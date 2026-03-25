Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atenea en Liga Peruana de Vóley: “La mente es traicionera”

La entrenadora peruana habló previo al 'extra game' por la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV.

Deportivo Géminis disputará hoy, miércoles 25 de marzo, el ‘extra game’ ante Atlético Atenea por un lugar en la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En la previa, la entrenadora del club de Comas, Natalia Málaga, analizó el presente de su equipo y reconoció los errores cometidos en el segundo partido de la serie.

Géminis había quedado muy cerca de la clasificación tras imponerse 3-1 en el primer encuentro, pero el domingo pasado perdió de manera contundente por 3-0 ante Atenea, resultado que generó preocupación en Málaga.

La técnica identificó los aspectos a corregir y remarcó la paridad entre ambos conjuntos: “Nosotros, el partido pasado, hemos tenido catorce errores forzados en el primer set, doce en el segundo set. Eso es lo que se tiene que corregir mucho y jugar a la par, porque los dos equipos son de categoría, de nivel, y cualquiera de los dos puede ganar. El que hace mejor las cosas va a ganar”, declaró para Latina TV.

Las 'diosas' fueron contundentes con el equipo de Natalia Málaga y forzaron un 'extra game' para definir la llave. (Latina Televisión)

Málaga aseguró que afronta el choque decisivo sin ansiedad, confiada en la preparación de su plantel. Considera que el conocimiento mutuo con el rival hace innecesario un análisis adicional, y sostiene que la fortaleza mental será determinante para avanzar a la siguiente ronda.

“El tema mental es la base en todo. La parte psicológica de cada uno es... la mente es muy traicionera. Basta que falles una bola siendo una jugadora excepcional y en una situación como la que nos vamos a presentar nosotras, que es el pase a estar dentro de los cuatro primeros, te puede jugar en contra. O cualquier festejo de un punto del otro equipo, del rival, puede influir. Todo depende de cada una. No me puedo meter en la cabeza de ellas. Si estuviera adentro, ya te imaginas. Pero deseo lo mejor, que realmente gane el que está haciendo mejor las cosas”, señaló.

La entrenadora remarcó la importancia de afrontar el ‘extra game’ con serenidad y respeto hacia el rival: “Yo tengo que llegar al partido. No te voy a decir: ‘Me veo contenta, riéndonos bien’. Si pierdo, pierdo. Debo perder bien. Y si gano, debo ganar bien, con un rival que exige, un rival que se le respeta. No de que yo voy a ganar, yo ganar, no. Se está trabajando, se está entrenando para eso, para buscar los mejores resultados”.

Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atlético Atenea en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El mensaje a sus jugadoras

Natalia Málaga pone énfasis en el aspecto anímico de sus jugadoras, señalando que la irregularidad en el rendimiento ha sido una constante, algo que se reflejó en la derrota ante Atlético Atenea en el partido de vuelta, tras haber mostrado una gran propuesta en la ida.

“Para eso hemos trabajado, para eso estoy trabajando, estoy dando lo mejor de mí. Estoy siendo receptiva con las chicas, estoy siendo un poco más mano blanda con ellas. Ya están grandes, ya son jugadoras adultas, ya no es para estarles pisando los talones. Pero sí, de vez en cuando hay que meterle sus jalones de oreja porque se relajan y eso está mal. De una jugadora profesional, ellas tienen que seguir en la misma concentración y en el mismo camino de trabajo. No puedes soltar nada, nunca. Tienes que siempre mantener tu ritmo de descanso, de entrenamiento, de comidas, hasta no terminar, hasta no llegar al objetivo que nos hemos puesto”, afirmó.

Frente a cámaras de Latina, Málaga dirigió un mensaje a sus voleibolistas. Además de desearles lo mejor en el duelo decisivo ante Atlético Atenea, extendió su mensaje a toda su carrera: “A las chicas, conversamos siempre. Conversamos, ya saben cómo soy. Les deseo siempre lo mejor, se los digo a cada una de ellas. Las condiciono, las reto también. Y a veces retarlas me da buenos resultados, porque hay muchas que tienen un carácter al que les gusta reaccionar y me encanta cuando reaccionan, porque veo que el diablito que tienen adentro sale. Eso lo deberían de tener siempre en el momento que se están enfrentando a un rival. Les deseo lo mejor, no para mañana, sino para toda su carrera deportiva”, expresó.