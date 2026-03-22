El delantero logró su doblete en Matute por la jornada 8 del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

El sábado 21 de marzo, Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Alejandro Villanueva. Eryc Castillo se destacó como la figura del encuentro al anotar los dos goles del equipo. Su segundo tanto llegó en tiempo de descuento, tras una gran jugada de Alan Cantero.

El tanto decisivo se produjo a los 92 minutos. Cantero lideró un contragolpe, dejó atrás a un defensor con una maniobra individual y luego filtró un pase de caño, habilitando a Castillo frente al arco rival.

El extremo ecuatoriano definió de primera con la pierna izquierda ante la salida de Matías Vega y selló la victoria. La euforia se apoderó de Matute y la ‘Culebra’ celebró quitándose la camiseta.

Con este doblete, Castillo se estrenó como goleador en la temporada, tras no haber marcado en las siete fechas anteriores. Sus goles permitieron que Alianza Lima conserve el primer puesto en la Liga 1 2026.

Golazo y doblete de Eryc Castillo, tras jugadón de Alan Cantero, para triunfo de Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026.

Primer gol de Eryc Castillo

El primer gol de Eryc Castillo en el encuentro ante Juan Pablo II rompió la paridad en un contexto de mucha presión para Alianza Lima, que buscaba abrir el marcador sin éxito ante una defensa rival bien plantada.

La jugada se gestó por la banda derecha, donde Luis Advíncula desbordó y envió un centro preciso que recorrió el área hasta encontrar a Castillo en el segundo palo. El delantero ecuatoriano conectó de cabeza y superó al arquero Matías Vega.

Tras el gol, Castillo celebró con su tradicional gesto de apuntar y simular un disparo, desatando la alegría en la tribuna blanquiazul.

El ecuatoriano anotó de cabeza el 1-0 de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura

Con este resultado, Alianza Lima finalizará la octava jornada en la cima de la tabla. El equipo de Pablo Guede aprovechará el receso por la fecha FIFA para preparar el clásico frente a Universitario, al que llegará como líder del Torneo Apertura 2026.

Los ‘blanquiazules’ suman 20 puntos, igualados con Los Chankas, que vencieron a Sporting Cristal en su último compromiso. Alianza se mantiene al frente de la clasificación por su mejor diferencia de gol (+8) respecto al conjunto de Andahuaylas.

Universitario, por su parte, quedó a cinco unidades de distancia. La ventaja en la diferencia de gol permite a Alianza Lima mantenerse en lo más alto pese a compartir puntaje con Los Chankas.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras el triunfo de Alianza Lima sobre Juan Pablo II.

Próximo partido de Alianza Lima

Luego del receso por la fecha FIFA, Alianza Lima se medirá con Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico, previsto para el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

El conjunto ‘blanquiazul’ intentará aprovechar el presente de la ‘U’, que viene de un empate sin goles frente a Comerciantes Unidos y ha recibido críticas por parte de sus hinchas. Con ese resultado, los cremas quedaron a cinco puntos de la cima del torneo.

Próximo partido de Juan Pablo II

Por su lado, Juan Pablo II será local ante UTC en la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 5 de abril a las 15:30 horas en el Complejo Deportivo de Chongoyape. El ‘gavilán del norte’ llegará a este compromiso después de medirse con Alianza Atlético.