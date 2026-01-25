México Deportes

México vs. Bolivia: el Tri tiene la primera de peligro en los pies de Charly Rodríguez

El conjunto azteca visitará uno de los países más complicados para jugar al futbol debido a la altura

19:42 hsHoy

Con centro de la ‘Hormiga’ González, Charly Rodríguez se queda muy cerca de poner el primero en el marcador para México.

19:33 hsHoy

El Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas se encuentra listo para recibir al combinado azteca en el último juego de este mes de enero.

El equipo mexicano ya se encuentra en suelo boliviano de cara a su segundo compromiso amistoso. (TW Selección Mexicana)
18:56 hsHoy

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Los dirigidos por Javier Aguirre tendrá su segundo encuentro de preparación del 2026 este domingo en territorio sudamericano. (REUTERS/Aris Martínez)

La selección mexicana disputará su segundo partido de preparación rumbo al Mundial 2026 este domingo 25 de enero, visitando a Bolivia a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ramón Aguilera Costas.

18:55 hsHoy

La alineación

Luego del apretado partido contra Panamá, el técnico Javier Aguirre decidió rotar la formación inicial para este compromiso. Desde la portería hasta la delantera se pueden observar la entrada de Raúl ‘Tala’ Rangel en lugar de Luis Malagón, los cruzazulinos Erik Lira y Carlos Rodríguez comandan el medio campo; mientras que en la delantera, el ‘Vasco’ confía en el goleador del torneo Apertura 2025, Armando ‘Hormiga’ González para encabezar el ataque tricolor.

El experimentado Gallardo es una de las piezas más recurrentes en el cuadro de Aguirre. (TW Selección Mexicana)
18:50 hsHoy

Dentro de los partidos que la FMF logró concretar para México, se encuentra uno de los más complicados de la jornada al enfrentarse a la Selección de Bolivia en su propia cancha.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre llega a este encuentro con una victoria de visitante ante Panamá. (REUTERS/Aris Martínez)

Selección MexicanaSelección de BoliviaMundial 2026Copa del Mundopartido amistoso

