Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima: “Hablaban mucho disparate”

La jugadora de Géminis también se refirió a las críticas excesivas contra su equipo. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El miércoles 25 de marzo, Deportivo Géminis venció 3-0 a Atlético Atenea en el ‘extra game’ y accedió a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Florangel Terrero, una de las referentes del equipo de Comas, se refirió a la clasificación tras el encuentro.

Terrero afirmó que Géminis tenía como objetivo ganar y superar el mal desempeño registrado en el último enfrentamiento, donde cayeron 3-0 ante Atenea. Además, la central dominicana expresó su incomodidad por las críticas recibidas tras ese resultado.

“En verdad veníamos con hambre de querer ganar. Teníamos que callar mucha boca porque estaban hablando muchos disparates y pues nada, se dio el resultado de lo que venimos entrenando. Nosotros venimos entrenando después del partido del domingo. Entrenamos lunes, martes, fuerte para ese resultado. Gracias a Dios estamos”, declaró en zona mixta.

La jugadora reiteró su descontento con los comentarios negativos dirigidos a ella y al grupo previo al partido. “Ahí está el resultado. Lo que ellos vienen diciendo es una cosa, lo que se hace dentro de la cancha es otra”.

Terrero explicó cuáles fueron los aspectos que lograron corregir en comparación con el encuentro anterior. “El ánimo, la recepción, la cabeza fría, sobre todo. Eso fue lo que más mejoramos, que fue el enfoque. Nosotros veníamos con ganas de matar” Añadió: “La concentración. Yo siento que no vinimos confiados. Más bien vinimos a querer matar, porque era o ellas o nosotras. Entonces veníamos con fuerte y papá Dios nos dio la victoria”.

Por otro lado, compartió las palabras que Natalia Málaga les transmitió en la charla técnica. “Ella lo que nos dijo fue que jugáramos con lo que sabemos hacer, que es con la cabeza fría, que mentalizáramos todo lo que veníamos haciendo y eso fue lo que salió, gracias a Dios”.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

Florangel Terrero le mandó advertencia a Alianza

Por otro lado, Florangel Terrero se refirió al próximo enfrentamiento de Deportivo Géminis frente a Alianza Lima por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La jugadora dominicana reconoció la dificultad del reto, pero aseguró que el equipo mantiene la confianza en su preparación.

“Bueno, es complicado, pero no imposible. Que sea lo que papá Dios diga. Vamos arriba, porque lo que estamos haciendo es entrenando y lo que salga eso es”, declaró en zona mixta sobre el partido.

Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima.

Programación del Alianza Lima vs Géminis

Alianza Lima y Deportivo Géminis se enfrentarán en la primera semifinal este sábado 28 de marzo a las 19:00 (hora local) en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, donde se espera una gran asistencia de público de ambos equipos.

El partido podrá verse en vivo por Latina, que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley a través de la señal abierta (canal 2), su sitio web y su aplicación.

La Federación Peruana de Vóley también emitirá el encuentro en su plataforma oficial, mientras que la Liga Peruana de Vóley transmitirá en directo desde su página de Facebook, brindando alternativas para la audiencia.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su portal digital con previa, punto a punto, reacciones y todos los detalles de este duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘guerreras’.