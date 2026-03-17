Piero Quispe destaca, pero Sydney FC no logra el triunfo: cayó en la A-League y sigue fuera de la selección nacional

El mediocampista peruano completó 86 minutos en la derrota del Sydney FC ante Melbourne City, que aprovechó un remate de cabeza para quedarse con el triunfo y comprometer las opciones del club celeste (Facebook / Sydney Football Club)

En el Sydney Football Stadium, Sydney FC sufrió una derrota por la mínima diferencia ante Melbourne City en la vigésima primera fecha de la A-League, el principal torneo de fútbol de Australia.

El peruano Piero Quispe fue parte del once inicial y completó 86 minutos antes de ser reemplazado por Rhys Youlley. El único gol del partido llegó a los 53 minutos mediante un cabezazo de Max Caputo, tras una asistencia de Daniel Arzani.

Con este resultado, el equipo local sumó su segundo partido seguido sin triunfos y se mantiene en el tercer puesto de la tabla con 33 puntos, siete menos que el líder Newcastle Jets, mientras que Melbourne City alcanzó la séptima posición con 25 unidades.

La actuación de Piero Quispe

Piero Quispe fue titular en Sydney FC, pero la derrota ante Melbourne City frenó su impulso en la lucha por la cima. (Facebook / Sydney Football Club)

Piero Quispe asumió la conducción del mediocampo de Sydney FC desde el arranque y se mantuvo activo en la generación de juego ofensivo. El peruano, cuyo rendimiento ha sido destacado durante la temporada, permaneció en cancha hasta el minuto 86, cuando el entrenador decidió dar ingreso a Rhys Youlley. La derrota en casa frente a Melbourne City impidió al cuadro celeste acercarse al primer lugar de la clasificación y significó su segundo encuentro consecutivo sin sumar de a tres, lo que complica sus aspiraciones en la parte alta del torneo australiano.

A pesar del resultado adverso, Quispe ha sido una de las figuras más regulares en el esquema de Sydney FC a lo largo de la presente edición de la A-League. Hasta la fecha, el mediocampista ha disputado 21 partidos, aportando un gol frente a Macarthur FC y tres asistencias en compromisos ante Melbourne Victory, Central Coast y Auckland FC, de acuerdo con datos oficiales de la liga.

La presencia de Quispe en la titularidad responde a la confianza del cuerpo técnico, que ha valorado su capacidad de recuperación y distribución en el mediocentro. Sin embargo, la falta de eficacia ofensiva del equipo se reflejó en el marcador, tras el gol de Caputo a los 53 minutos, que dejó sin opciones al guardameta Harrison Devenish-Meares.

El presente de Sydney FC y el calendario inmediato

Sydney FC quedó tercero tras caer ante Melbourne City y ahora se alista para un duelo clave frente a Newcastle Jets. (Facebook / Sydney Football Club)

Con la caída ante Melbourne City, Sydney FC quedó estacionado en la tercera posición de la A-League, acumulando 33 puntos y perdiendo la oportunidad de recortar la diferencia que mantiene el líder Newcastle Jets, que suma 40 unidades tras completarse la jornada 21. Melbourne City, por su parte, ascendió al séptimo lugar de la tabla, alcanzando los 25 puntos y acercándose a la zona de clasificación a la siguiente fase del certamen.

El gol decisivo fue obra de Max Caputo, quien conectó de cabeza luego de un centro preciso de Daniel Arzani y superó la resistencia del portero local. El encuentro, disputado en el Sydney Football Stadium, fue presenciado por cerca de 13.400 espectadores, según datos de la organización del torneo. El resultado deja al conjunto dirigido por Steve Corica en la obligación de sumar en su próximo compromiso para no alejarse de la lucha por el título.

El siguiente reto para Sydney FC será ante Newcastle Jets, el actual puntero del campeonato, en un partido que se jugará el sábado 21 de marzo en el mismo estadio y que puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo en la recta final de la fase regular.

Quispe fuera de la selección peruana

El nivel de Piero Quispe no alcanzó para convencer a Mano Menezes, que lo dejó fuera de la selección. (Andina)

El buen momento de Piero Quispe en Australia no fue suficiente para figurar en la reciente lista de convocados de la selección peruana, elaborada por el entrenador Mano Menezes. El técnico brasileño optó por dejar fuera al mediocampista, así como a otros jugadores habituales como Luis Advíncula, Renato Tapia y Paolo Guerrero, en el marco de los partidos amistosos contra Senegal y Honduras programados para la fecha FIFA de marzo.

La ausencia de Quispe llama la atención, ya que el futbolista de Sydney FC formó parte del recambio generacional iniciado bajo la conducción interina de Manuel Barreto, pero no fue considerado en la primera citación oficial del nuevo seleccionador. Según la Federación Peruana de Fútbol, la convocatoria incluyó a elementos de experiencia como Yoshimar Yotún y André Carrillo, priorizando un equilibrio entre jugadores jóvenes y experimentados.

Mientras tanto, Quispe continuará enfocado en la competencia local, donde buscará consolidar su desempeño en las próximas jornadas y mantener su protagonismo en el plantel australiano. El entorno del futbolista peruano no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión técnica, aunque fuentes cercanas confirmaron que el mediocampista seguirá trabajando para volver a ser considerado por el combinado nacional.