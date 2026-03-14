Guillermo Viscarra, ilusionado con el repechaje que disputará con Bolivia: “El Mundial podría cambiar la vida de todos nosotros”

Guillermo Viscarra se entrena como el que más en la antesala de la repesca intercontinental al Mundial 2026. - Crédito: Albert Moreno

Guillermo Viscarra está frente a la oportunidad más importante de su vida: clasificar a la Copa del Mundo 2026 con Bolivia. Está a solo, por ahora, a un paso de lograrlo en la repesca intercontinental frente a Surinam, oponente misterioso que cuenta en sus filas con varios deportistas de ascendencia neerlandesa.

Aunque, últimamente, no ha tenido mayor presencia con la ‘verde’ por el espléndido momento de Carlos Lampe en la portería, ‘Billy’ espera que su jerarquía, construida sobre todo en la titularidad de Alianza Lima, le permita contribuir con el bienestar de la selección desde el espacio donde le toque apoyar.

Guillermo Viscarra aparece como segundo portero de Bolivia detrás de Carlos Lampe. - Crédito: FIFA

A pocas semanas del anhelado choque en la ciudad mexicana de Monterrey, Viscarra ha tomado la palabra reciente para hablar sobre cómo el grupo se ha hecho un solo puño, haciendo oídos sordos de cualquier cuestionamiento, para encarar el desafío de sus vidas.

“No hay energías negativas, confiamos en que vamos a conseguirlo, el Mundial podría cambiar la vida de todos nosotros, para todo un país sería increíble. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, de formar parte de la selección, no sentimos capacitados en hacerlo; entonces, pedir el apoyo de la gente”, dijo Guillermo a los medios de comunicación.

El 'Billy' se ha mostrado muy optimista con la recta final que la 'verde' deberá afrontar en Monterrey, México | VIDEO: Radio Uno

Antes de abordar ese avión cargado de sueños y metas, Bolivia deberá cumplir con un último partido de preparación contra Trinidad y Tobago, en el estadio Tahuichi Aguilera. Acerca de ese tema, el portero altiplánico se mostró muy entusiasmado por cosechar un resultado que motive al pueblo.

“Estamos tratando de que solo entre energía positiva al grupo y queremos transmitir eso hacia afuera y esperemos que todo salga bien el domingo para que la gente se siga ilusionando. Será un mes muy lindo para todos los bolivianos, tenemos que disfrutarlo, estamos en una situación que soñábamos estar, trabajamos muy duro toda la eliminatoria, hay que disfrutarlo esforzándonos para que salgan las cosas bien”, sostuvo.

Guillermo Viscarra realizando una intervención con los puños en un partido con Bolivia. - Crédito: EFE

Con respecto a la última lesión que lo mantuvo alejado de los campos con Alianza Lima, Guillermo Viscarra aseguró que “ya estoy entrenando con normalidad, agradecido con Dios porque por los tiempos fue un mes de mucho trabajo y esfuerzo con mi club para recuperarme lo antes posible y me siento perfecto. Siento que mi recuperación fue muy buena y me estoy sintiendo en excelente forma. La motivación es gigante y se sobrepone a cualquier dificultad”.

El ‘Billy’ figura como el segundo portero de la selección boliviana por detrás de Lampe y por encima de Govea, joven golero que le ganó la carrera a Banegas por su proyección.

El 'Billy' se entrena a doble turno en La Victoria al tiempo que se somete a sesiones de cámara hiperbárica. | VIDEO: MARCAS

El camino

Bolivia logró el cupo al repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. En un formato donde seis selecciones clasificaban directamente y una disputaba la repesca, la “Verde” sumó 20 puntos en 18 partidos y aseguró esa posición en la última jornada.

El equipo selló su clasificación con una victoria 1-0 sobre Brasil, resultado que le permitió superar por estrecho margen a Venezuela en la tabla. Con ese resultado, Bolivia se convirtió en el representante de CONMEBOL en el torneo de repechaje internacional. En marzo de 2026 enfrenta a Surinam en Monterrey; si gana, avanzará a la final contra Irak por uno de los últimos cupos al Mundial.