Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Apertura

La lucha por la cima se intensifica con una jornada de varios compromisos electrizantes, donde Alianza Lima buscará sostener su liderato. Universitario, Sporting Cristal y Melgar no quieren quedarse atrás

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

La sétima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 aparece como un punto de inflexión para los equipos que buscan posicionarse en lo más alto de la tabla. Varios enfrentamientos directos entre clubes protagonistas permiten anticipar cambios en los primeros puestos y aumentan la expectativa por el desarrollo de la fecha.

Uno de los partidos centrales será el que disputen Deportivo Garcilaso y Alianza Lima en Cusco. El equipo local intentará aprovechar su fortaleza en casa para recortar distancia frente a un elenco ‘blanquiazul’ que se mantiene entre los líderes del campeonato. El ‘rico garci’ se ubica en el puesto 15, lo que generó la salida del técnico Hernán Lisi; ahora intentará levantarse del mal momento.

Alianza Lima se consolida en
Alianza Lima se consolida en la punta del Torneo Apertura, teniendo a Renzo Garcés como su máximo goleador con 4 dianas. - créditos: Liga 1

En Lima, Universitario de Deportes recibirá a UTC en el estadio Monumental. El conjunto ‘crema’, que se encuentra en el cuarto puesto, buscará revertir su situación adversa frente a un ‘gavilán del norte’ que ha dado la sorpresa en estos primeros meses del año y quiere lograr grandes cosas.

Otro duelo de interés será el que protagonicen Sporting Cristal y Sport Boys. Los ‘rimenses’, que vienen de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, intentarán capitalizar esa confianza en el torneo local y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones para pelear en lo más alto. Los ‘rosados’, que atraviesa una racha irregular, aspira a sorprender y sumar fuera de casa.

El cuadro 'crema' sucumbió 3-1 en su visita a Andahuaylas por la jornada 6 del primer torneo del año - Crédito: L1MAX.

Melgar, instalado en la mitad superior de la clasificación, recibirá a Atlético Grau en Arequipa. Los ‘rojinegros’ pretenden hacerse fuerte ante su público para no perder terreno respecto a los líderes, mientras que los ‘albos’, que ya no tienen en la dirección técnica a Ángel Comizzo, apuestan por el orden defensivo para rescatar unidades en una plaza complicada.

Por otro lado, el clásico entre Cusco FC y Cienciano vuelve a encender la rivalidad regional. Ambos equipos necesitan sumar para no alejarse de los puestos de privilegio y el antecedente de duelos parejos genera expectativa entre los aficionados.

La jornada también incluye otros compromisos: Sport Huancayo será local ante ADT, Juan Pablo II recibe a Los Chankas y Alianza Atlético mide fuerzas con CD Moquegua. Cada uno de estos partidos puede tener incidencia en la zona baja o media de la tabla, donde la disputa por puntos es igual de intensa.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 mientras se juega la fecha 7 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de Liga
Tabla de posiciones de Liga 1 2026 mientras se juega la fecha 7 del Torneo Apertura - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Viernes 13 de marzo

- FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 14 de marzo

- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 15 de marzo

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de fecha 7 del
Programación de fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalMelgarCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘íntimo’ llega al Cusco con la moral elevada tras afianzarse en la cima del Apertura 2026. Paolo Guerrero y Jairo Vélez se mantendrán como referentes en ofensiva. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ recibirán al ‘gavilán del norte’ en el estadio Monumental, en lo que será un duelo por permanecer entre los primeros lugares de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco a cargo de Javier Rabanal apunta a volver a la victoria luego del duro tropiezo en Andahuaylas. Al frente, los de Carlos Bustos se presentan como un rival de cuidado. Conoce los horarios para este compromiso

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco dirigido por Pablo Guede buscará sostener su invicto en el primer certamen doméstico del año cuando visite al ‘pedacito de cielo’. Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Alianza

Paola Rivera elogió las condiciones de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”

La armadora mexicana también se refirió a la revancha con Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paola Rivera elogió las condiciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mindef responde a Rafael López

Mindef responde a Rafael López Aliaga por ofensa a las FF.AA. y exige respeto: “Trabajamos 24 horas por la ciudadanía”

Geiner Alvarado: PJ programó para el 17 de marzo audiencia de ampliación de prisión preventiva contra el exministro de Vivienda

Podemos Perú amenaza al Minem: impulsarán censura de Ángelo Alfaro si no exige sanciones a TGP tras crisis de gas

Congreso aprueba interpelar al ministro Aldo Prieto el jueves 19 de marzo: ¿qué preguntas responderá el titular del MTC?

Ministro Aldo Prieto descarta dialogar con bancadas previo a la interpelación: “La única conversación será mi exposición ante el Congreso”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco no descarta sumar

Pamela Franco no descarta sumar a Leonard León tras anunciar canción con Melanie Martínez: “Creo que sí aceptaría”

Magaly Medina tras ‘live’ de Pamela Franco y Melanie: “Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla”

Magaly Medina se burla de Christian Cueva escuchando a Pamela Franco hablar de su ex: “Se creyó todo el cuento”

Magaly Medina tras revelación de Majo con Sabor: “Sus dos últimos ex han sido mediáticos”

Karla Tarazona marca distancia de polémica entre Pamela Franco y Christian Domínguez: “Él será quien responda”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paola Rivera elogió las condiciones de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”