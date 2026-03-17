“Marco Huamán no tiene menos fútbol que Oliver Sonne”, la firme opinión de Pedro García por la convocatoria del jugador revelación de Alianza Lima

El periodista deportivo se refirió a la ausencia del 'Rayo' y de las presencias de 'Marquito' y 'Oli'. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La primera convocatoria de Mano Menezes como seleccionador de Perú para los amistosos ante Senegal y Honduras en Europa marcó un punto de inflexión en la ‘bicolor’. La lista incluyó varios rostros nuevos y dejó fuera a referentes históricos, entre ellos Luis Advíncula, habitual lateral derecho y uno de los futbolistas con más presencias en el elenco nacional. Esta ausencia llamó la atención y generó debate, especialmente por los comentarios del periodista deportivo Pedro García, quien consideró que la exclusión se debe al bajo rendimiento mostrado por el jugador en Alianza Lima.

“La mayor crítica a Advíncula la ha dado Mano Menezes no llamándolo. Porque él sí calza en el tema de que puede seguir en la selección. ¿Acabar de cumplir 36 años? Pero no está acabado, lo que tiene es irregularidad”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Doble Punta, remarcando que el ‘Rayo’, en condiciones normales, sigue siendo superior a los actuales convocados para el puesto.

“Advíncula en estado regular, no mal, es mejor que cualquiera de los que están ahí. Pero como no está ni regular, no lo ha llamado y está muy bien, jugará Huamán de repente, o Inga, Sonne”, sostuvo.

La ausencia de figuras tradicionales en la convocatoria refleja la intención de Menezes de promover una renovación y generar espacios para futbolistas con mayor actualidad y continuidad en sus clubes, aunque con la presencia de algunos referentes como Pedro Gallese, Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún.

Luis Advíncula lleva ocho partidos jugados en Alianza Lima y un gol anotado, aunque su rendimiento ha dejado que desear. - créditos Twitter

Pedro García sobre comparación entre Marco Huamán y Oliver Sonne

En su análisis sobre la disputa por el lateral derecho, Pedro García se centró en la comparación entre Marco Huamán y Oliver Sonne. El periodista remarcó que Huamán, pese a no militar en Europa, ha mostrado un nivel superior al de Sonne, quien juega regularmente en República Checa.

“¿Mi once? Gallese, Garcés, Araujo, López, Huamán, por un tema de continuidad, ha jugado mucho más que Inga. ¿Sonne? He visto jugar a Sonne en la selección y a Huamán le veo cosas muy interesantes y mucho mejor que Sonne cuando vino a Perú. Cuando Sonne vino a Perú, es un jugador normal, no le mezquino que tenga presencia europea. Cuando lo he visto jugar a Huamán, no tiene menos fútbol que Sonne”, opinó.

A inicios de año, Huamán fue prestado a Cienciano, pero tras el escándalo en Montevideo regresó rápidamente al club ‘blanquiazul’, lo que le abrió un espacio en el primer equipo. Desde su retorno, Huamán se consolidó en la plantilla principal y se ganó un lugar entre los titulares, alternando posiciones en ambas bandas de la defensa en seis cotejos. En contraste, Sonne, aunque mantiene continuidad en Sparta Praga, ha tenido 13 participaciones con la selección peruana y no logró afianzarse como titular en el proceso anterior.

El lateral peruano-danés rompe su sequía goleadora al anotar de cabeza en la victoria 5-2 sobre el 1. FC Slovácko, consolidando su lugar en el Sparta Praga y acercándose a la convocatoria nacional de Perú (Video: LFA)

Marco Huamán sobre su presente en Alianza Lima con Pablo Guede

Marco Huamán vive un momento de consolidación en Alianza Lima bajo la dirección técnica de Pablo Guede. El lateral expresó sentirse cómodo y respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros tras su regreso al club. “Me siento muy bien y feliz de aportar al grupo. El cuerpo técnico y mis compañeros me han dado mucho apoyo desde que volví”, señaló para Hablemos de MAX.

El futbolista de 23 años valoró especialmente el trabajo del entrenador argentino, destacando su exigencia y la influencia que tiene en el perfeccionamiento de su juego: “Pablo Guede me ha ayudado mucho. Su forma de exigir y de trabajar en los entrenamientos me está ayudando a perfeccionar mi juego”.

Sobre sus aspiraciones, Huamán reconoció que la entidad ‘victoriana’ representa una plataforma importante para proyectar su carrera y acercarse a la selección peruana. “Alianza es una vitrina para poder ir al extranjero, pero voy paso a paso y sin apresurarme. Como todo jugador, uno aspira a ser llamado a la selección”, indicó.