Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Los ‘extras game’ determinaron a los dos últimos equipos clasificados a las semifinales y los enfrentamientos correspondientes en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Así, Alianza Lima se medirá con Deportivo Géminis en busca de un lugar en la final del torneo. Aquí se detalla la programación de su primer encuentro.

Programación del Alianza Lima vs Géminis: semifinal ida

Alianza Lima y Deportivo Géminis medirán fuerzas en la primera semifinal el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador, que lucirá abarrotado por la presencia de ambas hinchadas.

Dónde ver Alianza Lima vs Géminis

Latina posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley y transmitirá el Alianza Lima vs Géminis por televisión (canal 2), en su página web y a través de su aplicación, permitiendo distintas alternativas para seguir los duelos.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la señal de los partidos en su portal oficial. Además, la Liga Peruana de Vóley difundirá los cotejos en directo desde su página oficial de Facebook, ampliando el acceso para los seguidores del torneo.

Infobae Perú cubrirá íntegramente esta primera semifinal en su web, con información previa, el punto a punto, declaraciones y todos los detalles relevantes del enfrentamiento entre ‘blanquiazules’ y ‘guerreras’.

Programación de las semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los dos equipos?

Alianza Lima aseguró su presencia en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 luego de imponerse en sus dos compromisos frente a Deportivo Soan. El conjunto de La Victoria no necesitó recurrir al partido de desempate gracias a sus victorias consecutivas.

En el primer encuentro, las dirigidas por Facundo Morando lograron un contundente 3-0 sobre el equipo de Puente Piedra. En la revancha, superaron nuevamente a su rival por 3-1, con aportes clave de Ysabella Sánchez en la posición de punta y de Maria Alejandra Marín en la organización del juego.

El cuadro 'blanquiazules' superó 25-17 y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

En una serie más disputada, Deportivo Géminis alcanzó la clasificación tras enfrentarse a Atlético Atenea en tres partidos. El equipo liderado por Natalia Málaga se quedó con el primer cotejo por 3-1, pero luego sufrió una derrota por 3-0 en el siguiente cruce.

La caída generó incertidumbre tanto en la hinchada como en el cuerpo técnico. Sin embargo, en el encuentro decisivo, Géminis mostró solidez y obtuvo un triunfo por 3-0, con actuaciones sobresalientes de las dominicanas Katielle Alonzo, Vielka Peralta y Florangel Terrero.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

Durante la temporada, Géminis no logró superar a Alianza Lima en ninguno de sus enfrentamientos. En la primera fase, las ‘íntimas’ se impusieron con un claro 3-0, con la opuesta Maeva Orlé destacándose como la jugadora más valiosa del duelo.

En la segunda vuelta, ambos equipos disputaron un encuentro más equilibrado, aunque nuevamente Alianza se llevó el triunfo, esta vez por 3-1. La central Maricarmen Guerrero fue determinante para asegurar la victoria de las actuales bicampeonas.

Estos enfrentamientos abren un capítulo distinto, con el antecedente de que Alianza Lima mantiene un invicto en series de eliminación directa, mientras que Géminis sufrió una derrota en esta instancia. La definición se realizará en dos partidos y, si ambos equipos quedan igualados, se disputará un ‘extra game’ para determinar al finalista.

Alianza Lima jugará ante Deportivo Géminis en la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Los otros duelos por semifinales y playoffs

Sábado 28 de marzo

Playoff

- Deportivo Soan vs Atlético Atenea (17:00 horas)

Domingo 29 de marzo

Playoff

- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (15:15 horas)

Semifinal

- Universitario de Deportes vs Universidad San Martín (17:00 horas)