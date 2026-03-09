Perú Deportes

Guillermo Viscarra se aparta de Alianza Lima: recibe el llamado de Bolivia para disputar el repechaje del Mundial 2026

El técnico Óscar Villegas ha dado a conocer la lista de 28 futbolistas de cara a la repesca intercontinental. Entre los elegidos aparece ‘Billy’, quien luchará por el puesto de titular

Guillermo Viscarra aparece en la nómina de Bolivia para afrontar la repesca intercontinental del Mundial 2026. - Crédito: FBF

Guillermo Viscarra ha entrado en la lista oficial de Bolivia para disputar la repesca intercontinental por un boleto a la Copa del Mundo 2026. A pesar de que su estado de momento se encuentra un poco resentido por una lesión, el cuerpo técnico nacional valoró su peso en el vestuario y lo reservó como uno de los porteros de la ‘verde’.

Eso sí, sobre el papel, ‘Billy’ parte como la segunda opción del grupo de guardametas, dado que la titularidad estará en manos del veterano Carlos Lampe, que desde que superó una complicada dolencia en el tendón de Aquiles se ha hecho del puesto con un rendimiento solvente y aprobatorio.

Guillermo Viscarra, al repechaje con Bolivia. - Crédito: Alianza Lima

En el tercer escalafón hubo una variante inesperada por parte del técnico Óscar Villegas. Contra todo pronóstico, el juvenil Gerónimo Govea se metió en la nómina final dejando a un lado a Rodrigo Banegas. Al parecer, el joven de 17 años se ganó un espacio a partir de su sobresaliente actuación en el Mundial U17 de Qatar.

En los próximos días, Guillermo Viscarra deberá abandonar temporalmente los entrenamientos con Alianza Lima para centrarse de lleno en la concentración de la selección de Bolivia. Para buena fortuna de los altiplánicos, el arquero llegará recuperado de su lesión, aunque necesitará seguir redoblando esfuerzos si quiere alcanzar el 100% de plenitud.

Bolivia afina detalles

Bolivia no pierde tiempo tras la oficialización de su lista final de convocados y ha iniciado una concentración estricta con miras a sus próximos compromisos internacionales. El plantel se someterá a seis entrenamientos de máxima exigencia, como parte de su preparación para la repesca intercontinental.

El domingo 15 de marzo, la selección nacional disputará un partido amistoso contra Trinidad y Tobago en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Este encuentro servirá también como despedida ante el público nacional, marcando el cierre de la etapa preparatoria en suelo boliviano.

Bolivia solo ganó un partido de su intensa preparación para el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: Difusión

Una vez concluida esta fase, la delegación partirá hacia la ciudad de Monterrey, en México, escenario del primer partido de la repesca intercontinental. Allí, Bolivia se enfrentará a Surinam en busca de avanzar a la siguiente ronda.

Si la ‘verde’ logra superar este primer obstáculo, jugará la final por un boleto a la Copa del Mundo 2026 ante Irak. El combinado iraquí enfrenta actualmente problemas de desplazamiento derivados de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Nómina del repechaje

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL), Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Lucas Macazaga (Leganés B-ESP), Roberto Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Luis Haquín (Al-Tai-ARA), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos-BRA), Efraín Morales (CF Montréal-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR), Carlos Melgar (Bolívar).

Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest), Miguel Terceros (Santos-BRA), Jesús Maraude (Always Ready), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR), Enzo Monteiro (FK Auda-LET) y Juan Godoy (Always Ready).

