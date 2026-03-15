Exárbitro FIFA sostiene que el golazo de Paolo Guerrero a Deportivo Garcilaso fue legítimo: “No hay falta”

El exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros criticó el fallo que privó al equipo blanquiazul de la victoria. Analizó los argumentos técnicos de la polémica decisión en un programa deportivo (Liga 1 Max)

Un remate de larga distancia ejecutado por Paolo Guerrero en el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso desató controversia tras ser anulado por el árbitro Daniel Ureta . La acción, ocurrida en el minuto 14 del primer tiempo, generó malestar en los futbolistas y el cuerpo técnico de Alianza Lima, ya que según la interpretación arbitral, Guerrero cometió falta ofensiva antes de convertir.

Esta determinación no solo impidió un gol de antología, sino que también condicionó la posibilidad del club de colocarse como único puntero del Torneo Apertura, situación que reavivó el debate sobre la aplicación del reglamento y el uso del VAR en la competencia peruana.

La polémica decisión arbitral y el análisis de especialistas

Una decisión de Daniel Ureta en el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso generó debate, tras invalidar un disparo de Paolo Guerrero que había superado al arquero Patrick Zubczuk. (Liga 1 Max)

El tanto invalidado por Ureta ocurrió en una jugada en la que Guerrero disputó el balón con Orlando Núñez cerca del círculo central y, tras superar la marca, lanzó un disparo que venció la resistencia del portero Patrick Zubczuk, quien se hallaba adelantado. Sin embargo, la acción fue interrumpida por el silbato arbitral, lo que imposibilitó la revisión mediante VAR, ya que la jugada quedó detenida antes de que el balón cruzara la línea de meta.

La resolución del juez repercutió directamente en el desenlace del encuentro, que finalizó igualado 1-1, y obligó a Alianza Lima a compartir el liderato del torneo con Los Chankas. Decisiones similares han sido determinantes en otras definiciones recientes de la Liga 1, incrementando la controversia en torno al criterio arbitral.

El exárbitro FIFA y extitular de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, fue tajante en su evaluación durante el programa ‘Al Límite’ transmitido por L1 MAX: “Esta no es una falta, es un gol válido. Los árbitros deben entender que el fútbol es un deporte de contacto”. Reátegui también criticó la actuación del equipo arbitral: “No es falta, el gol debió convalidarse. Si existía duda, lo correcto era dejar continuar la jugada y, si terminaba en gol, permitir que el VAR revisara la acción”.

Reacción de Paolo Guerrero y repercusiones en Alianza Lima

Paolo Guerrero expresó su desacuerdo con el árbitro Daniel Ureta y aseguró que había ganado la posición en la jugada que terminó con su gol anulado ante Deportivo Garcilaso. (Liga 1 Max)

Finalizado el encuentro, Guerrero manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el árbitro. El delantero declaró: “(El árbitro) dice que fue falta, yo le gano la posición. Si eso es falta imagínense... Por eso nos cuesta tanto el campeonato internacional”. La supuesta infracción señalada por Ureta, cometida por Guerrero sobre Núñez, continúa siendo objeto de debate entre analistas y aficionados.

El episodio no solo afectó el resultado inmediato, sino que también influyó en el ánimo del plantel dirigido por Pablo Guede, que ahora enfrenta una mayor presión en la lucha por el primer puesto. La controversia ha reavivado cuestionamientos sobre la consistencia en la aplicación del reglamento y la eficacia del sistema VAR en la Liga 1.

La repercusión se extendió a diversos sectores del fútbol peruano, donde voces autorizadas insisten en la necesidad de una mayor capacitación arbitral y protocolos claros para evitar errores que puedan alterar la definición de campeonatos.

El presente de Guerrero

Pese a la controversia arbitral, Paolo Guerrero mantiene un buen rendimiento en el Torneo Apertura y suma tres goles en la campaña con Alianza Lima. (Facebook / Club Alianza Lima)

Pese al episodio, Guerrero mantiene una producción goleadora destacada en la temporada, con tres tantos convertidos en el actual Torneo Apertura. El delantero ha marcado de penal ante Sport Huancayo, volvió a anotar desde los once pasos frente a Comerciantes Unidos y sumó un gol frente a FBC Melgar. Estas actuaciones han sido determinantes para que Alianza Lima se mantenga en la disputa por los primeros lugares del campeonato, según datos publicados por Infobae.

La llegada de Federico Girotti, por quien el club invirtió USD 1.5 millones, y la expectativa generada por el arribo de Luis Ramos, exartillero del América de Cali, incrementan la competencia por un lugar en la delantera blanquiazul. El técnico Guede se enfrenta al desafío de gestionar la rotación en ataque para optimizar el rendimiento colectivo.

En cuanto a su futuro profesional, Guerrero fue claro al precisar: “Mi idea es jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año”.