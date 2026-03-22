Así fue la asistencia de Piero Quispe para el gol del Sydney FC, aunque no pudo evitar la derrota ante Newcastle Jets en Australia

El mediocampista peruano protagoniza una gran jugada para el empate parcial, pero un gol en el descuento da la victoria al Newcastle United Jets y prolonga la mala racha local en la A-League (Video: Paramount )

El Sydney FC volvió a tropezar en la A-League al perder 2-1 frente al Newcastle United Jets en el Allianz Stadium de Sídney. En este encuentro, Piero Quispe , mediocentro peruano que no fue convocado a la selección nacional para la fecha FIFA, fue titular y participó de manera determinante en el empate parcial de su equipo.

Quispe asistió a Tiago Quintal para el único gol del conjunto local, sumando así su cuarta asistencia de la temporada.

Sin embargo, el resultado deja al Sydney FC en la quinta posición de la tabla con 33 puntos, a diez unidades del líder. El Newcastle Jets, por su parte, se consolida en la cima de la liga con 43 puntos.

El Sydney FC suma otra derrota pese al aporte de Quispe

A pesar del brillo individual de Quispe, el Sydney FC no logra levantar cabeza y sumó otra derrota que complica su posición en la tabla y enciende las alarmas. (Captura: Paramount +)

El equipo dirigido por Steve Corica no logró revertir su situación en la vigésima segunda jornada del campeonato australiano. A pesar de contar con Piero Quispe desde el inicio, el Sydney FC cedió los tres puntos en casa ante un Newcastle United Jets que supo capitalizar sus oportunidades.

Kota Mizunuma, extremo japonés, abrió el marcador a los 32 minutos para la visita. Ya en la segunda mitad, Quispe habilitó al volante australiano Tiago Quintal, quien igualó el marcador a los 67 minutos.

Sin embargo, en tiempo de descuento, Ben Gibson sentenció el 2-1 definitivo para el Newcastle United Jets, que se mantiene sólido en lo más alto de la clasificación.

A sus 24 años, Piero Quispe continúa sumando minutos y protagonismo en el exterior, aunque esta vez quedó fuera de la lista de convocados por el seleccionador Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana ante Senegal y Honduras.

El mediocampista, quien llegó al Sydney FC tras su paso por los Pumas de México, acumula 22 partidos disputados en la presente temporada de la A-League, con un gol y cuatro asistencias, según datos oficiales del club.

El contrato de Quispe con el conjunto australiano tiene vigencia hasta mediados de 2026, y no se descarta un eventual regreso al fútbol peruano en el futuro.

El complicado panorama del Sydney FC

Newcastle Jets golpeó en el momento justo y amplió su ventaja como líder, complicando a un Sydney FC que pierde terreno en la recta decisiva. (Facebook / Sydney Football Club)

Con la victoria obtenida en Sídney, el Newcastle United Jets se afianza como líder de la A-League con 43 puntos, incrementando la distancia sobre sus perseguidores. El Sydney FC, en cambio, permanece en el quinto puesto con 33 unidades, una diferencia que lo mantiene fuera de la lucha directa por el título en la recta final del torneo.

Durante la segunda mitad, el entrenador local realizó variantes ofensivas con el ingreso de Patrick Wood y Rhys Youlley en busca de la victoria, pero el esfuerzo no se tradujo en resultado.

La temporada de Quispe en Australia es seguida de cerca por aficionados peruanos, que esperan ver su evolución y posibles próximos pasos en el fútbol internacional.

¿Por qué se quedó sin la selección?

Con minutos y rendimiento en ascenso, Quispe sigue destacando en el exterior, aunque su nombre no figura en la lista de la selección peruana. (Facebook / Sydney Football Club)

El mediocampista Piero Quispe quedó fuera de la última convocatoria de la selección peruana, decisión tomada por el entrenador Mano Menezes para los amistosos frente a Senegal y Honduras, correspondientes a la fecha FIFA de marzo. A pesar de su regularidad en el Sydney FC de Australia, su rendimiento no convenció al técnico brasileño, quien también excluyó a referentes como Luis Advíncula, Renato Tapia y Paolo Guerrero.

La decisión sorprendió a parte del entorno futbolístico, ya que Quispe había integrado el grupo de recambio generacional promovido durante la etapa interina de Manuel Barreto. Según la Federación Peruana de Fútbol, la lista priorizó un balance entre experiencia y juventud, incluyendo a jugadores como Yoshimar Yotún y André Carrillo.

Quispe seguirá enfocado en la liga australiana, donde buscará mantener un alto nivel de competencia para aspirar a una futura convocatoria. Hasta el momento, el entorno del futbolista no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la determinación de Menezes.