victoria fuerte, con esperanzas y ganas de continuar para una clasificación. Estos dos días terminaron con una satisfacción que, pienso, les trajo mayor presión para jugar hoy y ganar. Nosotros dijimos: ‘Ya está, qué chucha perdí’. Yo lo pensé como jugadora, exjugadora, mi mentalidad y carácter son así. Seguro se los transmití y la cosa fluyó: ellas dejaron de lado el error, pasaron la página y continuamos. Hoy vieron lo que pasó”, explicó.

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Su felicidad por clasificar y el mensaje a sus críticos

Natalia Málaga, además, habló sobre el significado de ser la única entrenadora peruana en alcanzar las semifinales de la Liga. “Nos están invadiendo todos los vecinos, pero me tocó vivir esto y agradezco la oportunidad que me dio Lucho (Luis Linares) de tomar el equipo. Espero que nos vaya bien”.

La entrenadora expresó su satisfacción por lo alcanzado junto a Géminis. “Es chévere, es bacán porque pagas lo que has sacrificado antes para llegar a esto. Trabajas, sacrificas muchas cosas, tiempo, malos humores, buenos momentos, malos momentos de las chicas, ellas también. A veces, el sacrificio vale y es recompensado”.

Asimismo, tuvo palabras para quienes cuestionaron su trayectoria. “No estaba muerta, estaba de parranda, amigo. Corresponde estar de parranda de vez en cuando, ¿no?”, declaró, provocando risas entre los periodistas presentes.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

Su opinión sobre el partido contra Alianza

Finalmente, Natalia Málaga habló sobre cómo se preparará su equipo para la primera semifinal frente a Alianza Lima, que se disputará el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Géminis tendrá menos tiempo de recuperación que su rival, debido al partido extra que disputaron.

“Aquí en los campeonatos tenemos la suerte de descansar toda una semana, pero se hace muy largo y agotador. En los campeonatos internacionales se juega de un día para otro, tres sets, cinco sets, y tienes que salir a jugar. Todo eso es mentalidad, te da energía, aunque haya desgaste emocional y físico. La cabeza siempre debe estar fuerte”, explicó.

Málaga indicó que no habrá cambios respecto al planteamiento utilizado ante Atlético Atenea y señaló los aspectos a corregir para enfrentar al bicampeón. “Solo mejorar la continuidad del trabajo, evitar errores tontos, como cuando las jugadoras se chocan, no hablan o dejan caer la pelota. Esos errores deberían ser los menos. Hay que jugar, tratar de esquivar el bloqueo rival, no pegar, controlar eso. Es cuestión de entrenar más, de dedicarle más tiempo a los entrenamientos y la práctica. De eso se trata el voleibol”, concluyó.

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