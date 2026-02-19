¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?

La Federación Boliviana de Futbol y la FIFA confirmaron que los encuentros de repechaje para la Copa del Mundo tendrán entradas económicas, fortaleciendo la relevancia de Monterrey como sede estratégica. REUTERS/Daniel Becerril

La emoción por el Mundial 2026 ya se siente en México y uno de los momentos más esperados rumbo a él será el Repechaje Intercontinental, que definirá dos de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

En este contexto, el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, será protagonista de esta fase decisiva y recibirá a selecciones como Bolivia, Surinam e Iraq, en partidos que prometen intensidad y un ambiente único.

La expectativa continúa en aumento, especialmente para la afición boliviana, que sueña con ver a su selección regresar a un Mundial después de más de tres décadas.

Monterrey como sede clave

El Estadio BBVA se convertirá en un epicentro del futbol internacional durante marzo de 2026. Allí se jugarán dos partidos cruciales: la semifinal entre Bolivia y Surinam, y la final de la llave contra Iraq.

El ganador obtendrá uno de los últimos boletos para la Copa del Mundo y se ubicará en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

26 de marzo : Bolivia vs Surinam.

31 de marzo: Iraq vs ganador de la primera semifinal.

En este sentido, la elección de Monterrey como sede refuerza su papel protagónico en el camino hacia el Mundial 2026. Con precios accesibles y partidos de alto nivel, la ciudad vivirá una verdadera fiesta futbolística.

Precios confirmados para los partidos

Para lograr un respaldo masivo, la Federación Boliviana de Futbol (FBF), en coordinación con la FIFA, anunció precios accesibles que buscan acercar el repechaje a todos los aficionados para que puedan planificar su asistencia con anticipación.

Bolivia vs Surinam – 26 de marzo de 2026 Entradas desde 200 pesos mexicanos (11.63 USD).

Final de llave – 31 de marzo de 2026 Entradas desde 300 pesos mexicanos (17.44 USD).

Estos precios corresponden a los lugares más económicos del estadio. Aunque aún falta que la FIFA desglose el mapa completo de zonas y categorías, la base ya está establecida.

Cómo comprar los boletos

Como lo anunció la propia Federación, la venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma FIFA Tickets, lo que garantiza seguridad y transparencia en el proceso.

Para acceder será necesario contar con una cuenta FIFA ID, desde la cual se podrán elegir partidos, fechas y asientos en el mapa interactivo del estadio.

Registro en FIFA ID obligatorio.

Venta únicamente en la plataforma oficial.

Selección de asientos mediante mapa digital.

Este procedimiento busca evitar fraudes y asegurar que los boletos lleguen directamente a los aficionados. La FIFA anunciará en los próximos días las fechas de apertura de venta y posibles fases de preventa.

De esta manera, Monterrey no sólo será sede de entrenamientos y partidos mundialistas, sino también el lugar donde se definirá el destino de selecciones que sueñan con estar en la máxima cita del futbol.