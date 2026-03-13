FPV confirmó Video Challenge en duelos por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Entra en acción”

FPV confirmó Video Challenge en duelos por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Todo está preparado para el inicio de los cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Ocho equipos —Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes, Circolo Sportivo Italiano, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Deportivo Soan y Atlético Atenea— comenzarán su disputa por un lugar en las semifinales del torneo.

La Federación Peruana de Voleibol anunció que, desde este fin de semana, se utilizará el sistema de video challenge en campeonato nacional. Esta herramienta permitirá a los equipos solicitar la revisión de jugadas dudosas y resolver controversias arbitrales durante los partidos, sumando precisión y transparencia a la competencia.

“¡EL CHALLENGE ENTRA EN ACCIÓN! La Liga Peruana de Vóley implementará desde este fin de semana el sistema de challenge o desafío en los partidos de cuartos de final“, publicó el máximo ente del voleibol peruano en sus redes sociales.

Publicación de la FPV sobre el Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La Federación informó que organizó una reunión con los ocho equipos clasificados a los cuartos de final. El encuentro tuvo como objetivo explicar y detallar el funcionamiento del sistema de video challenge, para que los clubes comprendan plenamente los alcances y procedimientos de esta nueva herramienta tecnológica en la competencia.

“Para ello, se realizó una reunión informativa entre directivos de la Federación Peruana de Voleibol, el COPAV y representantes de los ocho equipos que continúan en competencia, donde se explicaron los alcances de esta tecnología“, finalizó.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final?

Sábado 14 de marzo

Club Atlético Ateneas vs. Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Deportivo Soan (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 15 de marzo

Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Universitario de Deportes vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 revela el calendario de ida de los Cuartos de Final, presentando los enfrentamientos y horarios para el 14 y 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes VES. (Liga Peruana de Vóley)

Dónde ver los partidos de cuartos de final

Los seguidores del voleibol contarán con varias alternativas para ver los encuentros de cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley. Latina Televisión, que posee los derechos exclusivos, transmitirá los partidos en señal abierta por el canal 2, así como por su portal web y su aplicación móvil.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también pondrá a disposición la transmisión en vivo a través de su sitio oficial “www.fpvorg.pe”. Para quienes prefieren redes sociales, la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley emitirá el partido, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo o plataforma.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura detallada, incluyendo análisis previo, actualización punto a punto y todas las incidencias y reacciones relevantes en su web. De esta manera, los fanáticos podrán seguir de cerca cada instante de los cuartos de final y no perderse ningún detalle de la competencia.

Alianza Lima, Universitario y San Martín son los favoritos a llevarse el título de la Liga Peruana de Vóley

Formato de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputarán bajo un formato de series al mejor de tres partidos. El primer equipo que logre dos victorias asegurará su pase a las semifinales. Si cada conjunto suma un triunfo, el clasificado se definirá en un tercer y decisivo encuentro, elevando el nivel de tensión y expectativa en cada cruce.

Este sistema mantiene la emoción hasta el final, ya que ningún equipo puede relajarse tras el primer duelo. La obligación de sostener la regularidad partido a partido obliga a todos los clasificados a mantener un rendimiento alto para avanzar en el torneo.

Por otro lado, Rebaza Acosta y Olva Latino quedaron fuera de la lista de clasificados al no alcanzar el puntaje necesario. Ambos equipos deberán esperar la próxima edición para intentar recuperar su lugar en la máxima categoría del voleibol nacional.