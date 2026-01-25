México vs. Bolivia: el Tri tiene la primera de peligro en los pies de Charly Rodríguez

Dentro de los partidos que la FMF logró concretar para México, se encuentra uno de los más complicados de la jornada al enfrentarse a la Selección de Bolivia en su propia cancha.

Luego del apretado partido contra Panamá, el técnico Javier Aguirre decidió rotar la formación inicial para este compromiso. Desde la portería hasta la delantera se pueden observar la entrada de Raúl ‘Tala’ Rangel en lugar de Luis Malagón, los cruzazulinos Erik Lira y Carlos Rodríguez comandan el medio campo; mientras que en la delantera, el ‘Vasco’ confía en el goleador del torneo Apertura 2025, Armando ‘Hormiga’ González para encabezar el ataque tricolor.

La selección mexicana disputará su segundo partido de preparación rumbo al Mundial 2026 este domingo 25 de enero, visitando a Bolivia a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ramón Aguilera Costas .

Los dirigidos por Javier Aguirre tendrá su segundo encuentro de preparación del 2026 este domingo en territorio sudamericano

El Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas se encuentra listo para recibir al combinado azteca en el último juego de este mes de enero.

Con centro de la ‘Hormiga’ González, Charly Rodríguez se queda muy cerca de poner el primero en el marcador para México.

