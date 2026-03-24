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Resultados de ‘extra game’ por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario, Regatas Lima, Géminis, y Atenea definirán su futuro este miércoles 25 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

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Resultados de ‘extra game’ por
Resultados de ‘extra game’ por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La definición de los últimos semifinalistas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se resolverá esta semana, con cuatro equipos aún en carrera. Los denominados ‘extra games’ de cuartos de final serán la instancia definitiva para conocer a los clubes que completarán el cuadro de la siguiente fase.

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador servirá como escenario de ambos partidos decisivos. El miércoles 25 de marzo, Deportivo Géminis y Atlético Atenea abrirán la jornada en busca de un lugar en semifinales. Más tarde, será el turno de Universitario de Deportes frente a Regatas Lima, quienes determinarán el último boleto disponible.

Resultados de los partidos ‘extra game’ por cuartos de final

Miércoles 25 de marzo

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Fecha, canal y hora del
Fecha, canal y hora del Universitario vs Regatas Lima por 'extra game'. - créditos: LPV

Dónde ver los partidos ‘extra game’ de los cuartos de final

La definición de los ‘extra games’ de cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 podrá seguirse a través de diversas plataformas, facilitando el acceso a los aficionados en todo el país. Latina Televisión, titular de los derechos exclusivos del torneo, transmitirá los partidos en señal abierta por el canal 2. Además, la cobertura estará disponible en la página web y la aplicación móvil de la cadena, permitiendo el seguimiento desde teléfonos, tabletas y computadoras.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) sumará una alternativa digital al emitir los encuentros en directo mediante su portal oficial. Esta opción amplía las posibilidades para quienes optan por ver la competencia en línea.

En paralelo, la Liga Peruana de Vóley facilitará el acceso a los partidos a través de su cuenta oficial de Facebook. Esta vía elimina restricciones geográficas y técnicas, brindando la oportunidad de disfrutar los partidos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Por último, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada de los encuentros. La plataforma digital presentará análisis previo, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de las protagonistas y los momentos clave de cada jornada, consolidando así una propuesta informativa integral para los seguidores del vóley nacional.

Las chorrillanas superaron 18-16 y lograron el 'extra game' para definir al rival de San Martín - Crédito: Latina.

¿Cuándo inician las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

La definición de los cupos a semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 quedó pendiente tras la jornada del domingo 22 de marzo. Esta situación llevó a la organización a programar dos ‘extra games’ para el miércoles 25, cuyos resultados completarán el cuadro de semifinalistas.

Una vez disputados estos partidos de desempate, el torneo avanzará a la etapa de semifinales, prevista para el sábado 28 y el domingo 29 de marzo. La programación detallada de ambos duelos se dará a conocer después de que se definan los equipos clasificados.

Las semifinales mantendrán el mismo formato utilizado en los cuartos de final: avanzará el equipo que consiga dos victorias en la serie. En caso de igualdad en triunfos, se disputará un partido extra para resolver qué club accederá a la final de la temporada. Así, la liga garantiza una definición clara y competitiva en cada etapa del certamen.

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