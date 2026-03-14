Resultados de los cuartos de final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Resultados de los cuartos de final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 14 de marzo, arranca los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes, Circolo Sportivo Italiano, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Deportivo Soan y Atlético Atenea iniciarán su lucha por clasificar a las semifinales de la competencia.

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las de Puente Piedra en un duelo que llega como favorito debido a su buen momento y además, ya le ganó la última fecha de la Fase 2. Mientras que Soan deberá poner todo su esfuerzo para sorprender al equipo de Facundo Morando para mantenerse en carrera.

Resultados de los cuartos de final ida de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 14 de marzo

Club Atlético Atenea vs. Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Deportivo Soan (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 15 de marzo

Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Universitario de Deportes vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 revela el calendario de ida de los Cuartos de Final, presentando los enfrentamientos y horarios para el 14 y 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes VES. (Liga Peruana de Vóley)

Desafío Challenge en los cuartos de final

El uso de tecnología de video challenge se implementará en el voleibol peruano a partir de este fin de semana, según informó la Federación Peruana de Voleibol. Esta decisión busca fortalecer la transparencia y la precisión en el desarrollo de los partidos del campeonato nacional.

El sistema permitirá a los equipos pedir la revisión de jugadas que generen dudas o controversias durante los encuentros, ofreciendo una herramienta adicional para resolver disputas arbitrales. La medida representa un avance técnico que, según las autoridades deportivas, contribuirá a mejorar la justicia en las decisiones y la confianza de los participantes.

“Se realizó una reunión informativa entre directivos de la Federación Peruana de Voleibol, el COPAV y representantes de los ocho equipos que continúan en competencia, donde se explicaron los alcances de esta tecnología“, informó la FPV en sus redes sociales.

Publicación de la FPV sobre el Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cómo se definirán los cuartos de final?

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 afrontará sus cuartos de final con un formato que exige regularidad y concentración máxima de los equipos implicados. Las series se jugarán al mejor de tres partidos, lo que significa que solo quienes logren dos victorias podrán acceder a las semifinales.

En cada cruce, si ambos rivales obtienen un triunfo, todo se definirá en un tercer partido, que se convierte en la última oportunidad para asegurar el avance. Esto mantiene la tensión competitiva y evita que cualquier conjunto se confíe después del primer resultado.

Este sistema obliga a los equipos a sostener un nivel alto en cada encuentro, ya que una sola victoria no garantiza la clasificación. La presión se mantiene hasta el final, y cada error puede resultar determinante en la definición de la serie.

Por otra parte, dos históricos del torneo, Rebaza Acosta y Olva Latino, no lograron el puntaje necesario para avanzar en esta edición. La eliminación de estos equipos los deja fuera de la fase final, y deberán esperar una nueva oportunidad para competir nuevamente en la máxima categoría del voleibol peruano.

Los enfrentamientos por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.