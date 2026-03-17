Perú Deportes

La reacción de Adrián Quiroz tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Me motiva encontrarme con Gallese y Yotún”

El mediocampista figura de Los Chankas compartió su satisfacción y expectativas luego de ser llamado por Mano Menezes a la ‘bicolor’, de cara a la gira por Europa

Guardar
El mediocampista de Los Chankas
El mediocampista de Los Chankas festeja su debut absoluto en la lista de Mano Menezes para los amistosos de marzo, tras una campaña sobresaliente y el respaldo incondicional de su familia en cada etapa de su carrera futbolística (Facebook / Los Chankas)

La primera lista de Mano Menezes al frente de la selección peruana trajo consigo sorpresas, siendo la inclusión de Adrián Quiroz una de las más comentadas. El volante de Los Chankas ha trabajado de manera constante para alcanzar este momento, en el que por primera vez se suma al grupo nacional.

Con 26 años, Quiroz se prepara para afrontar los amistosos frente a Senegal y Honduras, previstos para finales de marzo, en un contexto donde la convocatoria representa tanto una oportunidad profesional como un reconocimiento a su desempeño reciente en el torneo local.

El entorno de Quiroz celebra el salto a la selección nacional

La primera convocatoria de Adrián
La primera convocatoria de Adrián Quiroz a la selección de Perú generó emoción en su entorno y en Los Chankas, donde su rendimiento abrió la puerta al llamado. (Facebook / Los Chankas)

El anuncio de la convocatoria de Adrián Quiroz a la selección peruana generó reacciones inmediatas en su círculo cercano y en el entorno del fútbol local. El mediocampista, pieza clave en el esquema de Los Chankas, valoró el significado de este paso en su carrera: “Estoy en un gran inicio de esta linda etapa que me tocó vivir”, expresó durante una entrevista con CBC Podcast. Su familia también compartió la emoción del momento, destacando el apoyo recibido durante los periodos más complejos de su trayectoria.

Quiroz reconoció que su padre fue fundamental para mantener la motivación, especialmente después de una temporada en la que la regularidad había sido esquiva. El mediocampista relató que una buena campaña podría abrirle la puerta de la selección, objetivo que finalmente se materializó bajo el liderazgo de Mano Menezes. El futbolista, formado en las divisiones menores de Universitario de Deportes, reiteró sus aspiraciones de volver a un club grande y consolidarse en el equipo nacional.

Durante el Torneo Apertura, Los Chankas lograron posicionarse entre los principales equipos del campeonato, circunstancia que facilitó la visibilidad de Quiroz ante el comando técnico peruano. “Este llamado me llena de confianza. No quiero ser un ave de paso en la selección; vamos a enfrentarnos a grandes rivales y será una experiencia muy bonita”, declaró a L1 MAX.

De la incertidumbre al profesionalismo: los años difíciles de Quiroz

La historia de Adrián Quiroz
La historia de Adrián Quiroz incluye momentos de incertidumbre. En 2021 el volante estuvo sin club y consideró retirarse, antes de continuar su carrera en equipos del fútbol peruano. (Facebook / Los Chankas)

La historia de Adrián Quiroz no se limita al ámbito deportivo. El propio jugador reveló que en 2021 consideró abandonar el fútbol debido a la falta de oportunidades y episodios de desánimo. “Sí, hubo un momento en el 2021... yo quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me presentaban las oportunidades”, comentó en el espacio Hablemos de Max. Esta etapa coincidió con su salida de Universitario de Deportes y una breve estancia en Atlético Grau, donde experimentó un bajón emocional y contempló el retiro.

El respaldo de su familia, en especial de sus padres y un tío cercano, resultó determinante para que Quiroz continuara su carrera. El mediocampista también recordó su paso por Alfonso Ugarte de Puno, donde enfrentó condiciones laborales precarias: “En Ugarte jugué todo el año, pero la verdad no nos pagaron. Cobré creo solamente dos meses y uno ahí jugaba por amor propio, por amor al fútbol, a lo que es nuestra pasión”, detalló. Estos episodios forjaron la resiliencia que hoy lo caracteriza y que fue reconocida por quienes han seguido su evolución desde sus inicios.

La noticia de su convocatoria fue recibida en familia: “Recibí la noticia de la convocatoria junto a mi mujer y mi hijo, y los tres le dimos gracias a Dios”, relató a L1 MAX, subrayando el peso emocional de este logro.

El presente y las expectativas de Quiroz en la ‘Bicolor’

El mediocampista Adrián Quiroz afronta
El mediocampista Adrián Quiroz afronta su primer llamado a la selección de Perú con entusiasmo y con la meta de ganarse un lugar en el equipo. (Facebook / Selección Peruana)

La reciente inclusión de Adrián Quiroz en la selección mayor coincide con la etapa de renovación que impulsa Mano Menezes. El mediocampista, quien ha pasado por clubes como Atlético Grau, Alfonso Ugarte y Comerciantes FC antes de consolidarse en Los Chankas, afronta el reto con humildad y ambición profesional.

En declaraciones a CBC Podcast, Quiroz se mostró entusiasmado por compartir vestuario con referentes nacionales: “Me motiva encontrarme con Gallese y Yotún, que lo admiro bastante. Para mí es un jugador con mucha calidad. Compartir con jugadores que ya han jugado un Mundial me llena de orgullo”. Además, rememoró la singularidad del momento, recordando cómo días atrás solo imaginaba escenarios internacionales a través de videojuegos y ahora tendría la oportunidad de enfrentarse a selecciones como Senegal en el Stade de France.

El llamado de Quiroz, respaldado por su rendimiento actual y su historia de superación, simboliza el esfuerzo de los nuevos talentos que buscan consolidarse en el ámbito nacional. El mediocampista, que sueña con regresar a clubes de mayor proyección, encara esta etapa con el objetivo de dejar huella y contribuir al nuevo ciclo de la selección peruana.

Temas Relacionados

Adrián QuirozLos ChankasSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Guillermo Viscarra se arriesga con una particular promesa en caso Bolivia supere el repechaje y clasifique al Mundial 2026

El guardameta de Alianza Lima se ubicó como titular en la goleada frente a Trinidad y Tobago. Espera que en la repesca intercontinental ante Surinam se mantenga esa tendencia

Guillermo Viscarra se arriesga con

Futbolistas de FC Cajamarca con seguridad personal tras recibir amenazas por crisis de resultados en Liga 1 2026

Al menos dos jugadores del elenco cajamarquino enfrentan amenazas tras la salida de Carlos Silvestri y en medio de una crisis económica y deportiva, lo que ha derivado en intervención policial y medidas de seguridad privada

Futbolistas de FC Cajamarca con

Ricardo Gareca respalda por completo el nuevo proceso de Mano Menezes con la selección peruana: “Es un técnico de mucha experiencia”

El ‘Tigre’ observa con mucho respeto y entusiasmo el nuevo proyecto que emprenderá el estratega brasileño con la ‘bicolor’. “Espero que le vaya bien”, manifestó en una visita protocolar a Lima

Ricardo Gareca respalda por completo

‘El verdadero 10 de la calle’, la película sobre Carlos ‘Kukín’ Flores que relatará la vida, legado y humanidad del querido jugador chalaco

La historia del recordado volante llegará a los cines con una película que mostrará su talento, su vida fuera de las canchas y el vínculo con el Callao. El proyecto se estrenaría en 2027, año del centenario de Sport Boys

‘El verdadero 10 de la

Alex Valera piensa en el duelo ante Alianza Lima por el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026: “Se pelearán puntos importantes”

El goleador del vigente monarca del fútbol peruano reconoce que el choque contra los ‘íntimos’ marcará un punto de inflexión en la carrera por el galardón del primer semestre

Alex Valera piensa en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Wolfgang Grozo afirma que rechazó

Wolfgang Grozo afirma que rechazó ser ministro de Defensa de Pedro Castillo: “Fui pasado a retiro por él, firmó mi resolución”

¿Cómo será la distribución de escaños en el Senado? JNE menciona los requisitos que los partidos deben cumplir y aclara dudas

Ministro Gerardo López cerca a la interpelación: congresistas buscan la asistencia del titular del MEF por gestión ante la crisis de GNV

Rafael López Aliaga: “En Minsa y EsSalud está la amante, el cuñado, la pariente (...) un botín del señor Acuña”

Wolfgang Grozo y George Forsyth visitaron Sarratea, el ‘bunker de la corrupción’ de Pedro Castillo, según Zamir Villaverde

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar no descarta reconciliación

Federico Salazar no descarta reconciliación con Katia Condos tras 30 años juntos: “Quién sabe, no se descarta nada”

Marcelo Castillo, el imitador de Steven Tyler en 'Yo Soy', recibe mensaje de apoyo de Mia Tyler y no lo puede creer

Artistas y fans se despiden del promotor de eventos, Jhon Leyva, entre homenajes y lágrimas en El Huaralino

¡Orgullo peruano!: Isabela Merced deslumbró en los Oscar 2026 y conquistó la alfombra roja junto a su madre

Flor Guerrero rompe en llanto por asesinato de Jhon Leyva: “Si no hubiera hecho mi aniversario, estaría vivo”

DEPORTES

Guillermo Viscarra se arriesga con

Guillermo Viscarra se arriesga con una particular promesa en caso Bolivia supere el repechaje y clasifique al Mundial 2026

Futbolistas de FC Cajamarca con seguridad personal tras recibir amenazas por crisis de resultados en Liga 1 2026

Ricardo Gareca respalda por completo el nuevo proceso de Mano Menezes con la selección peruana: “Es un técnico de mucha experiencia”

‘El verdadero 10 de la calle’, la película sobre Carlos ‘Kukín’ Flores que relatará la vida, legado y humanidad del querido jugador chalaco

Alex Valera piensa en el duelo ante Alianza Lima por el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026: “Se pelearán puntos importantes”