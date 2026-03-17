La reacción de Adrián Quiroz tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Me motiva encontrarme con Gallese y Yotún”

El mediocampista de Los Chankas festeja su debut absoluto en la lista de Mano Menezes para los amistosos de marzo, tras una campaña sobresaliente y el respaldo incondicional de su familia en cada etapa de su carrera futbolística (Facebook / Los Chankas)

La primera lista de Mano Menezes al frente de la selección peruana trajo consigo sorpresas, siendo la inclusión de Adrián Quiroz una de las más comentadas. El volante de Los Chankas ha trabajado de manera constante para alcanzar este momento, en el que por primera vez se suma al grupo nacional.

Con 26 años, Quiroz se prepara para afrontar los amistosos frente a Senegal y Honduras, previstos para finales de marzo, en un contexto donde la convocatoria representa tanto una oportunidad profesional como un reconocimiento a su desempeño reciente en el torneo local.

El entorno de Quiroz celebra el salto a la selección nacional

La primera convocatoria de Adrián Quiroz a la selección de Perú generó emoción en su entorno y en Los Chankas, donde su rendimiento abrió la puerta al llamado. (Facebook / Los Chankas)

El anuncio de la convocatoria de Adrián Quiroz a la selección peruana generó reacciones inmediatas en su círculo cercano y en el entorno del fútbol local. El mediocampista, pieza clave en el esquema de Los Chankas, valoró el significado de este paso en su carrera: “Estoy en un gran inicio de esta linda etapa que me tocó vivir”, expresó durante una entrevista con CBC Podcast. Su familia también compartió la emoción del momento, destacando el apoyo recibido durante los periodos más complejos de su trayectoria.

Quiroz reconoció que su padre fue fundamental para mantener la motivación, especialmente después de una temporada en la que la regularidad había sido esquiva. El mediocampista relató que una buena campaña podría abrirle la puerta de la selección, objetivo que finalmente se materializó bajo el liderazgo de Mano Menezes. El futbolista, formado en las divisiones menores de Universitario de Deportes, reiteró sus aspiraciones de volver a un club grande y consolidarse en el equipo nacional.

Durante el Torneo Apertura, Los Chankas lograron posicionarse entre los principales equipos del campeonato, circunstancia que facilitó la visibilidad de Quiroz ante el comando técnico peruano. “Este llamado me llena de confianza. No quiero ser un ave de paso en la selección; vamos a enfrentarnos a grandes rivales y será una experiencia muy bonita”, declaró a L1 MAX.

De la incertidumbre al profesionalismo: los años difíciles de Quiroz

La historia de Adrián Quiroz incluye momentos de incertidumbre. En 2021 el volante estuvo sin club y consideró retirarse, antes de continuar su carrera en equipos del fútbol peruano. (Facebook / Los Chankas)

La historia de Adrián Quiroz no se limita al ámbito deportivo. El propio jugador reveló que en 2021 consideró abandonar el fútbol debido a la falta de oportunidades y episodios de desánimo. “Sí, hubo un momento en el 2021... yo quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me presentaban las oportunidades”, comentó en el espacio Hablemos de Max. Esta etapa coincidió con su salida de Universitario de Deportes y una breve estancia en Atlético Grau, donde experimentó un bajón emocional y contempló el retiro.

El respaldo de su familia, en especial de sus padres y un tío cercano, resultó determinante para que Quiroz continuara su carrera. El mediocampista también recordó su paso por Alfonso Ugarte de Puno, donde enfrentó condiciones laborales precarias: “En Ugarte jugué todo el año, pero la verdad no nos pagaron. Cobré creo solamente dos meses y uno ahí jugaba por amor propio, por amor al fútbol, a lo que es nuestra pasión”, detalló. Estos episodios forjaron la resiliencia que hoy lo caracteriza y que fue reconocida por quienes han seguido su evolución desde sus inicios.

La noticia de su convocatoria fue recibida en familia: “Recibí la noticia de la convocatoria junto a mi mujer y mi hijo, y los tres le dimos gracias a Dios”, relató a L1 MAX, subrayando el peso emocional de este logro.

El presente y las expectativas de Quiroz en la ‘Bicolor’

El mediocampista Adrián Quiroz afronta su primer llamado a la selección de Perú con entusiasmo y con la meta de ganarse un lugar en el equipo. (Facebook / Selección Peruana)

La reciente inclusión de Adrián Quiroz en la selección mayor coincide con la etapa de renovación que impulsa Mano Menezes. El mediocampista, quien ha pasado por clubes como Atlético Grau, Alfonso Ugarte y Comerciantes FC antes de consolidarse en Los Chankas, afronta el reto con humildad y ambición profesional.

En declaraciones a CBC Podcast, Quiroz se mostró entusiasmado por compartir vestuario con referentes nacionales: “Me motiva encontrarme con Gallese y Yotún, que lo admiro bastante. Para mí es un jugador con mucha calidad. Compartir con jugadores que ya han jugado un Mundial me llena de orgullo”. Además, rememoró la singularidad del momento, recordando cómo días atrás solo imaginaba escenarios internacionales a través de videojuegos y ahora tendría la oportunidad de enfrentarse a selecciones como Senegal en el Stade de France.

El llamado de Quiroz, respaldado por su rendimiento actual y su historia de superación, simboliza el esfuerzo de los nuevos talentos que buscan consolidarse en el ámbito nacional. El mediocampista, que sueña con regresar a clubes de mayor proyección, encara esta etapa con el objetivo de dejar huella y contribuir al nuevo ciclo de la selección peruana.