Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en el primer clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La programación de este partido no se había anunciado junto al resto de los encuentros, ya que dependía del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el calendario definido, ya tiene fecha confirmada.

Los ‘merengues’ se enfrentarán primero a los ‘blanquiazules’ y después debutarán en el certamen continental, donde comparten el Grupo B con Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile. Revisa el fixture de la escuadra de Ate.

Programación del clásico Universitario vs Alianza Lima

El administrador de la ‘U’, Franco Velazco, anticipó que el clásico ante Alianza se disputará el sábado 4 de abril, con el objetivo de darle al equipo ‘crema’ tiempo suficiente de recuperación antes de su debut en la Copa Libertadores 2026.

"Probablemente estaríamos jugando el día sábado para tener mayor tiempo de descanso. Es un viaje que me ha comentado ya Antonio García Pye, que tiene una logística relativamente algo complicada, porque hay que aterrizar en Ibagué y hay que hacer un traslado un poco más complejo", expresó el dirigente luego del sorteo.

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el administrador de la 'U' brindó detalles del duelo más esperado de la Liga 1. (Movistar Deportes)

El periodista deportivo Gustavo Peralta confirmó la fecha y añadió que el encuentro entre Universitario y Alianza Lima comenzará a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.

Se espera que el recinto esté colmado de hinchas, salvo que se aplique alguna sanción por la denuncia de racismo. Las entradas para las tribunas populares sur y norte ya se encuentran agotadas para este encuentro.

Fecha confirmada del Universitario vs Alianza Lima por fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Créditos: Gustavo Peralta / X.

Canal TV del Universitario vs Alianza Lima por fecha 9

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos para transmitir la Liga 1 2026 y ofrecerá en vivo el clásico entre Universitario y Alianza Lima. El canal se encuentra disponible en operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras, y también permite seguir el partido a través de la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú brindará una cobertura integral del encuentro, con información previa, relato minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles en su plataforma digital.

Universitario vs Alianza Lima: entradas para el clásico por fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Un duelo directo por el primer lugar

Si ambos equipos logran ganar en la fecha 8, el próximo clásico tendrá como atractivo principal la posibilidad de alcanzar el liderato del Torneo Apertura. Actualmente, Alianza Lima suma 17 puntos y Universitario 14, con una diferencia equivalente a una victoria.

Si vencen a sus respectivos rivales antes del receso por la fecha FIFA, los ‘blanquiazules’ llegarán a 20 puntos y los ‘cremas’ a 17. De esta manera, una victoria de Alianza en el clásico ampliaría la diferencia a seis puntos, mientras que un triunfo de la ‘U’ igualaría a ambos equipos en la cima, aunque esto también dependerá del resultado de Los Chankas, otro de los líderes del campeonato.

Tanto Alianza Lima como Universitario se han mantenido en la lucha por el Apertura desde el inicio del torneo. El equipo dirigido por Pablo Guede ha mostrado mayor regularidad, permaneciendo invicto con cinco victorias y dos empates. Por su parte, el conjunto de Javier Rabanal registra una derrota ante Los Chankas en la altura de Andahuaylas.