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Nilson Loyola ficha por el Sport Boys como uno de los refuerzos de cierre para afrontar la Liga 1 2026

La ‘misilera’ apuesta por la experiencia y jerarquía del lateral izquierdo, cuyo amplio pasado en la élite de Perú lo posiciona como una incorporación fiable para la banda izquierda del equipo

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Nilson Loyola desembarca en el
Nilson Loyola desembarca en el Callao para ocupar la zona izquierda de la 'misilera'. - Crédito: Sport Boys

El Sport Boys ha reaccionado a pocas horas del cierre del mercado de pases. El club ‘rosado’ ha hecho oficial la incorporación de Nilson Loyola. El futbolista ha desembarcado en el primer puerto del Perú en busca de una nueva oportunidad en la Liga 1, después de un intento frustrado en FC Cajamarca.

Al no hallar una solución inmediata en ese asunto, Loyola aceptó sin pensar demasiado el acercamiento de la ‘misilera’ a fin de no quedarse en el aire durante la primera parte del campeonato peruano. Su llegada al Callao tan solo será hasta finales de temporada, aunque no se descarta una prolongación de contrato siempre y cuando ofrezca un rendimiento sostenido.

Nilson Loyola vivió uno de
Nilson Loyola vivió uno de sus momentos más especiales al defender la camiseta de Sporting Cristal. - Crédito: Liga 1

La contratación del lateral izquierdo peruano responde a una urgencia del Sport Boys en contar con un futbolista de experiencia que conozca la demarcación ante la salida de Sebastián Aranda al FK Auda (LET) en un periodo de cesión.

Inicialmente, los directivos del Sport Boys estaban perfilando la incorporación de Miguel Trauco para que ocupase esa zona. Las negociaciones avanzaron favorablemente hasta que en las últimas horas surgieron unas trabas en cuanto al aspecto económico, las cuales acabaron pesando para que las tratativas se cayeran de forma definitiva.

Aun así, con el fichaje de Nilson Loyola existe un poco de calma en la ‘misilera’, dado que se ha sumado un deportista de jerarquía y experiencia con un amplio paso en la Liga 1. De hecho, sus mayores cartas de presentación radican en FBC Melgar (2014-2018) y Sporting Cristal (2019-2023).

El objetivo del jugador con este movimiento reciente es claro: sumar una enorme cantidad de minutos para volver a su mejor estado de momento y así posicionarse como una opción futurible para integrar, una vez más, la selección peruana en su reestructuración con Mano Menezes en la dirección técnica.

Una de las últimas etapas
Una de las últimas etapas recordadas de Nilson Loyola fue con la indumentaria de la Universidad César Vallejo. - Crédito: UCV

Crisis

Aunque es muy temprano para hablar de una crisis, lo cierto es que Sport Boys se asoma a un descalabro muy prematuro en el Apertura 2026. Porque no cuenta con los puntos necesarios —tiene apenas cinco de 21 posibles— para aspirar a algo más al tiempo que no hay entrenador por la salida de Jaime de la Pava.

El entrenador colombiano, al que se le responsabiliza por el pésimo momento deportivo del equipo del Callao en los casi tres meses que estuvo en el cargo, quedó desmarcado de la institución por una retahíla de malos resultados. La gota que rebalsó el vaso fue la caída ante Cienciano, en el Cusco.

Otro aspecto preocupante en el Sport Boys ha sido el armado del plantel. De ahí que las autoridades hayan intentado un manotazo de ahogado con las negociaciones con los controversiales Miguel Trauco y Carlos Zambrano, las cuales fracasaron por falta de liquidez para establecer los vínculos.

De esa manera, los ‘rosados’ están obligados a levantar vuelo muy pronto con los futbolistas que tienen y con el próximo técnico que llegará al banquillo. En esa cuestión, existe una danza importante de nombres, con Ángel David Comizzo a la cabeza.

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