Perú confirmó sus dos amistosos para el debut de Mano Menezes: fechas y horarios de la gira por Europa

La era Menezes arrancará con una breve expedición entre Francia y España para sostener juegos de preparación contra el vigente campeón de África y los ‘catrachos’, quienes quedaron fuera de la carrera mundialista en la última fecha oficial

Mano Menezes contará con sus dos primeras evaluaciones oficiales como entrenador de Perú.

El entrenador Mano Menezes cuenta con sus dos primeros partidos oficiales al mando de la selección peruana. Los rivales que supondrán un auténtico termómetro para dar inicio a un nuevo proceso son Senegal y Honduras. Cada uno demandará una exigencia distinta que le permitirá al profesional brasileño emplear distintas estrategias.

El primer encuentro, el que marcará el debut de la era Menezes, será frente al campeón de África, el próximo sábado 28 de marzo sobre las 11:00 horas de Perú / 17:00 horas de Europa, en el Stade de France. Posteriormente, vendrá el lance frente a los ‘catrachos’, el martes 31 de marzo a partir de las 13:00 horas de Perú / 19:00 horas de Europa, en el estadio Municipal de Butarque.

La era Mano Menezes iniciará con un amistoso internacional frente a Senegal y luego habrá un juego de exhibición más ante Honduras.

La pequeña gira de la ‘bicolor’, conviene mencionar, se desarrollará íntegramente en Europa y, en teoría, deberá contar con una nueva camada de futbolistas, integrada por jóvenes valores con potencial en el ‘viejo continente’ como Fabio Gruber y Felipe Chávez. Claro está que también aparecerán algunos experimentados de la talla de Pedro Gallese y Alex Valera, aunque lo principal es atestiguar nuevos rostros.

La evaluación estará sujeta a la apreciación de Mano Menezes, quien tendrá cerca de tres semanas para diseñar su primera lista con Perú, en la que además observaremos qué tanta consideración tiene del material local que se abre paso en la Liga 1.

