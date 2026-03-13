Carlos Zambrano y Miguel Trauco no ficharán por Sport Boys: la determinante razón que frenó su llegada al Callao

Los exjugadores de Alianza Lima tenía acuerdo de palabra con el cuadro rosado, pero no se concretó. (L1 Max)

Tras varios días de conversaciones, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán finalmente a Sport Boys como refuerzos. Aunque existía un acuerdo inicial entre los futbolistas y la dirigencia chalaca, la situación cambió y todo apunta a que ambos jugadores continuarán sus carreras lejos del Callao. La expectativa generada en torno a su posible llegada queda sin concretarse para este torneo a pocos días del cierre de libre de pase.

Como era de conocimiento público, sus arribos dependía de la llegada de un sponsor importante para que pueda asumir una parte de sus salarios. Sin embargo, se conoció que eso nunca llegó y todo haría indicar que el futuro de ambos jugadores estaría en Asia.

“Lo que dice Sport Boys es que el representante que está viendo los temas de Zambrano y Trauco aseguró que el monto restante que los jugadores quieren lo conseguiría con un sponsor, pero llegó la fecha límite que era hoy (jueves 12 de marzo) y no hay sponsor. Por tal razón, no se va a dar, salvo que Zambrano mañana (hoy) quiera cambiar de opinión porque le hizo saber al administrador que quiere jugar. Con Trauco no hay forma porque, por un tema económico, quiere irse a otro lado: Asia, Túnez, Grecia, etc. En Sport Boys están viendo otras opciones de lateral izquierdo”, apuntó Gustavo Peralta en L1 Max.

¿La llegada de Jean Deza también se cayó en Sport Boys?

El arribo de Jean Deza estaba sujeto a que resuelva su tema con Santos de Nazca, club de la Segunda División. Pasa que el cuadro le había adelantado varios meses al jugador y tenía que negociar cómo devolver el dinero, incluso Sport Boys llegó a un acuerdo.

El popular ‘Ratón’ debe abonar un cuantioso monto en las próximas horas para que pueda fichar por la escuadra del Callao, pero todavía no se resuelve y podría caerse su arribo. Y la ‘Misilera’ tendría un plan B.

“Lo de Jean Deza no está caído; supuestamente mañana (hoy) se arregla y, si no se arregla, Sport Boys ha hecho saber en su entorno que quiere a Yuriel Celi. No ha debutado en el Torneo Apertura todavía, estuvo en lista en dos o tres partidos y se definirá si estará concentrado para enfrentar a UTC”, informó Gustavo Peralta.

¿Cuándo juega Sport Boys en el Torneo Apertura 2026?

El cuadro del Callao se alista para su próximo encuentro en el Torneo Apertura 2026 en un ambiente de incertidumbre. Sin Jaime De La Pava, y con las llegadas frustradas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza; visitará a Sporting Cristal este domingo 11 de marzo en el estadio Alberto Gallardo, como parte de la séptima fecha del campeonato.

El partido comenzará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o en la ciudad de Miami, el encuentro dará inicio a las 12:00 horas. En tanto, los aficionados de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán ver el inicio del duelo a partir de las 13:00 horas.

El choque será transmitido por L1 Max, canal especializado en fútbol nacional que se encuentra disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV. De este modo, los hinchas podrán elegir la plataforma de televisión por suscripción que más les convenga para seguir el encuentro en directo.

