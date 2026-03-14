Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

La sétima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 aparece como un punto de inflexión para los equipos que buscan posicionarse en lo más alto de la tabla. Varios enfrentamientos directos entre clubes protagonistas permiten anticipar cambios en los primeros puestos y aumentan la expectativa por el desarrollo de la fecha.

Uno de los partidos centrales será el que disputen Deportivo Garcilaso y Alianza Lima en Cusco. El equipo local intentará aprovechar su fortaleza en casa para recortar distancia frente a un elenco ‘blanquiazul’ que se mantiene entre los líderes del campeonato. El ‘rico garci’ se ubica en el puesto 15, lo que generó la salida del técnico Hernán Lisi; ahora intentará levantarse del mal momento.

Alianza Lima se consolida en la punta del Torneo Apertura, teniendo a Renzo Garcés como su máximo goleador con 4 dianas. - créditos: Liga 1

En Lima, Universitario de Deportes recibirá a UTC en el estadio Monumental. El conjunto ‘crema’, que se encuentra en el cuarto puesto, buscará revertir su situación adversa frente a un ‘gavilán del norte’ que ha dado la sorpresa en estos primeros meses del año y quiere lograr grandes cosas.

Otro duelo de interés será el que protagonicen Sporting Cristal y Sport Boys. Los ‘rimenses’, que vienen de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, intentarán capitalizar esa confianza en el torneo local y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones para pelear en lo más alto. Los ‘rosados’, que atraviesa una racha irregular, aspira a sorprender y sumar fuera de casa.

El cuadro 'crema' sucumbió 3-1 en su visita a Andahuaylas por la jornada 6 del primer torneo del año - Crédito: L1MAX.

Melgar, instalado en la mitad superior de la clasificación, recibirá a Atlético Grau en Arequipa. Los ‘rojinegros’ pretenden hacerse fuerte ante su público para no perder terreno respecto a los líderes, mientras que los ‘albos’, que ya no tienen en la dirección técnica a Ángel Comizzo, apuestan por el orden defensivo para rescatar unidades en una plaza complicada.

Por otro lado, el clásico entre Cusco FC y Cienciano vuelve a encender la rivalidad regional. Ambos equipos necesitan sumar para no alejarse de los puestos de privilegio y el antecedente de duelos parejos genera expectativa entre los aficionados.

La jornada también incluye otros compromisos: Sport Huancayo será local ante ADT, Juan Pablo II recibe a Los Chankas y Alianza Atlético mide fuerzas con CD Moquegua. Cada uno de estos partidos puede tener incidencia en la zona baja o media de la tabla, donde la disputa por puntos es igual de intensa.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 mientras se juega la fecha 7 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 mientras se juega la fecha 7 del Torneo Apertura - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Viernes 13 de marzo

- FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 14 de marzo

- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 15 de marzo

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026